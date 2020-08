Hassan Nassar vuelve a agitar las redes sociales

La red social Twitter se ha convertido en un espacio de choque que no le da tregua a Hassan Nassar, Alto Consejero de Comunicaciones del Presidente Iván Duque. Es difícil hallar una semana sin que los usuarios recojan sus escritos del pasado y apelen a la ironía para evaluar la gestión del Gobierno actual.



El último de ellos pasa por la hasta ahora fallida extradición del paramilitar Salvatore Mancuso de Estados Unidos a Colombia.



Según ha trascendido, el Gobierno ha hecho hasta cuatro solicitudes distintas y en todas ha cometido fallos.



La última equivocación, según La Silla Vacía fue haberla hecho en español.



El portal recuerda que esta mañana el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, dijo en Blu Radio que el Gobierno haría todo lo posible para evitar la deportación a Italia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, responsable por miles de crímenes en Colombia.



“Hice una consulta con las autoridades judiciales de Estados Unidos y me han explicado que la determinación, que ha tomado un juez para la deportación a Italia, aún no es una decisión final”, aseguró Ceballos en la emisora.



También dijo que no es justo responsabilizar al Gobierno de un eventual fracaso de la extradición, pues lo que se hace es “tramitar la solicitud (de una entidad judicial) para que llegue exitosamente al departamento de justicia”.



Y ayer, en un comunicado oficial, recuerda este medio, dijo que el Gobierno “tramitó de manera ‘eficiente y oportuna’ las solicitudes de extradición del exjefe paramilitar.



“Sin embargo, La Silla Vacía supo por dos fuentes -una de ellas cercana al Ministerio de Justicia- que, dada la premura, el Gobierno volvió a equivocarse en la cuarta solicitud de extradición de Mancuso que hace: la presentó en español”.

Presentarla en inglés es una exigencia explícita del tratado de extradición con Estados Unidos que, si no se cumple, hace que el trámite no pueda hacerse

“Presentarla en inglés es una exigencia explícita del tratado de extradición con Estados Unidos que, si no se cumple, hace que el trámite no pueda hacerse efectivo”, anota este medio digital.



En 2014, cuando Nassar era un férreo crítico de la administración Santos escribió: "Urgente: Se necesita una persona capaz, que sepa redactar cartas y solicitudes de extradición. Att: Rama Judicial y Cancillería”.



Los usuarios han tomado de blanco al Alto Consejero de Comunicaciones de la Casa de Nariño. Al punto que en la red ya circulan imágenes de trinos que se le adjudican a él, como uno de ellos relacionado con las masacres en la que se mofa de cambiarle el nombre a estas, como recientemente hizo el presidente Duque.



