El lapsus del presidente Gustavo Petro y una elección que se mueve...En Secreto

El presidente Gustavo Petro aseguró este martes desde Tumaco que “mañana”. –miércoles 11 de octubre– serían llevados al Congreso los decretos de la emergencia económica en La Guajira que tumbó la Corte Constitucional y exhortó al Legislativo para que los convierta en una ley.



Sin embargo, llegó el miércoles y no se tramitó nada en el Congreso. ¿Qué pasó? El Presidente se habría confundido de fecha en su declaración, pues lo cierto es que el lunes en el consejo de ministros se acordó que dichos proyectos serían radicados el miércoles, pero el miércoles 18 de octubre.



Colgados en la implementación



La Defensoría del Pueblo presentará la próxima semana el cuarto Informe de seguimiento a la Implementación del acuerdo de paz con las Farc y al Gobierno no le está yendo muy bien. Según dicho reporte, la mayoría de los compromisos de la implementación del acuerdo presentan rezagos.



Además, se sugiere que la ‘paz total’ no puede convertirse en un instrumento para dejar de cumplir el acuerdo con las Farc o generar que su implementación no se haga de forma oportuna y en el tiempo previsto.

Buen ambiente

Las renuncias de Daniel Quintero y Carlos Caicedo han generado rechazo de varios sectores en el Congreso que coinciden en la necesidad de darle prioridad a la llamada ‘ley Daniel Quintero’, que fue radicada la semana pasada por el uribismo. Busca que los funcionarios públicos no puedan renunciar para hacer política.

El exalcalde de Medellín en campaña política. Foto: Jaiver Nieto / El Tiempo

Se mueve la elección



Vladimir Fernández, Cielo Rusinque y Gerardo Vega Foto: Archivo

Los ternados del presidente Petro para llegar a la Corte Constitucional –Cielo Rusinque, Vladimir Fernández y Gerardo Vega– están citados el martes en el Senado, donde serán entrevistados y se espera, además, que se lleve a cabo la elección. La idea del Congreso es “salir de una vez” del tema porque en los próximos días se debe votar el presupuesto del 2024 y los congresistas están en modo campaña. Quien tendría más apoyos es Fernández, secretario Jurídico de la Presidencia, el cual incluso los opositores lo votarían porque creen que tiene más trayectoria jurídica y no lo ven con una ideología política tan marcada como los otros ternados.

Candidato hipotecó la casa

El candidato a la gobernación de Antioquia Esteban Restrepo, quien aspira por el partido Independientes, de Daniel Quintero, tuvo que hipotecar su apartamento para continuar esta recta final de la campaña. Según Restrepo, tenía un crédito preaprobado con un banco, pero al final no fue desembolsado, por lo que acudió a la hipoteca por 453 millones de la propiedad que causó polémica cuando la compró porque se cuestionó de dónde habían salido los recursos. En su momento dijo que fue con ahorros familiares.

¿Y la pensional?



Mientras la reforma de la salud va a toda máquina en la Cámara –avanzó en dos días en el 49 por ciento del articulado– la reforma pensional parece estancada en la plenaria del Senado. Si bien ya se radicó su ponencia, no hay movimiento y todo indica que quedaría para después de elecciones.



Primera compilación de derecho urbano



El jueves en el Congreso de Camacol será presentado el libro Derecho urbano: primera compilación de jurisprudencia y doctrina, cuyo director es el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao y sus compiladores fueron Contanza Catalina Hernández, Javier Felipe Cabrera y Sergio Enrique Herrera. La compilación se estructuró siguiendo el orden del articulado de la Ley 388 de 1997, de manera que el lector encontrará la versión vigente de cada artículo de la ley con la referencia de las normas concordantes.

La visita de Baron



Martin Baron, director de 'The Washington Post', dio una lección de ética con su discurso. Foto: EFE

El exdirector de The Washington Post Martín Baron estará en Colombia en los próximos meses. En enero del 2024 dictará un curso en el Programa Intensivo de Formación de Editores de Connectas, plataforma periodística para las Américas. Baron acaba de publicar Colisión de poder: Trump, Bezos y el Washington Post, en el cual sugiere que los periodistas norteamericanos podrían aprender de la valentía de los periodistas latinoamericanos, que a pesar de las dificultades para ejercer el oficio en la región, siguen informando.



