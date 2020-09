'Lo que vimos la noche del miércoles fue vandalismo organizado'

Después de la rueda de prensa que el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dio en la mañana de este jueves, el Gobierno le entregó la vocería sobre los disturbios del miércoles al viceministro del Interior, Daniel Palacios. EL TIEMPO habló con él.



¿Qué posición tiene el Gobierno Nacional ante la muerte del abogado y taxista Javier Ordóñez?



El Gobierno Nacional ha expresado desde el primer momento la solidaridad con la familia de Javier Ordóñez. Hemos lamentado esta situación cuestionable y que entristece y llena de indignación a todos los colombianos. Ante esto lo único que esperamos es que haya una justicia rápida. El señor Presidente ordenó la suspensión de estos miembros de la Policía.



¿Cómo analiza el Gobierno los hechos de violencia que se generaron tras la muerte de este ciudadano?



Nos causa aún más dolor que a raíz de una muerte, ahora tengamos que estar lamentando al menos diez muertes más, como consecuencia de los actos de la noche del miércoles. El Gobierno Nacional siempre ha sido respetuoso de la protesta social. Cuando se hace de manera pacífica es bienvenida, protegida y hay que garantizarla.



¿Y entonces qué pasó en la noche del miércoles?



Lo que vimos en la noche del miércoles fue un vandalismo organizado, una actividad criminal enfocada en generar violencia, poner en riesgo a la ciudadanía y que deja como saldo más de 140 policías heridos, más de 150 civiles heridos y los fallecimientos que nos duelen y nos solidarizamos con las familias. Desde ese punto de vista no puede ser aceptable que, so pretexto del dolor de muchos y de la indignación, la violencia y las vías de hecho sean la respuesta.



¿Los hechos de violencia del miércoles en la noche puede ser atribuible a la Policía o a algunos miembros de la Policía?



Es entendible que el miércoles hubiera una frustración por parte de la ciudadanía, indignación por parte de los colombianos, que la compartimos, por los hechos que sucedieron con Javier Ordóñez, pero, como hemos dicho, eso no puede ser una justificación para actos de vandalismo ni para la violencia.

¿Por qué dice que no fueron actos vandálicos espontáneos?

​

Lo que pasó con Javier Ordóñez no puede ser una justificación para unos actos de vandalismo organizados. No es espontáneo que sean más de 55 CAI los que terminan vandalizados y 22 de ellos incinerados. Esto no es un acto espontáneo, es un acto organizado de vandalismo, que obviamente tiene que llevar a una respuesta de la Fuerza Pública.



¿Hubo exceso de fuerza de algunos policías en las protestas ciudadanas?



Lo que hemos dicho de manera clara y contundente es que existe un mandato constitucional, unos límites al uso de la fuerza, unos protocolos para la implementación del uso legítimo de la fuerza y cualquier cosa que se separe de esto debe tener consecuencias, como sanciones e inclusive separaciones de los cargos que puedan ser eventualmente responsables. En eso no hay ninguna vacilación, pero solo será una investigación judicial, que ya está manejando la Inspección General de la Policía, la que determine la eventual responsabilidad de uniformados de la Policía.



¿Las armas de fuego que hubo en las protestas solamente estaban en manos de los policías?



Aquí nos toca ser muy claros e investigar de dónde fue el origen de estas armas de fuego. Tenemos reportes de que había personas entre los manifestantes que no solamente estaban lanzando piedras y elementos incendiarios, sino que también podrían estar armados y por eso aquí lo que tiene que haber es una investigación. El mensaje tiene que ser muy claro: sea quien sea, debe pagar ante la justicia por estos actos de violencia.

Protestas en el CAI Villa Luz, este miércoles. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Es decir que se cree que algunos manifestantes también tenían armas de fuego?



Lo que debe esclarecerse y quedar absolutamente claro es si los heridos salen como consecuencia de qué, si son de los actos de vandalismo o de una respuesta por parte de la Policía a los ataques que estaban recibiendo, o si corresponde a alguna actuación indebida de algún miembro de la Policía. Eso solamente lo va a determinar la investigación que tiene la Fiscalía y que desde el mismo miércoles el señor Presidente ordenó.



¿Con qué elementos se están haciendo esas investigaciones?



Se han recolectado todos los videos que se han suministrado de esos incidentes para poder individualizar y hacer la investigación correspondiente para determinar a los responsables, pero el mensaje es que quien haya sido el responsable, sea un vándalo, una persona que estaba cometiendo algún tipo de delito o un miembro de la Fuerza Pública que haya excedido el uso legítimo de la fuerza, tendrá que responder ante la justicia.



La alcaldesa Claudia López han dicho que la violencia sí provino de la Policía, ¿qué responder ante esto?



Con la doctora Claudia López tuvimos la oportunidad de estar en Puesto de Mando Unificado del miércoles en la noche y este jueves trabajamos de manera articulada para recuperar la seguridad en Bogotá y que la tranquilidad regresara a la ciudad después de estas alteraciones que se vieron. La señora alcaldesa ha manifestado que tiene esa información. Ella no es un órgano judicial, ella no adelanta investigaciones ni impone condenas, y por eso la invitación es a esperar los resultados de las investigaciones que deben adelantar los órganos competentes.



Hay que invitar a la prudencia y a que si hacemos alguna acusación sobre eventuales responsabilidades tengamos el material probatorio. Si existe alguna actuación indebida por parte de un miembro de la Fuerza Pública debe caerle todo el peso de la ley, pero de igual forma si hay, por parte de quienes hicieron presencia y actos de vandalismo, responsabilidad, también debe ser así.



¿Los policías que habrían disparado lo habrían hecho en defensa propia?



Eso son temas que los tiene que esclarecer la investigación. Nadie puede decir en este momento cuál fue la razón, porque eso no le corresponde al Gobierno, al Ministerio del Interior o a la Alcaldía de Bogotá, eso le corresponde a la Fiscalía y a la Inspección General de la Policía. Queda claro, por parte del Gobierno y de la ciudadanía, que todos esperamos justicia rápida y eficiente.

¿Hubo una orden por parte de la Policía Nacional para actuar de esta forma?

​

No existió una orden por parte de la Policía Nacional, ni del Gobierno Nacional -y creemos que de la Alcaldía de Bogotá tampoco- para poner en riesgo a la ciudadanía o extralimitar las funciones de uso de la fuerza por parte de la Policía.



¿Qué opina el Gobierno de las propuestas para reformar de fondo la Policía?



El Gobierno siempre estará dispuesto a tener una mejor policía. Nuestra policía es profesional, se ha ganado todos los reconocimientos mundiales por su profesionalismo, por sus resultados y sus capacidades. Está en el corazón del pueblo colombiano y esta debe ser una oportunidad para que no se estigmatice a esta institución por algunos miembros que extralimitan sus funciones y no son dignos de portar el uniforme. Desde el año pasado se expidió la política de seguridad ciudadana y allí se encuentran los procesos de transformación y modernización de la Policía.



¿Al Gobierno le suena la idea de que la Policía pase a ser parte del Ministerio del Interior?



Esas son propuestas que puede salir de la ciudadanía, del Congreso. Lo real es que el Gobierno no ha considerado que la Policía haga parte del Ministerio del Interior. En este momento tenemos una articulación entre los ministerios del Interior y de Defensa en la corresponsabilidad del manejo del orden público y la seguridad ciudadana. Las propuestas que puedan llegar serán consideradas y evaluadas, pero en este momento no hay una consideración por parte del Gobierno Nacional para hacer esa clase de modificaciones.

