El 25 de abril de 2023 es, hasta el momento, uno de los días más tensos que ha vivido el Gobierno Petro. Luego de instalar la Cumbre de Venezuela en el Palacio de San Carlos y desplazarse a Zarzal, Valle del Cauca, para la entrega de 1.000 hectáreas de tierra a familias campesinas, se conoció que el jefe de Estado pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete.



Allí, en el municipio vallecaucano, una de las personas que acompañó a Petro fue la ministra de Agricultura, Cecilia López, a quién el mandatario lanzó duros dardos en el discurso que hoy esta en boca de todo el país.



(Le puede interesar: ¿Crisis ministerial? Claves del pedido de renuncia protocolaria que hizo Petro)

Frente a cientos de personas campesinas, el mandatario pidió declarar al Gobierno en emergencia, lo cual "significa que día y noche los equipos del Gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos, en cómo entregar tierra al campesinado, en cómo tener más alimentación sembrada y por tanto menores precios. Quien ya no sea capaz de hacer esto pues ya no tiene espacio en nuestro Gobierno", señaló.



(Además: La historia del gabinete en crisis de Gustavo Petro que tendrá cambios profundos)



Aunque no la identificó, como el tema de la compra de tierras que fue el eje de sus palabras, llevó a muchos a pensar en la ministra de Agricultura.



El presidente aseguró que su Gobierno de 'emergencia' necesita funcionarios que "trabajen de día y de noche, cuyo corazón este a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sean capaces de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más".

Facebook Twitter Linkedin

Discurso de Gustavo Petro en Zarzal Foto: Presidencia

López se ha opuesto públicamente a la reforma a la salud y al diseño de la polémica política de transición energética liderada por la ministra de Minas, Irene Vélez. Por eso, parece poco probable su continuidad, tal y como ella misma lo había anticipado hace una semana.



En un foro organizado por el periódico El Colombiano, en el cual se discutieron las perspectivas económicas, López mostró su desacuerdo con ciertas políticas que se han esbozado.



(Lea también: Ministra Cecilia López criticó política de transición energética del Gobierno)



"Tengo un mensaje: me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos", mencionó López.



La ministra conforma el grupo del gabinete más respetado por su conocimiento técnico junto al ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y donde antes estuvo Alejandro Gaviria.



REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO