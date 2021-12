Un llamativo atuendo lució hoy el presidente Iván Duque, quien se encuentra en el Fuerte Militar de Tolemaida enviando un saludos de Navidad para todos los integrantes de las fuerzas armadas y de Policía, se manifestó sobre el nuevo proyecto de ley que está a punto de sancionar.



Allí, el mandatario resaltó el trabajo de la Fuerza Pública durante este año. Abordó varios temas como el proyecto de ley de seguridad ciudadana, el cual está a punto de sancionar y habló sobre las últimas declaraciones de alias 'Otoniel', en las que este último afirma que él se entregó a las autoridades.

Respecto a la nueva ley, Duque expresó este jueves: “Esta ley de seguridad ciudadana es contra los criminales. Y los que ahora salen a atacarla, pues me llama a mi mucho la atención: pareciera que a ellos los que les gusta es ser contemplativos y generosos con los criminales”.



Duque destacó algunas medidas que contempla la ley como la prohibición en el porte de armas blancas y la restricción frente a las armas traumáticas.



“¿Cómo así que quemar un bus no es un acto criminal?, ¿Cómo así que bloquearles a las personas el acceso a la salud no es un acto criminal? Esta es una norma que fue aprobada por mayorías aplastantes en el Congreso de la República, porque el Congreso ha interpretado el sentimiento ciudadano”, indicó.



Duque en Tolemaida Foto: Presidencia

Por otro lado, el presidente reiteró que lo sucedido con alias ‘Otoniel’, fue resultado de "la captura del narcotraficante y criminal más peligroso del siglo".



“Y esos bandidos, como alias ‘Otoniel’, a esa sabandija, que ha salido a decir por ahí que no lo capturaron ¡No se equivoque! que ha salido a decir que estaba negociando con el Gobierno, que no se equivoque, porque este Gobierno no negocia con bandidos, no ha negociado con bandidos y no negociará jamás con bandidos”, afirmó el presidente.



Aseguró que el camino a seguir para el delincuente es la extradición a Estados Unidos y después de que cumpla su condena por narcotráfico, retorne a Colombia a responder ante la justicia “por los crímenes de lesa humanidad que cometió”.



“Entonces, que no venga ahora a presentarse como un manso corderito; un asesino de líderes sociales, ha sido asesino de niños, ha sido reclutador de niños, ha sido abusador de menores; entonces, lo que le corresponde a ese sinvergüenza, a esa sabandija es irse extraditado, cumplir su pena, y aquí lo seguimos esperando para que venga a responderle después a la justicia colombiana”, dijo.

