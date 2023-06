Este jueves, el presidente Gustavo Petro dio una conferencia magistral ante la Fundación Friederich Ebert-Stiftung (FES) en Berlín, Alemania. El tema central de su intervención fue el cambio climático y la necesidad de tomar acciones para frenarlo.



Como parte de su discurso, Gustavo Petro volvió a hablar de su propuesta de cambiar deuda pública por acción climática e hizo un llamado directo al presidente estadounidense, Joe Biden. “No sería igual Biden liderando la transformación de la deuda pública de todos los países del mundo al interior del Fondo Monetario Internacional (FMI) para invertir en el gran salto de la humanidad contra la crisis climática, que viendo cómo los eslavos se matan entre sí”, expresó Petro.

"Entendimos que el mundo cambia, el pensamiento fluye, pero siempre hay una constante y es para algunas personas la necesidad de estar junto a los cambios, no en contra de los cambios": Presidente @petrogustavo en la Conferencia Magistral del Presidente Gustavo Petro en la… pic.twitter.com/dYUDiy4kQG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 15, 2023

En esto agregó que, liderando esta propuesta, Joe Biden se convertiría en un referente mundial, puesto que “se volvería el líder de la juventud”. Asimismo dijo: “se volvería el líder de la juventud del mundo, se volvería un referente mundial de los pueblos pobres”.



En este sentido expresó que “el gran salto de la humanidad hacia adelante contra la crisis climática” es su propuesta. “Hoy por hoy es el planeta el que tenemos que cuidar y está en el cambio. Hay que cambiar si queremos vivir; cambio y vida se vuelven sinónimos”, añadió el presidente.



En ese mismo camino habló de proceder a modificar la estructura del sistema financiero mundial. “¿Por qué no hacemos una sociedad en vez de una abominación?; América Latina puede hacer una sociedad con Europa, claro, este es el planteamiento nuevo. ¿Por qué no modificamos la arquitectura del sistema financiero mundial multilateral, que obedece a poderes públicos formalmente, pero en realidad obedece a poderes privados?”, fue el mensaje que expuso el mandatario.

El presidente Petro le llevó la propuesta a Joe Biden en su reciente visita a Estados Unidos. Foto: Presidencia

En su discurso, el presidente también habló de que el planeta no tendría más de una década para reaccionar ante la crisis climática que se avecina. “Indudablemente es el momento del cambio porque es el momento de la vida y nos tocó a nosotros, no a nuestros hijos. Es a esta generación presente, a estas organizaciones políticas y sociales, a ver si podemos construir el gran tejido humano a escala global que nos permita la transformación del mundo en 10 años; no tenemos más tiempo.”, concluyó.