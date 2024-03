El impacto para Colombia si se rompen relaciones diplomáticas con Israel

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) tomó una histórica decisión en la que aprobó una resolución en la que exige un cese al fuego en la Franja de Gaza, al menos por el Ramadán, pero con miras a un alcance permanente. Ninguno de los seis miembros permanentes de esta célula aplicó su poder de veto, por lo que Israel tendrá que cumplir con la exigencia.

El presidente Gustavo Petro celebró desde este lunes la determinación de una de las máximas instancias de las Naciones Unidas: "Por fin sale del Consejo de Naciones Unidas una resolución de alto al fuego en Gaza por unanimidad”. Esto lo acompañó con un pedido para que los países del mundo se una para exigir el cumplimiento de la determinación.

“Invito a las naciones del mundo a que si Israel rompe este cese al fuego se rompan relaciones diplomáticas con ese país", fue el pedido del mandatario, que este martes amplió el alcance de esa solicitud al señalar que Colombia también aplicaría dicha medida: "Si Israel no cumple la resolución de Naciones Unidas de Cese al Fuego rompemos relaciones diplomáticas con Israel".

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:EFE Compartir

Israel respondió con un duro mensaje en redes sociales. Dicho Estado se mantuvo en la línea de que el que cuestiona sus acciones en Gaza está siendo afín al grupo terrorista Hamas. Yisrael Katz, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, aseguró que el presidente Petro apoyaba a Hamás y enunció los crímenes que este grupo ha cometido. Luego dijo que lo hecho por el mandatario colombiano “es una vergüenza para el pueblo colombiano".

“Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión ni amenaza”, concluyó Katz, que dio a entender que la resolución del Consejo de Seguridad no afectará la ofensiva que están llevando a cabo en Gaza.

Los impactos de romper relaciones

La propuesta de Petro ahonda la línea que ha venido desarrollando desde octubre del año pasado, cuando Israel inició una dura ofensiva en Gaza en respuesta al ataque de Hamas que dejó más de 1.200 personas asesinadas y 250 secuestradas. El mandatario colombiano ha hablado de un genocidio ante la violenta respuesta israelí que deja hasta el momento a más de 32.000 palestinos muertos y más de 74.000 heridos.

Internacionalistas consultados por EL TIEMPO señalaron que lo dicho por Petro es una respuesta esperada y que se venía preparando el camino para tomar una determinación de ese impacto.

“El presidente actúa en consonancia con la posición que ha tenido desde octubre con los eventos desde las acciones de Hamas. Ha sido consistente en su llamado a condenar la reacción del Estado de Israel. No es sorpresiva, porque está amparado en una resolución histórica”, declaró el profesor Juan Nicolás Garzón, de la Universidad de la Sabana.

Estos señalaron que no solo han sido las críticas expresadas en redes sociales, sino que también el mandatario ha anunciado cese de compra de armamento y el fin de convenios de índole militar. Todo esto ha sido progresivo hasta llegar a la posibilidad de romper relaciones.

Sin embargo, Garzón hace la salvedad de que este es un escenario pocas veces asumido por Colombia: “no somos un país que históricamente rompa elecciones”. Sin embargo, esa tendencia no es tan nueva, pues fue la misma estrategia asumida con el régimen de Nicolás Maduro durante el gobierno de Iván Duque.

No es la primera vez que Netanyahu irrita a la Casa Blanca. Foto:Alexi J. Rosenfeld / Getty Compartir

Para el politólogo y experto en cooperación internacional Lorenzo Maggiorelli, docente de la Pontificia de la Universidad Javeriana, la determinación está enmarcada en un intento de posicionamiento de Gustavo Petro: “la causa palestina es tradicionalmente una reivindicación central del tercer mundo desde la fundación del movimiento de los países no alineados y obviamente debe ser central de cualquier discurso anti-imperialista”.

La mayoría de consultados coincidieron en que los efectos de la decisión tienen diferentes repercusiones según el sector. Según el gremio de los exportadores, Analdex, Colombia es el segundo socio comercial de Israel en la región, detrás de Brasil, en buena medida por el TLC firmado entre Bogotá y Tel Avid. Ese mercado representa el 1% de las exportaciones nacionales: fueron 366 millones de dólares en promedio en los últimos años, mientras que las ventas israelíes a Colombia suman en promedio unos 230 millones de dólares por año.

“El impacto económico no es tan importante, no hay desarrollo profundo en el TLC”, le dijo a EL TIEMPO el internacionalista Manuel Alejandro Rayran. El profesor Juan Nicolás Garzón dio una postura similar, aunque hizo la observación de que puede haber impactos en temas de cooperación: “No es el principal socio económico, pero hay áreas muy importantes como cooperación científica y en temas agrícolas”.

“Ese tipo de intercambios se van a estancar”, complementó Garzón, que ahondó en el tema de la cooperación pues el mayor efecto sería en las colaboraciones de índole militar: “La materia militar es la más importante. Eso va a tener un impacto grande”. Rayran recordó que Colombia tiene patentes israelíes de los fusiles Galil que fabrica a través de Indumil y que incluso vende a otros países.

La mayor afectación correría por cuenta del mantenimiento y actualización de los Kfir, las naves supersónicas de la Fuerza Aérea que están ya entrando en obsolescencia y que solo se mantienen gracias a los planes de actualización acordados con Israel, en buena medida bajo el padrinazgo de EE.UU. Sin planes concretos de compra de nuevas naves -que en todo caso podrían tardar un año o más en llegar al país- Colombia se enfrenta al escenario de quedarse sin aviones para defender su soberanía territorial.

Sin embargo, este punto de afectación de orden militar ya se viene dando, pues antes de plantear la ruptura de relaciones, el mandatario colombiano ya había dicho que dejaría de comprar material militar a Israel, esto en respuesta al ataque a finales de febrero que dejó a más de 100 palestinos muertos mientras buscaban comida y agua en una caravana humanitaria.

Las víctimas civiles en la ofensiva israelí sobre Gaza han agotado la paciencia del presidente Biden. Foto:AFP Compartir

Otra posible afectación sería en el orden de los colombianos que actualmente viven en Israel. La respuesta tras los ataques de Hamas del 7 de octubre fue la repatriación de colombianos. La embajada y los consulados fueron sumamente efectivos para traer a turistas y deportistas que estaban en dicho país. Por eso, si se rompen las relaciones, se podría afectar a la colonia colombiana o con doble nacionalidad que está allí.

"Un rompimiento de relaciones tocaría mirar hasta dónde llega. Puede que los consulados puedan mantenerse. Podría ralentizar los procesos de atención a la ciudadanía si se rompen los lazos diplomáticos, pero no sería tan duro si se mantienen los consulados”, apuntó Rayran.

El último efecto cuantificable sería el político y en la balanza podría implicar una gran ganancia para Colombia y una derrota para Israel, esto teniendo en cuenta las históricas relaciones con dicho país.

“Colombia se sitúa claramente en el movimiento anti-hegemónico o tercermundista, Este asunto no debe ser visto en el plano bilateral, sino que se inserta en un conjunto de reivindicaciones de un conjunto de países que piden relaciones internacionales más justas, países que incluyen naciones de todos los continentes”, dijo Lorenzo Maggiorelli.

Escombros de una casa destruida por un ataque israelí en Gaza. Foto:AFP Compartir

El profesor Gómez complementó la postura de Maggiorelli al decir que “el presidente logra visibilidad y liderazgo en esta materia. Desde hace meses ha venido criticando la reacción de Israel. Le da visibilidad en ese campo y le da un cierto liderazgo”. Rayran añadió: “Colombia podría ganar reputación”.

En cambio, esta determinación pondría a Israel en una mala posición, pues ya sería una muestra de las consecuencias que podría sufrir ante sus violaciones al Derecho Internacional Humanitario. “Muchos países están marcando distancia. El daño más que todo lo estaría sufriendo Israel”, sentenció internacionalista Manuel Alejandro Rayran.

Ahora, jugarse esa carta puede tener repercusiones en Estados Unidos, donde la colonia judía es poderosa tanto política como económicamente. Es un escenario que tendrá que analizar la Cancillería colombiana, pues incluso ya hubo llamados de atención por parte de Deborah Lipstadt, jefe de la oficina del Enviado Especial para el Monitoreo y Combate contra Antisemitismo del Departamento de Estado.

“Sus comentarios, y no solo sobre Israel, realmente cruzaron una línea. Son antisemitismo y no ayudan, no ayuda a la comunidad judía en Colombia, no ayudan a la estabilidad y no ayudan a la búsqueda de la paz”, dijo Lipstadt. Estos llamados también podrían tener implicaciones en medio de un proceso electoral en Estados Unidos donde no hay claridad si Joe Biden se mantiene en la Casa Blanca o regresa Donald Trump

Otra matriz de análisis, que incluso han expuesto congresistas como Catherine Juvinao ha sido la incoherencia de la posición del presidente Petro y su Cancillería al mostrar plena contundencia para condenar el tema de Gaza mientras mantiene el silencio en los pronunciamientos frente a las violaciones de derechos humanos y políticos en Venezuela.

Sin embargo, para Rayran, la situación pasa por el componente geográfico que da más libertad para ser más contundente en un país que está en Oriente Medio y no comparte ninguna frontera. A esto hay que sumarle que ya hubo una ruptura de relaciones con Venezuela que terminó con un fortalecimiento de las organizaciones criminales en la frontera. “Se tienen muchos más elementos compartidos y políticos”, concluyó el experto.