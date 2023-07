No cayó bien en la Corte Constitucional la carta que el presidente Gustavo Petro envió a la procuradora Cabello en la que anunció que no acatará la suspensión de elegidos por voto popular que dicte el Ministerio Público.



Aunque algunas voces en la Corte creen que la postura era esperada por la defensa tajante que ha hecho el jefe de Estado del fallo de la Corte Interamericana, otras dejaron claro que esa carta desconoce no solo la Constitución, sino la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional que avaló las funciones de la Procuraduría.



(Puede leer: ¿Quién está a la espera de una cita con el presidente Gustavo Petro? / En Secreto)

En la Corte, el jefe de Estado tiene grandes pruebas de fuego en los meses por venir: la ‘paz total’, los decretos de estado de emergencia en La Guajira, la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo.

¿Y la Comisión I?



Gobierno y oposición se están moviendo intensamente para definir la presidencia de la Comisión I del Senado, la única del Congreso que no ha escogido su mesa directiva. Si bien esta le corresponde al Pacto Histórico, no se descarta que quede en manos de los conservadores.

El libro de Eljach sobre el Capitolio



Facebook Twitter Linkedin

Gregorio Eljach, secretario del Senado. Foto: Prensa Senado

El secretario general del Senado de la República, Gregorio Eljach, lanzará en los próximos días su libro El Capitolio Nacional de Colombia: historia política y arquitectónica con el grupo editorial Ibañez. En este texto, Eljach, quien lleva trabajando en el Congreso por más de dos décadas, narra los secretos que esconde el icónico edificio donde se hacen las leyes de Colombia. Entre los datos curiosos que relata están las diferencias entre liberales y conservadores sobre la obra y la razón por la cual se dice que tras 97 años de construcción, aún no considera inaugurada.

‘Pulitzer latino’ a colombiano



El premio internacional de periodismo más antiguo del mundo, el Maria Moors Cabot, otorgó esta semana una de sus cuatro medallas de oro por la “excelencia periodística e informativa sobre las Américas” al colombiano Carlos Eduardo Huertas, director del portal Connectas, una plataforma de periodismo colaborativo e investigativo sobre temas de la región. Esta publicación es aliada de EL TIEMPO, que publica sus reportajes con regularidad en su Edición Domingo. El galardón es entregado por la U. de Columbia (la misma que entrega los Premios Pulitzer) y, además de Huertas, fueron premiados una mexicana y dos estadounidenses. “Estos ganadores representan lo mejor del periodismo en las Américas”, exaltó el jurado.



(En otras noticias: Renacen los fantasmas de sacudón ministerial dentro del gabinete del presidente Petro)

Indumil, bajo la lupa por presunta corrupción



El país no termina de conocer los detalles de la presunta red de corrupción en el Ejército por traslados, y movimientos de comida y dotación posiblemente irregulares, y ya se avecina otro escándalo que podría repercutir en las Fuerzas Militares. Resulta que la Procuraduría tiene en la mira a Indumil, empresa que distribuye armamento y explosivos, luego de una visita a Buriticá, Antioquia, donde se concluyó que al parecer se están distribuyendo explosivos de manera ilegal a grupos criminales, que los utilizan para la minería ilegal de la región.

¿De quién es el batimóvil?



El candidato a la alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara sorprendió el jueves en redes sociales cuando publicó un video en el cual presentó, de manera jocosa, una de sus estrategias para combatir la inseguridad en Bogotá: un batimóvil. “Ahora sí que tiemblen porque vean, nos llegó el batimóvil, no se nos va a escapar ni un ladrón”, aseguró el excongresista, quien inscribió su candidatura por firmas. La idea de Lara fue presentar a Bogotá como ciudad Gótica y que ya se están preparando para patrullar las calles. Pero ¿de dónde salió este carro? Fue el que exhibieron durante la pasada edición del Comicon, y contactaron a su dueño para que les permitiera usar el vehículo en la grabación, que dio mucho que hablar antes del cierre de inscripción de candidatos.



REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA