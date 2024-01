¿El Gobierno renunció a la posibilidad de recuperar los Juegos Panamericanos?

Aunque el pasado 9 de enero el presidente Gustavo Petro definió la hoja de ruta para intentar recuperar la sede de los Juegos Panamericanos y planteó que la prioridad era visitar Chile -antes de llegar a la Antártida- para reunirse con Neven Ilic, presidente Ejecutivo de Panam Sports -organización que tiene los derechos de las justas-, este domingo fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que el primer mandatario no viajará a ese país.



Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

De acuerdo con lo expresado por la Presidencia, el mandatario tiene actualmente asuntos más importantes que atender en el país por cuenta de la situación climática que atraviesa el país por cuenta del fenómeno de El Niño.



Y pese a que en este tipo de emergencias el llamado de constante para el primer mandatario ha sido priorizar lo que ocurre en el país, la duda que persiste es si esto es una señal de que el Gobierno renunció definitivamente a la posibilidad de recuperar las justas o si, por el contrario, se enfocará en otra de las estrategias planteadas: la de lograr, por medio del canciller Álvaro Leyva, comunicarse con presidentes o cancilleres de los comités olímpicos de los 41 países que participan de los Panamericanos “para la posible realización de una salida extraordinaria con el fin de rescatar los juegos en Barranquilla y el Caribe”.



Hay que recordar que aunque se tenían los recursos, el Ministerio del Deporte, en cabeza de Astrid Rodríguez, no giró a Panam Sports 4 millones de dólares que se debían entregar antes del 31 de diciembre del 2023 para realizar las justas. Posteriormente, se debían girar otros 4 millones en enero del 2024. Ante el incumplimiento, la organización decidió retirar la sede a la capital del Atlántico y posteriormente abrió la convocatoria para buscar una nueva ciudad que acoja una de las justas deportivas más importantes del continente.



Las dudas se acrecientan en medio de un panorama incierto para el embajador Álvaro Leyva, quien por ahora se mantiene en su cargo pese a la sanción de tres meses que le impuso la Procuraduría -el presidente Petro no ha ejecutado la medida-, mientras se investigan las presuntas irregularidades en el proceso de la licitación del contrato de los pasaportes.



Por el momento, no hay mayor pronunciamiento desde Casa de Nariño sobre lo que ocurrirá con los Juegos Panamericanos y si hay otra forma de ponerse en contacto con Ilic en el intento del país por volver a ser sede de las justas deportivas que solo están por detrás en importancia a los Juegos Olímpicos.



Pero la ofensiva diplomática anunciada por el Gobierno, de hecho, pudo haber generado el efecto contrario. Según declaraciones de Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Panam Sports le solicitó al Gobierno frenar la presión para tratar de salvar las justas.



“Son reglas del olimpismo, no se acepta nada del Gobierno. Neven Ilic nos indicó que no quería injerencias, pero lo que hizo el Gobierno fue persuadir a los demás gobiernos. En ningún momento tuvo injerencias. Ilic me dijo que no estaba de acuerdo con eso, por lo que yo hablé con el canciller para que pararan toda esa avanzada y así lo hicieron”, señaló en una entrevista con Blu Radio.



A esto se le suman las recientes declaraciones de José Luis Echeverry, dirigente del deporte del Valle del Cauca y vocal del Comité Olímpico Colombiano, quien, en declaraciones para El País, señaló que el gobierno colombiano perdió toda credibilidad ante Panam Sports.

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Foto: Prensa COC

“Recuerden que esto comenzó desde que el presidente Petro fue invitado a recibir la bandera de Panam Sports en la clausura de los Juegos Panamericanos de Santiago y él no asistió. Ya son varias cosas que se han juntado y por eso ya no hay credibilidad”, precisó.



Por ahora, la esperanza recae sobre la asamblea extraordinaria que Panam Sports realizará a principios de febrero, y en la cual los dirigentes colombianos expondrán sus argumentos para intentar recuperar los juegos.



Para el analista político Jairo Libreros, la decisión de no viajar es lógica ante la declaratoria de desastre natural a nivel nacional, pero también considera que pueda ser visto como un intento por pasar la página.



“Aquí no se trata solamente de la afectación política de la administración Petro, también se trata de dejar en tela de juicio la capacidad administrativa que tiene el Ministerio del Deporte para tramitar cualquier evento deportivo que tenga características internacionales”, opinó.



Una visión similar tiene Carlos Arias, analista de comunicación política y profesor de la Universidad Javeriana, quien considera esta decisión como un mensaje para el país.



"El no ir es la confirmación de que se perdió y es la búsqueda de minimizar esa pérdida, de minimizar el impacto en el desarrollo económico de la región y en las políticas del deporte del país. Lo más grave es que no se asume la responsabilidad del hecho", manifestó.

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Prensa Senado

Sin embargo, aunque el escenario en este punto es complejo, desde la alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Alejandro Char, y la gobernación del Atlántico, liderada por Eduardo Verano de la Rosa, no renuncian.



A ellos se les sumó en las últimas horas uno de los deportistas nacionales más destacados del momento.



"En Barranquilla, cuna de deportistas, se pueden realizar los mejores Juegos Panamericanos. Señores, Panam Sports nuestra ciudad y nuestro alcalde harán unos juegos históricos. Por favor reevalúen su decisión Barranquilla, sede 2027", expresó Luis Díaz, futbolista del Liverpool de Inglaterra, en un video publicado en redes sociales.



Pero más allá de cualquier anuncio que pueda ocurrir en los próximos días, lo cierto es que para los analistas las consecuencias de esta tormenta política son claras.



“Con la pérdida de los juegos, la política nacional de deporte de la administración Petro llega a su fin, porque pierde la credibilidad en el exterior y la deja sin oxígeno dentro del país”, agregó Libreros sobre la situación en que queda el deporte colombiano ante los ojos del mundo.

REDACCIÓN POLÍTICA

