El alto Gobierno avanza en el diálogo con los distintos partidos de la coalición para informar de las propuestas de las iniciativas parlamentarias que tiene en agenda. En ese contexto, este lunes el ministro del Interior, Alfonso Prada, visitará al expresidente César Gaviria.

Gaviria es director del partido Liberal y ha mostrado su inquietud por el alcance de las reformas a la salud. "Hay que fortalecer el sistema de salud, no arrasarlo", ha dicho el expresidente.



Su inquietud no es la única. En un documento, Gaviria también expresó sus puntos de vista por la reforma pensional, que también forma parte de la agenda del Gobierno.

Gaviria aseguró que las reformas que se desarrollaron al sistema de pensiones hasta el 2005 fueron mediante leyes ordinarias, “sin embargo, el artículo 48 de la Constitución sobre el derecho a la seguridad social, fue adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005 para introducir parámetros importantes que no estaban en las normas originales de la Constitución de 1991. Y, que tienen por lo menos la misma o más jerarquía de las leyes estatutarias, porque convierten las pensiones en un derecho constitucional, y sin duda las protege al determinar que no se puede desconocer los derechos adquiridos, de los que la pensión es el principal”.

Gaviria reconoció que el actual sistema pensional tiene retos, pero considera que sería un error hacer cualquier cambio que “permita despojarle” el dinero a los contribuyentes, “aduciendo que porque las contribuciones se volverían del Estado para darles un carácter público cuando se paguen en un fondo”.



“Según las ideas expresadas hasta ahora por el gobierno, supuestamente serian pagadas las pensiones actuales y se liberarían 28 billones de pesos anuales en el presupuesto que se gastarían en quienes no tienen pensión. Esto es muy discutible desde el punto constitucional, y también viola las leyes y fallos jurisprudenciales”, agrega el documento.



Gaviria en el documento de seis páginas señala que tomar “por derecha” los recursos de los contribuyentes sería un “acto antijurídico”, pues considera que “las cuentas de los afiliados son de su propiedad”.



Agrega que “la afirmación del presidente sobre si un afiliado cotiza en un Fondo Privado es dinero público, no corresponde a la realidad, y más bien contrarían las normas que constituye nuestro Estado de Derecho”.



Además, señaló que la propuesta de otorgarle una mesada a la a 3 millones de adultos mayores es “muy loable”, pero tendría problemas en la manera de financiarla.



“Por estas razones las declaraciones gubernamentales de que con recursos del actual sistema puede establecerse una mesada de 500.000 para los 3 millones de adultos mayores es muy loable, pero carecen de una fuente legal de recursos y las que se están considerando son de propiedad de los afiliados. El problema no es con la propuesta sino con la manera de financiarla y con la magnitud de los recursos que se requiere”.



Finalmente señaló que tras 30 años de la aprobación de la Ley 100, el país sigue con coberturas bajas y un sistema “altamente” inequitativo.





