La bancada del Partido Liberal se reunirá en la noche de este martes para discutir cuál será la postura de la colectividad frente a la reforma del gobierno de Gustavo Petro.



Esto luego de que se conocieron versiones, las cuales indican que el jefe liberal, Cesar Gaviria, no la votaría y explicará a los congresistas de su partido las razones.



Sin embargo, desde el Gobierno no están alarmados ni expresaron preocupación frente a esta situación que, incluso, calificaron como normal.



"Que un partido se reúna, delibere, su presidente, cualquier congresista tenga inquietudes, observaciones, me parece natural, democrático", aseveró el ministro del Interior, Alfonso Prada.



El alto funcionario agregó que los liberales han sido un "sólido" apoyo en el Congreso y desde el Ejecutivo están confiados en que lo sigan siendo.



El jefe del partido Liberal, César Gaviria, mencionó que no apoyaría la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Petro. Foto: EL TIEMPO

"El Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el Congreso de la República. Oígalo bien, no dudo que lo seguirá siendo. Hemos debatido con ellos muchísimo el contenido de la reforma y no solo de la reforma, sino en general del paquete normativo que se está trabajando en el Congreso de la República", agregó Prada.



Sobre las dudas u observaciones de Gaviria, Prada afirmó que no conoce nada diferente a parte de las que ya se hicieron al Gobierno a través de la bancada y los ponentes, las cuales ya habrían sido aclaradas.



"Incluso en las declaraciones decía que hay que bajar el monto, no acabar con la reforma. Es un avance", complementó Prada.



El ministro remató diciendo que "por más que lo quieran ver diferente, el Partido Liberal ha sido un sólido apoyo en el trámite de la reforma".



