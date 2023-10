¿El Gobierno sí ganó nueve gobernaciones como dijo el presidente Petro?

Después de una alocución presidencial, en la que destacó la jornada electoral pacífica y que trabajaría con los nuevos electos, el presidente Gustavo Petro hizo varios pronunciamientos en su cuenta de Twitter. Uno de ellos fue que su coalición había ganado en nueve departamentos y que se estaba peleando una décima gobernación.



El mandatario no específico cuáles gobernaciones había ganado y esto causó polémica, pues varios consideran que las cifras del primer mandatario no cuadran con lo registrado en el mapa electoral. Sin embargo, es un tema de mucha interpretación, como ocurrió con el resto de partidos, que se adjudicaron más o menos gobernaciones y alcaldías frente a sus contendientes.

Foto: Cristian Garavito/Presidencia

Si solo se cuenta al Pacto Histórico, se podría hablar de dos gobernaciones: Nariño, con Luis Alfonso Escobar -avalado únicamente por la coalición de izquierdas-, y Amazonas, con Óscar Enrique Sánchez, en coaval con Liberales y la ASI. Pero, si se incluyen algunos partidos cercanos al gobierno, el número crece.



Por ejemplo, en el Cauca ganó la candidatura que era cercana a Soy Porque Somos, movimiento de Francia Márquez. Jorge Octavio Guzmán se impuso con el aval de Colombia Renaciente e Independientes, partido de Daniel Quintero. Aunque cercano al movimiento de la vicepresidenta y al quinterismo, está la particularidad de que le ganó propiamente al del Pacto, Juan Diego Castrillón.



En las cuentas del presidente también estaría el Magdalena, donde el poderío del caicedismo fue incontestable y se impusieron con Rafael Martínez. En este caso fue la victoria de un partido de izquierda que dudó de hacer parte del Gobierno, pero al final se declararon afines a este.



Esta sumatoria da cuatro, por lo que debe seguirse buscando a otros partidos para que las cuentas del primer mandatario cuadren. En ese sentido está el Vaupés, donde ganó Luis Alfredo Gutiérrez, avalado por el partido Gente en Movimiento, colectividad del ministro Mauricio Lizcano. Siendo parte del Gobierno, y aunque varias veces criticado, esta credencial también se podría sumar a los afines al Ejecutivo.



Con cinco posibles victorias del Gobierno, los otros que pudo haber contado el presidente Gustavo Petro fue Carlos Amaya, por la Alianza Verde, partido de Gobierno. En el caso de Amaya, este ha tenido encuentros y desencuentros frente a las posiciones del primer mandatario.

Publicación tras elecciones del presidente Gustavo Petro



Con esta ya serían seis posibles victorias que se adjudica el gobierno Petro. No obstante, a partir de este número son más difíciles las relaciones con el Ejecutivo. Por ejemplo, en Caldas ganó Henry Gutiérrez Ángel, que figura con varios apoyos de partidos de Gobierno: Gente en Movimiento, Mais, Alianza Verde y Colombia Renaciente. Sin embargo, está como uno de los avales principales ‘la U’, que se ha distanciado del Ejecutivo y figura como independientes.



De esa forma hay varios casos en los que figuran coaliciones con partidos de Gobierno, pero acompañados de independientes y de oposición, por lo que no es claro si pueden leerse como victorias del Ejecutivo.



En esa misma línea podría considerarse las victorias individuales del Partido Liberal en Atlántico, Chocó y hasta Risaralda. Esto debido a que en los papeles el Partido Liberal se mantiene en la coalición de Gobierno. Sin embargo, en este caso hay particularidades como la de Eduardo Verano de la Rosa, que tenía el aval de los rojos y hasta último momento recibió la oposición del Pacto Histórico.



Bajo este ejercicio y sin una explicación propia del presidente Gustavo Petro sobre las victorias que considera de su línea, no es muy claro si puede decirse que los afines al Gobierno lograron nueve gobernaciones como el mandatario ha dicho en sus redes sociales. Por el contrario, muchos han apuntado a que los números son muy dicientes en cuanto al mensaje de las urnas, pues llegaron de sectores que son contrarios o independientes al gobierno y ocupan una buena parte de las 32 gobernaciones del país.