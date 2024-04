¿El Gobierno ignoró las advertencias sobre el bajo nivel de los embalses?

La posibilidad de un apagón en Colombia está sobre la mesa. El bajo nivel de los embalses que hoy tiene a Bogotá con racionamiento de agua podría también provocar un racionamiento energético.

No es un hecho menor, teniendo en cuenta que desde el Congreso, así como desde los gremios, lanzaron varias advertencias a la Casa de Nariño pero estas, dicen hoy, fueron ignoradas por el Gobierno Nacional.

Uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa fue el senador de Cambio Radical David Luna, quien citó a un debate de control político a la entonces ministra de Minas y Energía Irene Vélez en marzo del 2023, pero ella aseguró que no existía ese riesgo y dijo que había sectores que querían generar pánico.

"Los embalses del país están por encima del promedio de hace dos décadas, incluso son superiores a los de 2015, cuando se presentó fenómeno del niño", afirmó la exministra, quien llegaría al consulado de Londres, Reino Unido, en las próximas semanas.

Hoy, 13 meses después, Luna volvió a criticar la actitud de Vélez y del Gobierno Nacional, en diálogo con EL TIEMPO: "Las ignoró. Hizo oídos sordos. Yo lo advertí desde hace un año, el 22 de marzo de 2023 en un debate a la entonces Ministra Irene Vélez. En ese momento, alerté sobre un cóctel explosivo que podría terminar en racionamiento por varios factores como el fenómeno del niño, la falta de ejecución y acompañamiento por parte del Gobierno a los proyectos de generación y transmisión de energía, la exposición en la bolsa de varias electrificadoras del país, entre otras". Y agregó que el Gobierno es el responsable.

También desde el Congreso se pronunció la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien afirmó que el fenómeno del Niño estaba previsto desde junio del 2023 a nivel mundial. "¿Sabe qué hizo su gobierno -le dijo al presidente Gustavo Petro en su cuenta de X-, la UNGRD en prevención? Nada. Robarse la plata en camiones. Ni las campañas de ahorro de agua con 5 mil millones de pesos hicieron".

Pero no han sido solo pronunciamientos políticos. Desde los gremios también señalan que le hicieron advertencias pero no hubo mayores respuestas. Y todos los caminos conducen a la exministra.

De hecho, desde la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) le enviaron una carta a Vélez en mayo del 2023 en la cual advirtieron sobre la crítica situación que se avecinaba pero, además, enviaron propuestas para mitigar el impacto.

"Nos permitimos compartirles la situación general actual del sector, los impactos y riesgos que el estado actual del mercado podría generar para la demanda, sector eléctrico y empresas afiliadas a Asocodis, y algunas solicitudes y propuestas que sometemos a consideración, con el fin de contribuir a minimizar dichos riesgos e impactos", señalaron. No obstante, no hubo mayores respuestas.

Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, gremio de grandes consumidores de electricidad, no parece optimista: "El país estaría a días de racionamiento de luz", dijo este martes.

Además, criticó las medidas que se están tomando desde el Gobierno Nacional. “Las medidas aplicadas por Ministerio fueron tardías, desafortunadamente. Y ahora solo tratamos de resolver cómo cubrir la demanda con la oferta disponible. Esto quiere decir que, si no llueve, y la demanda se incrementa aún más, estaríamos a días del racionamiento”.

Ante la idea del Gobierno de que las termoeléctricas operen al máximo, Fonseca dice que "estas son medidas contrarias, son tardías e inoportunas y además no tienen la responsabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg y faltan muchas cosas en medio, aparte del tema estructural".

Según Fonseca, parte del problema es que el Gobierno sigue esperando las lluvias. "La economía de un país no puede estar dependiendo de si llueve un fin de semana o no, hay que solucionar el problema de fondo".

¿Qué dice el Gobierno?

Este martes, Laura Sarabia, directora del Dapre y mano derecha del presidente Gustavo Petro, habló sobre la crítica situación de los embalses con los empresarios que se reunieron en la asamblea de la Cámara Colombo Americana.

Sarabia aseguró que la energía es prioritaria para el Gobierno Nacional e insistió en que "no podemos quedarnos en qué pasó, qué no se hizo, por qué no me contestó, sino que realmente tenemos un problema, una coyuntura, cómo avanzamos y cómo solucionamos. Si nos vamos a encasillar en discusiones no vamos a tener un resultado exitoso y pronto y creo que una coyuntura como esa necesita realmente una disposición de todos para avanzar”.

Y desde el Ministerio de Minas y Energía, el viceministro Javier Campillo Jiménez desmintió que no haya realizado ninguna acción: "Desde Marzo del 2023 que comenzó la planeación detallada, comenzamos a hacer seguimiento de toda la operación del sistema desde la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (Cacsse). En noviembre se trazó una senda de referencia que planea el ritmo de desembalsamiento recomendado, de forma que se garantice la operación del sistema energético del país de forma segura y con costos eficientes, a la vez que se garantizan los caudales ecológicos de todas las cuencas asociadas".

Asimismo, explicó por qué no se adelantaron por qué no se ha optado por implementar un programa de ahorro de energía con incentivos a los usuarios, como Apagar Paga que se adelantó en el 2016.

"Apagar Paga, funcionaba remunerando a los usuarios que ahorraban y esta remuneración era pagada por los usuarios que consumían de más. Esta estrategia tuvo un impacto de reducción del 6 por ciento, pero tuvo un impacto inesperado y es que el ahorro fué superior a los usuarios que consumieron de más, por lo que la remuneración por el ahorro se tuvo que trasladar a las restricciones y lo terminaron pagando entre todos los usuarios", señaló el viceministro de Energía.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA*

Con información de Economía