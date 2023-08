Esta semana el presidente Gustavo Petro propuso un proyecto de reconciliación nacional para que "quienes hayan sido incursos en la ilicitud y la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación una vez se aleje de su cerebro la idea de matar al compatriota y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero eso no consiste en arrodillarse”, expresó desde Ciénaga de Oro.



La iniciativa del mandatario abrió un debate en el país que incluso generó reacciones desde Estados Unidos. Un portavoz del Departamento de Estado , en diálogo con EL TIEMPO, señaló que continuarán persiguiendo a los narcotraficantes que tengan deudas con este país y buscará que sus crímenes, al igual que los de otros delincuentes, no queden en la impunidad.



(En contexto: La polémica por la reconciliación con narcos propuesta por el presidente Gustavo Petro)Sin embargo, el comisionado de Paz Danilo Rueda, en entrevista con Yamid Amat para este diario, reiteró que la propuesta del Gobierno no se trata de un perdón judicial, ni de amnistía ni indultos.

También fue tajante al señalar que no se negociará con narcos. "No se ha hablado de negociaciones con el narcotráfico, insisto, nunca hemos negociado ni negociaremos".



Por otro lado, enfatizó en que "este gobierno no es cómplice del delito, lo está demostrando con contundencia en la lucha contra el narcotráfico, pero sí aspira a un país reconciliado y en paz".



Sobre el perdón social, que levantó la polémica en época de campaña, Rueda sostuvo que este "no es impunidad, es una decisión colectiva que en nada significa el olvido, que apunta a reconocer el pasado y que reconociendo las trizas del presente nos lleve en el respeto a las diferencias sin matarnos, a parar la acumulación de la riqueza con asesinatos, desapariciones, despojados, torturados".



Por último, expuso que el Ejecutivo "desarrolla una incansable persecución y destrucción de drogas y captura de delincuentes. Igualmente, hay una lucha frontal contra otras formas de economía ilícita. La mira está puesta en cortar las fuentes y mecanismos de trasiego de los capitales del narcotráfico".



Por eso enfatizó en que no habrá "concesiones, sino una posibilidad de desmontar en conjunto los factores de inseguridad y violencia en el país".

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

