'Aquí no se hacen negocios, se cumplen trámites': Mincomercio

La ley de financiamiento, la cual entra a sus debates finales esta semana en el Congreso, es “la mejor noticia” para el sector empresarial, especialmente para emprendedores, pequeñas y medianas empresas.

Así lo afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien habló con EL TIEMPO sobre los aspectos de la norma que cobijan a los empresarios.

¿Cómo se va a beneficiar el sector empresarial con la ley de financiamiento?

Siento que la ley de financiamiento es la mejor noticia para el sector empresarial, pero no solo para la gran empresa, también lo es para la pequeña, la micro y la mediana empresa. Y es la mejor noticia porque si algo tiene esta ley de financiamiento es una plataforma a través de la cual el país puede llegar a ser más competitivo a nivel internacional desde el punto de vista costo-país, costo-tributario.



Colombia, comparado con países vecinos, con los cuales compite, tiene un costo fiscal excesivamente alto. Esta ley contempla la reducción del impuesto de renta, del 33 al 30 por ciento, ahí hay un beneficio. Pero mucho más importante que este beneficio está la posibilidad del descuento del IVA de bienes de capital al 100 por ciento.



Esta, posiblemente, puede ser la mejor noticia para un país que quiere hacer reconversión industrial, que quiere insertarse en la cuarta revolución industrial, que quiere hacer mejoramiento de tecnología, porque le va a permitir a ese empresario traer capital para generar reconversión industrial. Adicionalmente hay algo que nunca se ha aprobado y es el descuento del impuesto de comercio a nivel municipal.



Ese descuento es en una proporción, pero es también un valor agregado para disminuir el costo efectivo. Le descuenta de tal manera que uno reduce la tasa efectiva de tributación. Pero más importante aún, y ahí creo que es clave especialmente para esos pequeños emprendedores, es la disminución hasta cero de la renta presuntiva, del tres a uno y medio y hasta el cero por ciento.

¿Por qué eso es importante?

Porque hay mucho nuevo emprendedor, mucha nueva empresa que está tributando sobre renta presuntiva y no tiene sentido que yo, arrancando a hacer mi emprendimiento, a hacer empresa, ya tenga que tributar sobre renta presuntiva. Ahí hay un valor agregado para ese tipo de empresas. También tiene tres beneficios importantísimos. Muchos académicos dicen que aquí hay que eliminar una serie de beneficios a ciertos sectores. Yo no comparto esa tesis y no la comparto porque los hechos mismos son tozudos. Cuando Colombia dio una serie de beneficios al sector del turismo y derivado de eso se dio un auge extraordinario de inversión en infraestructura turística, que entre otras soporta que hoy en día, en el último mes que tenemos datos, los visitantes internacionales del sector del turismo crecen en un 29 por ciento, comparado con el periodo anterior; que en los últimos cuatro años el turismo crezca de visitantes internacionales a doble dígito siempre.



Eso es el resultado de que alguien motivó al desarrollo de infraestructura, creó las condiciones para que se desarrollara y lo vemos a lo largo y ancho de este país. Esos beneficios contemplan que ese sector del turismo está generando esa dinámica. Continuémosle dando el beneficio de renta del 9 por ciento, de tal manera que pueda, de aquí en adelante, seguir haciendo gestión en infraestructura. Otro sector, economía de industrias creativas, lo que el presidente generalmente llama economía naranja. La economía de las industrias creativas en un país como Holanda representa el 10 por ciento del PIB. En Colombia es 3,7 por ciento, y resulta que lo que tiene este país se sobra, su mejor activo, es su talento humano.

¿Cómo está Colombia en emprendimiento frente a otros países?

Una medición internacional dice que Colombia es un país que tiene enorme potencial. Es uno de los cuatro países con mayor potencial en emprendimiento del mundo, lo que significa que Colombia sí tiene un talento humano que tiene que desarrollar. La ley de financiamiento le da a este sector cero por ciento de renta por cinco años, obviamente con generación de inversión y empleo. Esto es importante porque está apoyando pequeños y medianos empresarios y emprendedores que quieren meterse a la industria creativa. Yo creo que eso es un impulso para que este sector crezca más. Y otro sector beneficiado es el sector de agroindustria. Cero por ciento de renta en diez años. Este ya es un proyecto en el que se busca hacer desarrollo de la industria a nivel de las distintas regiones del país.



Yo he vivido recorriendo el país, hemos recorrido 20 regiones de Colombia hablando con los empresarios, en encuentros sectoriales y encuentros grandes con empresarios, y yo me encuentro con un interés muy importante de ellos que dicen ‘yo quiero desarrollar en Colombia una industria alrededor de frutas, o alrededor de hortalizas y de legumbres, pero pensando en grande, pensando en venderlo a nivel internacional, pensando en exportar’. Yo creo que Colombia tiene un gran potencial en eso, todos lo sabemos, lo vivimos desde pequeños cuando sabemos que Colombia tiene un potencial en frutas y en legumbres, pero hay que desarrollar una gran industria.

¿Cómo es el tema de las megainversiones?

Ese artículo nadie ha hablado de él, algunos lo critican, contempla la reducción hasta del 27 por ciento del impuesto de renta, pero contempla contrato de estabilidad jurídica a 20 años con pago de prima. Retoma de nuevo la estabilidad jurídica. Es importante porque el país necesita megainversiones. Y Colombia no ha tenido, ni muchos países de América Latina, no han tenido inversiones como las que se prevén. Estamos hablando de inversiones de cerca de 300 millones de dólares.

¿Que podría generar ese artículo?

El artículo invita a megainversiones de 300 millones de dólares con ese beneficio tributario y con un beneficio adicional en lo que se llama depreciación acelerada de inversión en activo fijo. Esto es clave por casos como el de Intel, que cuando entra a Costa Rica entra con una megainversión. Usted va a la República Checa y hay compañías de automotores que desarrollaron megaindustrias y lograron hacer un desarrollo importante. Ese capítulo lo que hace es que genera atracción de empresas ancla que generan dinámica productiva en distintas regiones del país.

¿De qué se trata el régimen simple para los empresarios?

Busca facilitarle la vida a ese pequeño, mediano y microempresario simplificándole su relación con el fisco y además dándole la oportunidad de pagar una sumas que le van a permitir también generar un desarrollo. Lo que está detrás de esa historia no es lo que se ha querido pintar en algunos casos, que es la plata para los ricos. Es que quién dijo que una empresa es de ricos. El 90 por ciento de las empresas de este país son micro, pequeñas y medianas empresas. Un poco más del 80 por ciento del empleo de este país lo generan las micro, las pequeñas y las medianas empresas. No es un problema de ricos y pobres, es que si nosotros logramos desarrollo empresarial productivo, generamos riqueza, claro, pero para que haya más empleo, para que haya más capacidad de ingreso, para que haya crecimiento incluyente y obviamente para el propósito del Gobierno y es que haya construcción de equidad.

¿Cómo lograr que quienes aspiran a tener su propia empresa lleguen hasta el final del emprendimiento?

Una de las grandes apuestas de esta cartera es cómo propiciar más cultura emprendedora y cómo acompañar a sus protagonistas. Y para acompañar los hemos identificado varios caminos: primero, ordenar el ecosistema de los emprendedores. Hoy en el ecosistema del emprendimiento en Colombia está el Fondo Emprendedor del Sena y en Innpulsa. Hay propósitos de emprendimiento en muchas de las carteras. Estamos proponiendo un gran Conpes del emprendimiento en este país, que lo ordene, que tenga claro que los distintos tipos que hay. Usted tiene que desarrollar política pública para cada tipo del emprendimiento y para cada momento del emprendimiento. Segundo, seguir desarrollando cultura y mentalidad emprendedora. Me parece importantísimo que este país sueñe con tener un espacio donde se incuben nuevos emprendimientos. Con el presidente Duque estuvimos en Station F, porque yo sí estoy convencido que este país y este gobierno tiene que entregarle a Colombia una gran incubadora de emprendimiento.

Uno de los obstáculos de los que se habla es la cantidad de trámites, ¿qué está haciendo el Gobierno para esto?

En el tercer capítulo de esta historia, en el emprendimiento y en general en el sector empresarial se llama simplificación de trámites. Colombia demora en trámites 7,4 horas. El promedio de América latina es 5,4 y Chile es 2,2. En el 2010 más o menos se expedían entre trámites y similares 1.500; en el 2016 más de 6.000. El 50 por ciento de ellos, según el DNP, no son esenciales. Colombia se acostumbró a que aquí no había que hacer negocios sino que había que cumplir trámites. Por eso se crea el proyecto ‘Estado simple, Colombia Fácil’. Yo recibí más o menos 1.500 comentarios críticos del sector empresarial sobre trámites. Hicimos varias cosas: primero, coja esos 1.500 ya y empiece a trabajar en simplificación, racionalización y eliminación de trámites.



Avanzamos y de aquí a diciembre ya tenemos 100 trámites racionalizados, simplificados y eliminados. Hicimos una directiva presidencial a todas las carteras. Cada cartera hoy tiene que tener un comité, un estudio y un trabajo puntual para los trámites que afectan el sector empresarial en sus respectivas carteras. De aquí a enero tienen que tener un plan de mejora regulatoria y de ahí para allá tienen que implementarlo. Además, lanzamos un mensaje a todos los alcaldes y gobernadores pidiéndoles exactamente lo mismo. Y también algo que se llama un marco de reforma regulatoria, que es de ahí en adelante las regulaciones o decretos que salgan tiene que tener una valoración precisa costo-beneficio, porque no pueden, de ahí en adelante, expedir nuevos trámites o trabas que le hacen la vida difícil al empresario. Ese es el camino a través del cual uno puede simplificar la vida.



Un ejemplo de esto está en el tema turístico. Tenemos distintos tipos de operadores: los tradicionales y también hay alojamientos turísticos que se ofrecen esporádicamente y también hay otro tipo de alojamientos, por ejemplo, las posadas raizales o las palanqueras. Lo que queremos es que todos esos tipos de operadores turísticos se reconozcan que lo son y que tienen que tener un Registro Nacional de Turismo, pero hoy, antes de ese decreto para obtener el Registro Nacional de Turismo, tenían primero que sacar un registro mercantil. Piensen en alguien que tiene que sacar un registro mercantil, o sea convertirse en una entidad comercial, y después de ese trámite, que ya es complejo, ahora tiene que obtener un Registro de Turismo por el cual tiene que pagar un valor y donde se le exigen unos documentos en físicos y tenía que ir a la Cámara de Comercio y hacer una vuelta física.



Aquí qué dijimos: primero se hace en forma electrónica, segundo lo puede hacer poniendo de presente sus documentos en forma electrónica, tercero no tiene que pagar ni un peso y cuarto no necesita ningún registro mercantil, puede obtener el registro nacional de turismo. Qué busca eso: simplificar, formalizar y decirles a todos los que ofrecen servicios en el tema turístico que tienen que tener el Registro Nacional de Turismo, es una obligación, pero se le facilita la vida para cumplir la obligación y a partir de eso, de ahí en adelante, yo ya sabiendo quiénes son los del Registro de Turismo, puedo ofrecerle servicios y programas de calidad.

Por eso la mejor noticia

para la equidad es la ley

de financiamiento que

¿Esto es el camino hacia la formalización?

Exacto, este es un sector en el que el 41 por ciento es informal. Con esta guía lo que buscamos es que se formalice para obtener, incluso, beneficios de la propia política pública y elevar la calidad de atención de cara al usuario, al consumidor, al turista final, que es lo que nos interesa: que el turista tenga un mayor beneficio.

Usted dijo que Colombia estaba perdiendo en la calidad competitiva, ¿cuáles son las razones para ello?

La está perdiendo como se demuestra en los indicadores del IMD de Foro Económico Mundial y del Doing Business. Lleva 10 años deteriorando su posicionamiento ¿Cuáles son las razones? Yo diría que hay dos grupos de razones: las estructurales, que son problemas de infraestructura e innovación, seguridad y estabilidad jurídica, pertinencia a la educación, que son los que aparecen recurrentemente en todos. Y otras razones que están en las empresas y la baja productividad. En estas el Gobierno recuperó la importancia del Sistema Nacional de Competitividad y el Presidente volvió a reunir el Consejo Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, lo hizo en días anteriores y reunió a todos los actores representativos, empresarios, municipios, gobernaciones.

¿Qué decisiones se están tomando?

Todas las decisiones que se están tomando en esas carreras. ¿Cómo mejoramos en innovación, qué invertimos en innovación?, invertimos más en innovación; ¿qué decisión tomamos en infraestructura?, que es lo que viene haciendo la revista de transporte en materias de infraestructura; ¿qué hacemos en energía?, es lo que viene haciendo María Fernanda Suárez, ministra de Minas. Todas las decisiones del resto de las carteras se dan ahí y de mi lado está el compromiso con elevar productividad a nivel de empresas, que tomamos como decisión en un programa que se llama ‘Fabricas de productividad’, lo traemos de Alemania, Francia, del mundo entero, y que busca es llegar a la empresa y mejorar su productividad. Por eso vamos a intervenir cuatro mil empresas.

Esa intervención, ¿en qué consiste?

Una persona experta en temas de productividad llega en un periodo de empresa y le dice ‘¿cuál es su productividad?, midámosla, ¿cuáles son las razones por las que usted es menos productivo? Normalmente aparecen estas: baja capacidad gerencial, problema de talento humano, en producto, en procesos, en eficiencia energética, en apropiación de tecnología. Le dice ‘vamos a diseñar un programa ya que encontramos que su problema es capacidad de apropiación de tecnología, hagamos un proceso, mejóremelo’ y lo medimos al final y decimos ‘volvámoslo a medir y aquí eleva la productividad’. Ya lo teníamos como experiencia de dos programas que tenía el país, uno de extensionismo tecnológico y otro que se llama Colombia productiva.

¿Desde cuándo comienzan a intervenir esas empresas?

Ya arrancamos. Hay 200 empresas en intervención y de ahí en adelante vienen cuatro mil durante los próximos cuatro años.

¿Esa competitividad que se ha perdido es medible?

Sí, es totalmente medible, los indicadores son medibles.



¿De qué porcentaje estamos hablando?

Depende del indicador, hay unos que perdemos 5 o 6 posiciones y en otras perdemos más posiciones. Ahí lo que dijimos es que una de las razones por las que perdemos competitividad es, uno por los trámites y dos por un tema de dificultad en el tema de comercio exterior, facilitación de comercio. Por eso nosotros montamos la mesas de facilitación de comercio que buscaban interinstitucionalmente definir acciones puntuales y reunimos a la Dian, a la POLFA, la Uiaf, al Ministerio de Transporte, a los Gremios y los sentamos y dijimos ‘bueno, ¿qué problemas tenemos?’, y de ahí han surgido 110 problemas, 20 por ciento ya los intervinimos y el resto está en proceso de intervención.

¿110 problemas para exportar?

O importar, las dos cosas, porque Colombia hoy, en tiempos y costos de importación y exportación, es demasiado grande, excesivo y eso nos dificulta el proceso de competitividad. Eso ha permitido pequeñas y grandes cosas. Le voy a poner un ejemplo que dirán que es un menor, pero eso mejora tiempos y costos: alineemos a todas las entidades y sociedades portuales para arrancar a las 7 de la mañana. Eso evita llegadas sucesivas. Antes llegaban sucesivamente, entonces implicaba más tiempos y más costos.



Todos comienzan al tiempo y todo está preparado para arrancar a revisar en puertos. Este es más importante. Normalmente cuando está en puerto se hace una inspección a la mercancía en el conteiner. Si después de esa inspección no intrusiva usted necesita que le hagan las que entran y revisan en el conteiner, normalmente no era en ese mismo momento y eso implica más tiempo. También hay temas más complejos: interoperabilidad de sistemas de información con la Dian, etcétera. Aquí hay ejemplos de que el país sí puede ser más competitivo y puede lograr acciones concretas para mejorar. Hay otras más complejas y se están trabajando en ellas desde las carteras correspondientes.

Bruce Mac Master dice que Iván Duque es el primer Presidente que ha entendido la importancia de la empresa en el desarrollo del país ¿tiene que ver un poco con esto?

Totalmente porque yo creo que lo que sí está claro es que el país tiene que entender que la posibilidad de que haya construcción de equidad, de recursos para salud, educación, justicia, vivienda, tiene que generarse en algún lado y se genera en los que generan riqueza, que son el sector empresarial, y en la medida que generemos riqueza para el país habrá más posibilidades de generar recursos para la comunidad. Por eso digo que la ley de financiamiento es la mejor noticia para la equidad, porque es la mejor noticia para que haya desarrollo empresarial.



La primera fase es formalizar para que se genere empleo y, paralelo a eso, viene el tema de la competitividad. Este país tiene que trabajar en varios frentes simultáneamente. Formalizar es uno, incrementar competitividad es otro y simultáneamente no se puede perder de vista que todo lo anterior tiene que darse en la medida que el país mejore la construcción de política social y de equidad. Por eso la mejor noticia para la equidad es la ley de financiamiento que apoya desarrollo empresarial.

¿Qué responderle a un empresario que lee esto y se pregunta, ‘cómo hago para creerle al Ministro que esto se está haciendo y viene mejor camino para los empresarios’?

Yo le respondo con dos ejemplos. El evento más importante, la reunión de inversionistas en Colombia, se hizo hace más o menos un mes se llamó Colombia Investment Summit. Llegaron, por primera vez en la historia del país, tres veces más inversionistas internacionales de los que llegaban. Eso dice que Colombia es la niña bonita del barrio América Latina y está demostrando que quiere atraer inversión y hay un gobierno comprometido con la iniciativa privada, con generar más posibilidades de simplificación en la vida del empresario para que generen recursos y riquezas para la economía. El otro ejemplo es que en todas las visitas del Presidente al exterior se reúne con un grupo de empresarios, la mayoría no están en Colombia y llegan ahí porque quieren oír directamente del Presidente lo que se oye en los corredores y es que Colombia es el país quizá más atractivo en inversión extranjera directa y en inversión.

¿Cuantos empresarios vinieron a ese evento?

450

¿Qué cifras hay de cómo terminamos este año en inversión extranjera en Colombia?

En esa reunión se firmaron acuerdos de inversión por 400 millones de dólares. El fondo de inversión más grande del mundo se reunió con el Presidente y se comprometió con una inversión gigante. Los canadienses con 1.100 millones de dólares y eso es un indicativo que las cosas van a mejorar. Nuestra meta es decir que en inversión Colombia merece saltar de 8.500 millones de dólares anuales a mucho más de 11.500 millones de dólares anuales. No sé si alcancemos el próximo año, pero sí deberíamos llegar allá en los siguientes años y deberíamos seguir viendo que aquí hay unas oportunidades extraordinarias en energía, solamente saltar en renovables de 60 megas a 1.660 megas, imagínese la inversión que hay que hacer para lograr eso. Esa es la meta, llegar allá. Si sale el proyecto de TIC en el Congreso se convierte en una oportunidad. Con esta ley de financiamiento, agroindustria es una oportunidad y súmele economía naranja. Yo creo que el país con esto sí tiene que aspirar a crecer por encima del 4 por ciento en los próximos años.



POLÍTICA