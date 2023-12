El impacto en la Andje y en el Gobierno por la renuncia de Martha Lucía Zamora

La salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) es una baja más en el alto Gobierno. Su marcha ratifica las dificultades para mantener un equipo estable en la dirección del Estado.



Expertos consultados por EL TIEMPO expresaron que sus efectos son en su mayoría negativos. Camilo Gómez, exdirector de la Andje, comenzó aclarando que el concepto en el caso de los pasaportes, por el cual sale, no vino únicamente de esta.



“Nadie en la agencia toma decisiones individuales. Es un comité donde se dan opiniones entre los mayores expertos de defensa del estado. Un comité de la agencia no actúa solo”, dijo Gómez, que conoce bien el funcionamiento de la entidad.



En ese sentido, alertó que el presidente da un mal mensaje, puesto que la entidad se ha caracterizado por su enfoque jurídico. “Le quita institucionalidad a la agencia y la politiza. La entidad se puede poner en defensa de los caprichos del presidente”, concluyó Gómez.



La ida de Zamora no solo tiene efectos en la Agencia, sino que se une a otros relevos en el Estado de perfiles técnicos, lo que causa un mensaje de inestabilidad, como apuntan congresistas de oposición, como el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg, Martha Zamora y Álvaro Leyva, canciller. Foto: Archivo particular

Al cumplirse el primer año del presidente, este alertó que “son 96 cambios entre el 7 de agosto del 2022 al 7 de agosto del 2023 en el nivel ministerial, viceministerial y en los directores o presidentes de entidades adscritas a los ministerios”. Según él, esto da una inestabilidad que repercute en el trazado de las políticas públicas.



En esa línea está el exdirector del Dapre Víctor Muñoz: “Esto genera una inestabilidad permanente en las instituciones. Es muy difícil que un funcionario pueda hacer una planeación en función del Plan Nacional y cumplirlo dado que no tiene tiempo de empaparse del tema cuando hay un nuevo cambio”.



Para el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, debe mirarse cada caso al detalle, pues hay “casos como el de (Cielo) Rusinque que obedece a una decisión de hacer ajustes claves de gobernabilidad y mejores resultados”.

Martha Lucía Zamora, directora Andje, en audiencia de la Corte IDH Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, este señala que el caso de Zamora “no es un buen mensaje” debido a que “sale una funcionaria competente y reconocida” por no tomar partido por Leyva.

En ese sentido expresó que “el test de lealtad del presidente está cercando el circulo de confianza de Petro, eso ya le pasó en la alcaldía de Bogotá”.



No obstante, en el caso de la Andje, recordó que fue una decisión unilateral del presidente Gustavo, “el ministro de Justicia no fue consultado”, a pesar de que el Agencia es de su resorte. Esto hace que con la salida de Zamora, puedan poner a alguien cercano al ministro Osuna y en dicha entidad habría varios movimiento.