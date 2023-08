El ministro William Camargo, de la cartera de Transporte, le pidió la renuncia protocolaria a los directivos de las entidades adscritas a esta cartera.



Esta petición afecta a los altos funcionarios de las siguientes entidades: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Aeronáutica Civil (Aerocivil), Invías, Superintendencia de Transporte, Agencia de Seguridad Vial, Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte y Cormagdalena.



Esta noticia se conoce horas después de que el presidente Gustavo Petro le diera un ultimátum a los miembros de su gabinete.

Según confirmaron fuentes a EL TIEMPO, en un nuevo consejo de ministros en la Casa de Nariño, el primer mandatario les advirtió que, si no mejoran la ejecución de sus carteras, se tendrán que ir.



La advertencia habría sido para ministros y viceministros. “Todas las direcciones de los ministerios quedan con matrícula condicional y si no mejoran ejecución no podrán continuar en el gobierno, lo mismo los viceministros”, expresó uno de los presentes en el consejo de ministros de este lunes.



La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, fue una de las primeras en hacer lo mismo que Camargo: ya le pidió la renuncia a los directores de las entidades de esa cartera.

Según conoció EL TIEMPO, la advertencia del presidente Petro habra sido tanto para los ministros como para los viceministros.



De esa manera, también se reactivan los rumores sobre un remezón del gabinete.



