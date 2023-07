En entrevista con María Jimena Duzán, en su podcast A Fondo, el presidente Gustavo Petro habló de los rumores sobre un supuesto acuerdo para que en la terna de fiscal, que debe presentar el primer mandatario, incluya candidatos que pausen las acciones judiciales en contra del expresidente Álvaro Uribe.



“No he hablado con Uribe eso y no es nuestro problema. Uribe debe aceptar los procesos a derecho”, dijo el primer mandatario. En ese sentido también descartó que se intente poner un Fiscal General que sirva para sacar adelante los procesos en contra del expresidente.



“El gobierno no está interesado en perseguir a Uribe, no llegamos a vengarnos. La selección de la terna no es para perseguir a Uribe, eso no es nuestra intención, se creería un factor de violencia”, dijo Gustavo Petro.



En esta entrevista, el primer mandatario volvió a criticar las posiciones en contra de sus reformas y explicó su llamado a un “acuerdo nacional”, expresión que volvió a usar en su discurso del 20 de julio ante el Congreso.



“El Congreso es un condensador, es el que resuelve con la ley. Me preocupa si en la sociedad no hay un acuerdo. La convivencia se da por la justicia social”, dijo Petro, que añadió: “Hacemos todo lo posible, este es nuestro deber. Si el Congreso no aprueba las reformas, será algo histórico. Habrá una reacción de la gente, si quiere o no las reformas”.



Asimismo, el presidente Gustavo Petro criticó a algunos miembros que salieron de su gabinete, pues señaló que estos habían interpretado el gobierno de coalición como abandonar su proyecto para asumir el de otros sectores, cuando ese no era el objetivo de tenerlos en el gabinete.



En este mismo sentido cuestionó que se esté interpretando su llamado a un “acuerdo nacional” con la premisa de que va a abandonar puntos fundamentales de su plan de Gobierno. Este cuestionó dicha postura, pues apuntaría a que se quite el objetivo reformista de sus proyectos.