Un análisis del editor y analista de Bloomberg Matthew Bristow, publicado por el Washington Post, le puso la lupa a los recientes escándalos que envuelven al gobierno del presidente Gustavo Petro.



En el artículo titulado “Cómo se descarriló la primera presidencia izquierdista de Colombia”, el periodista afirma que “la primera presidencia izquierdista en la historia de Colombia quedó casi paralizada” luego de que “miembros del círculo íntimo” del mandatario fueran acusados de interceptaciones ilegales y que salieran a la luz presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña.



Bristow enumera seis momentos clave de la polémica que envuelve a la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia y al otrora embajador, Armando Benedetti, y sostiene que, pese a esto, “los activos del país repuntaron, ya que los inversores calcularon que el estancamiento de la agenda radical del gobierno reducía el riesgo de mantener los bonos y la moneda colombiana”.



A renglón seguido explica cómo estalló el escándalo y lanza una contundente conclusión: “El escándalo, que enfrentó a un poderoso funcionario contra una niñera mal pagada, puso en vergüenza a un gobierno que dice representar a los colombianos más pobres contra los ricos y poderosos”.



Hace 16 días, en medio del escándalo, Laura Sarabia presentó su renuncia como jefa de Despacho del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Prensa Embajada de Colombia en Venezuela / Colombia Hoy.

En el texto también menciona la muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida el pasado 9 de junio y que en este momento es materia de investigación.



En la parte final de su análisis, Bristow se pregunta si podrá el presidente Petro sobrevivir al escándalo. En primer lugar, asegura que “derrocar a un presidente es difícil en Colombia, y ningún jefe de Estado en funciones ha sido nunca destituido” y que por este motivo piensa que el mandatario “sobrevivirá”.



Sin embargo, opina que es difícil que el escándalo pueda ser obviado debido a que ya hay investigaciones en curso.



“Petro ha dicho que sus enemigos están intentando un “golpe suave” para paralizar su administración. Con tantas preguntas sin respuesta, el escándalo podría prolongarse por mucho tiempo con el gobierno empantanado en las investigaciones”, agregó.



Finalmente, el analista sostiene que no se puede hablar del final del gobierno Petro. “Su capacidad para aprobar legislación puede estar severamente restringida en este momento, pero eso no significa que no pueda reconstruir su mayoría en el Congreso”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

