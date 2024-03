El error del presidente Petro: confunde el Armagedón bíblico con Agamenón, mítico rey griego

Desde San Onofre (Sucre), en el marco del 'Gobierno con el Pueblo' en el Caribe, donde fueron entregadas 4.400 hectáreas de tierra a campesinos de la región, el presidente Gustavo Petro volvió a ofrecer un discurso. Durante su intervención, el mandatario lanzó nuevos dardos contra varias personalidades políticas del país y, además, dejó una frase sobre el apocalipsis que ya está siendo castigada en redes.

En concreto, el mandatario intentó referirse a las consecuencias que el cambio climático tendrá sobre las próximas generaciones y, al exponer esta situación, confundió el Armagedón bíblico (lugar donde, según la biblia, se librará la batalla final entre Dios y los humanos) y el mítico rey de Micenas, Agamenón.

"Lo que manda el CO2 a la atmósfera es el capitalismo. Qué pena. Y en 50 años, que yo no estaré aquí, nuestros hijos o nuestros nietos van a vivir una cosa peor de la que estamos viviendo. El apocalipsis, que no era mentira o no era porque estaba en la biblia, es porque el mismo ser humano, en su codicia, está creando las condiciones de un Agamenón, se llama en griego. La destrucción del clima que acaba la vida".

Ahora bien, las críticas sobre el jefe de Estado se extienden, pues segundos antes de este habló de música "uribista" que es para "embrutecerlo a uno". "Si uno trata de que la música sea inteligente, escucha música inteligente, de la cultura, de la raíz”, comentó.

"Tras catalogar de brutos a los uribistas, @petrogustavo dice con mucha propiedad que un “agamenón” es la destrucción del clima. El presidente confunde un “armagedón” con el mítico rey de Micenas que condujo a los griegos a los muros de Troya. Quien mucho habla mucho yerra…", escribió el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.

Agamenón, en la Ilíada de Homero, era el rey de Micenas y líder del ejército griego en la guerra de Troya.

