¿El Gobierno Nacional autorizará a particulares vender la vacuna?

En entrevista con EL TIEMPO, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República revela las prioridades que se trazó el Gobierno Nacional para este 2021: reactivación económica, generación de empleo y vacunación masiva para enfrentar la pandemia.



“Con voluntad, estrategia y trabajo, el país tendrá un crecimiento económico de un 5 por ciento, que es la meta fijada por el Presidente”, dice. El funcionario, además, anuncia que la puerta está abierta para que en el segundo semestre los colombianos puedan adquirir con privados las vacunas contra el covid-19.

El Gobierno Nacional ha reiterado que 2021 será el año de la vacunación. Pero, en realidad, ¿qué tanta gente va a recibir la vacuna este año en Colombia?

La meta es lograr la inmunidad de rebaño. Para eso debemos inmunizar a 34,2 millones de personas, más o menos, siguiendo el plan por fases que estableció el Ministerio de Salud, y que se inicia por el personal de salud de primera línea, personas mayores y ciudadanos con comorbilidades.



A propósito, hay gente que dice que no se va a vacunar...

Hago un llamado de atención a los colombianos que en encuestas han manifestado que no se vacunarán. Hay que generar confianza para que lo hagan con tranquilidad. Este es un tema de responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino con nuestros seres queridos y con todo un país que quiere salir adelante. Por eso es importantísima la pedagogía y la comunicación de este proceso, de esto dependen vidas humanas y puestos de trabajo en el campo y las ciudades.



¿El Gobierno ha mirado la posibilidad de que la vacuna la puedan vender particulares a quien la quiera comprar?

Las etapas expuestas por el señor Presidente y el ministro de Salud contemplan un alcance público, priorizando a los más vulnerables, porque la vacunación es gratuita, como lo establece el Plan Ampliado de Inmunizaciones del país, para que no se discrimine a quien no tiene recursos. Sin embargo, en el segundo semestre de 2021 se contempla la posibilidad de que los privados puedan adquirir vacunas contra la covid-19 aprobadas por el Invima, siempre y cuando cumplan con el registro específico de personas inmunizadas.



Se fue el 2020, sin duda uno de los años más duros para la humanidad. Aquí en Colombia y en particular para el Gobierno Nacional, ¿cómo fue?

2020 fue crítico para Colombia y el mundo entero. Enfrentamos uno de los retos más grandes de la historia reciente y para esto el presidente Duque fijó una estrategia con tres objetivos: cuidar la salud y la vida, ayudar a los más vulnerables y proteger el empleo. Cerramos el año con buenos resultados en esos frentes que demuestran que tomamos el camino correcto.



¿En qué sustenta su afirmación?

En primer lugar, con 826 muertes por millón de habitantes, Colombia tiene hoy una de las tasas de contagio más bajas de la región y el mundo. Logramos también pasar de 600 a más de 55.000 pruebas diarias, superamos la meta de duplicar las camas de cuidado crítico y hoy tenemos 11.319. Además, dispersamos más de 45 millones de elementos de protección.



¿Y en materia social?

En este campo creamos en tiempo récord Ingreso Solidario, la renta básica de Colombia que, sumado a los apoyos económicos extraordinarios y los mercados humanitarios, nos permitió llegar con ayudas a más de 10 millones de familias vulnerables en los 32 departamentos.



Uno de los aspectos más críticos fue el del desempleo. ¿Cuál, en concreto, fue la respuesta a este drama?

En protección del empleo logramos no solo subsidiar por primera vez en la historia del país la nómina de más de 3,3 millones de trabajadores y la prima de 860 mil colombianos, sino que con estrategias como Madrúguele a la Navidad, los 3 días sin IVA, el Gran Finde y el pago anticipado de la prima de fin de año hemos logrado recuperar más de 4 millones de empleos. Según las últimas cifras de desempleo estamos aún en un 13,7 por ciento, pero los indicadores muestran que la economía se está reactivando.



Y arrancó el 2021. ¿Qué viene para el Gobierno Nacional en este año que recién se inicia?

La prioridad, como lo señaló el presidente Duque en su mensaje del pasado 31 de diciembre, es la reactivación a través del Compromiso por Colombia, el plan con el que le apostamos a generar más de 2 millones de empleos y lograr un crecimiento del 5 por ciento, para garantizar bienestar a todos los colombianos.



Se sigue insistiendo que el 2021 será el año de la reactivación, ¿eso qué significa?

Nos vamos a reactivar: somos una sociedad echada para adelante, nada nos queda grande. Reactivarnos significa que trabajaremos hasta recuperar lo perdido en la pandemia. Vamos a conseguir que todos los sectores de la economía retomen su rumbo, se generen millones de empleos y tengamos un crecimiento mucho más sostenible.



¿Cómo así?

El plan de reactivación tiene un capítulo exclusivo sobre crecimiento limpio, porque es clave adaptarnos más rápido al cambio climático para producir conservando, conservar produciendo, evitar desastres naturales y damnificados. En ese plan se incluye ser líderes en transición energética, movilidad eléctrica –hoy tenemos la flota de buses eléctricos más grande de América Latina– y obras como la del canal del Dique y otra orientada a recuperar la navegabilidad en nuestro río Magdalena.



El Gobierno ha dicho que su meta en economía es la de lograr un crecimiento al menos un 5 %. ¿Cómo lo va a lograr?

Voluntad, estrategia y trabajo es la fórmula con la que lo lograremos. Los sectores público y productivo, los emprendedores, los micro y grandes empresarios, los trabajadores, desde casa o en el campo, desde las fábricas y las aulas, todos articulados vamos a trabajar a diario por ese 5 por ciento.



Además de este objetivo de un crecimiento ambicioso, ¿en qué se va a centrar el Gobierno en este 2021?

El centro es el Compromiso por Colombia, el plan para invertir más de 170 billones de pesos en cuatro grandes apuestas: seguir reactivando el empleo, lograr un crecimiento limpio, continuar con la ayuda para los más pobres y vulnerables, e impulsar el campo y la paz con legalidad. Y para ello es fundamental el plan de vacunación.



Habla usted de la reactivación económica, pero es evidente que hay otros y muy graves problemas como el de la violencia. ¿Qué hará en este punto?

La reactivación incluye, por supuesto, seguir desarticulando las organizaciones del narcotráfico y, por ahí derecho, erradicando todos los males que esta economía ilícita representa en pérdidas de vidas humanas, inseguridad, masacres y afectaciones a nuestros ecosistemas.



Hay una tragedia enorme y es el asesinato de los líderes sociales, fenómeno que el Gobierno dice tiene un origen en el narcotráfico. ¿Por qué?

Todos los males del país tienen nombre propio: el narcotráfico, ese gran virus que carcome a Colombia, en campos y ciudades. Por eso, en materia de seguridad la gran apuesta será seguir desarticulando las estructuras criminales que viven de este negocio ilegal. En 2020 cumplimos al 100 por ciento la meta de erradicación de cultivos, con más de 130.000 hectáreas. También logramos cifras inéditas en materia de incautaciones y la destrucción de más de 4.000 laboratorios.



¿Este es el combustible que alimenta a los violentos?

La ‘segunda Marquetalia’, las disidencias de las Farc, el ‘clan del Golfo’, ‘los Caparros’ y demás organizaciones delictivas quieren detener el avance de la institucionalidad para desestabilizar a Colombia y sus regiones infundiendo miedo, asesinando líderes, perpetrando masacres y desplazando comunidades para expandir su economía criminal; no lo vamos a permitir. Y en las ciudades tampoco le daremos espacio al microtráfico y sus prácticas que acechan la vida de nuestros jóvenes y generan inseguridad.



Este año comienza la campaña presidencial, ¿qué tanto va a afectar eso al Gobierno y especialmente en el trámite de proyectos en el Legislativo?

La agenda electoral tendrá su propio debate, los colombianos necesitan uno constructivo, realista y propositivo. En el Gobierno, como ha sido la instrucción del presidente Duque, todos seguiremos enfocados en ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. La agenda electoral no afectará el cumplimiento de las metas. Este año tenemos que ejecutar las leyes claves para la reactivación que logramos sacar adelante con el apoyo del Congreso de la República, como la ley de emprendimiento, la de vacunas, la de ReactivARTE, la de apoyo a los campesinos, la de vivienda y la de turismo.



Es sabido que se viene una reforma fiscal que ya está alistando el Gobierno...

Este es un tema de Minhacienda. Lo que puedo decir está en la misma línea de lo que ya informó al país el señor Presidente: el objetivo de la reforma fiscal será lograr un aumento de los ingresos, asignar recursos para las poblaciones vulnerables y tener unas finanzas sanas que den confianza a los inversionistas.



En materia política se habla que en los próximos días varios funcionarios del Gobierno van a renunciar porque tienen aspiraciones políticas, como, por ejemplo, el ministro de Defensa, ¿usted está en la lista de quienes se van?

No, no voy a renunciar. Por el contrario, mi compromiso cada día es más fuerte por Colombia. Seguiré apoyando al señor Presidente hasta el último día, desde el Dapre o desde donde él lo disponga. En estos momentos lo importante es poder contribuir y prestar un servicio al país.



Finalmente y en conclusión, en 2020 el covid-19 le marcó la agenda al Gobierno Nacional, ¿va a pasar lo mismo este año?

Con la vacunación, nosotros le marcaremos la agenda al covid. Aprendimos a cuidarnos para combatirlo y este año tenemos refuerzos. Nuestro objetivo es la reactivación y la generación de empleo. Para eso estamos acelerando los programas del PND y ejecutando el Compromiso por Colombia.



