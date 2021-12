"El camino a cero es la estrategia de Colombia para alcanzar la neutralidad de carbono. ¿Qué significa eso? Que nosotros seamos un país con cero emisiones en el año 2050. ¿Y eso cómo se logra? Con una estrategia nacional que hemos delimitado, que incluye la transición energética, la movilidad limpia, la economía circular, la lucha contra la deforestación, la siembra de 180 millones de árboles y mucho más; lograr soluciones basadas en la naturaleza, en la protección de nuestra Amazonia, en la protección de nuestros páramos; en fin, es una estrategia integral, de país,", señala el presidente Iván Duque sobre el libro de su autoría que sale al mercado esta semana.

De acuerdo con el mandatario, su propósito era plasmar dicha estrategia en este libro, "para poder divulgarla en todo el territorio nacional".

¿Cómo nació la idea de este libro?

El presidente Duque, con el libro en el que plasma su estrategia de lucha contra el cambio climático. Foto: Presidencia

La idea del libro El camino a cero surgió hace unos dos años y medio, cuando empezamos a trabajar con Ricardo Lozano en estas grandes metas, y después con el ministro Carlos Correa.



Entonces han sido muchos los discursos que yo he dado en materia ambiental, han sido muchas las presentaciones que he hecho en materia ambiental, han sido muchos los documentos, leyes, decretos, que nosotros hemos producido.



Entonces quise tratar de poner todos esos contenidos de una forma cercana, técnica, pero al mismo tiempo de una manera divulgable, para que fuera accesible a cualquier persona.



Lo que se busca con esto es que los ciudadanos puedan conocer la estrategia de país, que, además, sea una estrategia que trasciende lo político, trasciende lo gubernamental y debe ser un propósito de todos.

Eso es un proceso. ¿Cómo lo fue construyendo?

Es interesante porque, por ejemplo, yo no he dejado de escribir un solo día del gobierno; llevo cuadernos, notas, casi todas a mano, pero también hago los discursos; yo tiendo a hacer siempre mis presentaciones, y me involucro mucho en la elaboración de documentos de política pública, los documentos Conpes, en los decretos, las mismas leyes. Entonces, viendo todo este contenido, dije que era muy fácil empezar a desagregarlo y a integrarlo en una sola visión; que, además, de alguna manera, también está reflejada en la política de neutralidad de carbono que nosotros presentamos en Glasgow.

¿A qué hora saca tiempo para escribir?

Primero, yo escribo todos los días. Siempre dedico un par de horas al día, muy temprano en la mañana o tarde en la noche, para escribir ideas, documentos. Yo trabajo mucho en mis discursos; los preparo de manera intensa, lo mismo mis presentaciones. Entonces, sabiendo que este libro de alguna forma recoge muchos de esos contenidos, muchas de esas cosas que hemos planteado a lo largo de estos tres años, pues fue relativamente sencillo ordenar y tratar de plasmar esto de una forma mucho más cercana al ciudadano. Y, por otro lado, también quiero destacar que me enriqueció mucho este proceso, el diálogo con los distintos sectores, el diálogo con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Minas, por supuesto con el Ministerio de Ambiente; lo enriqueció mucho también la interacción con el sector privado.



Entonces, para mí, El camino a cero realmente es una forma muy cercana de tratar de contarle al país por qué esta estrategia de la neutralidad de carbono es tan importante. Más aún en un país como Colombia, que tan solo representa el 0,6 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero que se ha puesto una meta tan ambiciosa, y la idea es mostrarle al mundo que si un país como Colombia fue capaz de hacerlo, los países que más han contribuido a la crisis climática deben hacer lo propio.

Básicamente, ¿cuáles son los aspectos que toca usted en este libro?

Primero, la idea es mostrar cuál es el compromiso de Colombia con el medioambiente y, particularmente, frente a la crisis climática. Nuestro país tiene el 52 % de su territorio en selva tropical húmeda, 35 % de su territorio en Amazonia; tiene el 52 % de los páramos del mundo, tiene más de 950.000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales. Fuera de eso, es un país cuya extensión de parques naturales puede ser tan grande como todo el Ecuador. Y es un país que, si bien solamente representa 0,6 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.



Entonces, ¿el libro qué muestra? En primer lugar lo que ya ha logrado Colombia. El país hoy es líder de la transición energética en América Latina, y vamos rumbo a multiplicar por 100 veces la capacidad instalada que teníamos en el año 2018 para finales del año 2022.Fuera de eso, hoy somos líderes en movilidad limpia. Tenemos una ley, de la cual fui coautor, que ha permitido que Colombia tenga una expansión vertiginosa en la compra de vehículos eléctricos, y hoy tenemos la flota eléctrica de carga y de pasajeros más grande de América Latina y el Caribe.



Además habla de la estrategia nuestra de economía circular, ‘producir conservando y conservar produciendo’; se refiere a la lucha contra la deforestación: la campaña Artemisa, la nueva ley contra los delitos ambientales. Y, al mismo tiempo, aborda las soluciones basadas en la naturaleza, que hoy las estamos desarrollando con los contratos de conservación natural, entre otros. Es una forma de mostrar lo que Colombia ha hecho y también cuál es la estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono en los próximos años.

¿Quiere con este libro dejar un mensaje a las futuras generaciones sobre el compromiso que debemos asumir en la protección del medioambiente?

Sin lugar a dudas. Creo que algo muy importante es que esta ruta hacia la neutralidad de carbono va a quedar expresa en la nueva ley de acción climática, una ley que ha tenido un respaldo tremendo en el Congreso, que no es una ley partidista, que no es una ley ideologizada; todo lo contrario, es una ley que traza una hoja de ruta como país para el año 2050, y que le pone metas a cada sector para contribuir con esa neutralidad de carbono.

¿Cuándo sale el libro, cuándo va a estar a la venta?

La idea es que el libro esté a la venta a partir de la próxima semana en todas las librerías del país. Es un ejercicio de divulgación. Como lo he hecho con todos los libros que he publicado, desde el año 2014 hasta hoy, son libros en los cuales yo renuncio a cualquier regalía, porque los considero una estrategia para divulgar conocimiento, ideas. En particular, lo que quiero es que este se convierta, por lo menos, en un texto donde, estando por fuera de cualquier consideración política, se ilustre y comprometa también al país a que todos contribuyamos con la neutralidad de carbono.

¿Qué va a pasar con las regalías del libro? ¿Para quién serán?

Yo he renunciado siempre a las regalías. Lo que estoy buscando es poder donar, o sea, que Planeta le asigne las regalías a una fundación en Colombia. Ese es como el propósito.

Ahora, hablemos de la crisis climática. ¿Es un asunto que lo trasnocha a usted?

Nos tiene que trasnochar a todos porque estamos en un punto donde no hay retorno, no existe un planeta B. Es decir, hoy, o hacemos las cosas bien o las consecuencias serán irreversibles.



Considero que hoy tenemos que ser claros en que los 1,5 grados centígrados no son negociables en la estrategia. Creo que es urgente que todos los países como mínimo se comprometan a reducir en un 45 % las emisiones de CO2, para el 2030. Colombia ya fijó su meta de reducir en 51 % esos gases de efecto invernadero para el 2030. Yo creo que es esencial que todos nos comprometamos con la neutralidad de carbono.

"La meta que nos fijamos era llegar a tener el 30% de áreas de nuestro territorio declarado como área protegida para el año 2030, y vamos a cumplir esa meta en el 2022”. FACEBOOK

TWITTER

Es fundamental avanzar en movilidad limpia, también en transición energética, avanzar en economía circular, luchar todos contra la deforestación y algo que también es crucial: que nosotros tengamos una mejor estructura y una mejor política de manejo de residuos sólidos, entre otras cosas, para producir conservando y conservar produciendo, pero también aumentando la tasa de reciclaje.



Nosotros la encontramos en el 5 %, vamos rumbo al 15 %; falta todavía mucho, pero, sin lugar a dudas, Colombia hoy, por lo menos, con esta propuesta de Camino a Cero, está tomando la delantera en América Latina y el Caribe.

¿Qué cree usted que va a pasar con su sucesor? ¿Va a asumir esos compromisos de Colombia planteados en la cumbre climática en Glasgow?

Los compromisos planteados en Glasgow no son personales, son compromisos de país. Y lo bueno es que esa estrategia estuvo respaldada por el sector privado, por gobernantes locales; todos tenemos que estar en esta gran meta. Debo decir que a mí me motiva mucho la ley de acción climática, porque es la norma que plasma el Camino a Cero, obligando a todos los sectores a contribuir con indicadores y metas para lograr el cumplimiento de ese propósito.

Hay quienes dicen que es mejor proteger los bosques actuales, antes que sembrar árboles nuevos, que tardarán muchos años en desarrollarse. ¿Qué se está haciendo para proteger esos bosques existentes?

Facebook Twitter Linkedin

Jornada de siembra de árboles promovida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en la cuenca del río Meléndez, en Cali. Foto: Cortesía

Hay que hacer las dos cosas. Pero, en primer lugar, nosotros lanzamos la campaña Artemisa, para luchar contra la deforestación, y lanzamos una nueva ley contra los delitos ambientales, entre otras, endureciendo los delitos que tienen que ver con la deforestación.



Eso nos permitió que en el primer semestre del año la reducción de la tasa de deforestación fuera superior al 34 %, una de las reducciones más altas que ha registrado Colombia. Me parece, además, pertinente decir que, al mismo tiempo como se hace esto, tenemos también que recuperar áreas que se han visto afectadas en los últimos años por la deforestación, y para eso también hay que sembrar nuevos árboles.



Adicionalmente, hay que tener una cultura permanente de sembrar bien, de sembrar los árboles que son. Colombia se fijó una meta de llegar a 180 millones de árboles en este gobierno. Estaremos cerrando el año con alrededor de 120 millones sembrados. Vamos a lograr la meta para agosto (de 2022). Tengo el anhelo de que el próximo gobierno también fije una meta para su cuatrienio. ¿Por qué? Porque hay que combinar las dos cosas. Fuera de eso, Colombia también se ha propuesto que el 30 % del territorio sea declarado como área protegida.

Pero, a pesar de esto, no faltará el que diga que la deforestación sigue...

La deforestación, desafortunadamente, ha sido un fenómeno que se ha visto en América Latina desde hace mucho tiempo. Pero creo que la meta que nosotros estamos planteando es tener cero deforestación para el año 2030.



¿Cómo se logra eso? Por un lado, avanzando con la campaña Artemisa, endureciendo las sanciones, pero, al mismo tiempo, fortaleciendo la agenda de conservación y de protección, a través de contratos de conservación natural, a través de soluciones basadas en naturaleza, a través también de ampliar las áreas protegidas, de sembrar nuevos árboles. Y, a partir de eso, entrar a los mercados de carbono, donde la conservación también pueda generarles ingresos a los campesinos y a las comunidades, que siempre se han visto tentadas por la ilegalidad, que conduce a la deforestación.



Quiero resaltar un aspecto muy importante, y es: si hay algo en lo que el mundo puede obrar para contribuir a contener la crisis climática, es, justamente, en derrotar la deforestación.

