Gobierno lanzó su ofensiva para salvar ley de financiamiento

El Gobierno Nacional comienza a partir de hoy una gran ofensiva para sacar adelante su proyecto de ley de financiamiento, mediante el cual espera recaudar 14 billones de pesos el próximo año.

Y lo hará sobre la base de que el IVA a la canasta familiar no será un inamovible, sino que se pueden buscar otras alternativas para conseguir esos recursos.



Para lograr esto, básicamente se moverá en dos frentes, por instrucción del propio presidente Iván Duque. Por un lado, estará el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, acompañado del equipo económico del Gobierno, socializando con los congresistas el proyecto y buscando alternativas que permitan encontrar el dinero en otra fuente que no sea necesariamente el IVA. Al menos no gravar la canasta casi en su totalidad, como está en el proyecto de ley original.



Justo este fin de semana, el equipo económico del Gobierno estuvo evaluando esas alternativas para planteárselas al Congreso.



El segundo frente lo liderará el propio jefe de Estado. Precisamente ayer, Duque, en entrevista para EL TIEMPO, aseguró: “No estoy cerrado a la banda y me voy a remangar estas semanas que faltan para ayudar a construir esas soluciones. Nos toca hacer una labor de pedagogía y de debate, y también escuchar todas las opciones”.

Hay que recordar que se requieren 14 billones de pesos para cubrir el faltante que tiene el presupuesto general del 2019.

“Para el Gobierno es fundamental conseguir esos recursos, pues hay una clara responsabilidad con el país debido a que se recibió un presupuesto desfinanciado, y para continuar con muchos programas sociales, hay que suplir ese hueco fiscal”, dijo Jaime Amín, alto consejero presidencial para la política.

Y la tarea encomendada por el presidente Duque al ministro Carrasquilla comenzará a ejecutarse desde hoy. A las 9 de la mañana se reunirá con una subcomisión de senadores y representantes que se encargarán de buscar alternativas para suplir el IVA a la canasta familiar. Hacen parte de lo que ellos denominan el plan B para tener opciones diferentes a la idea del Gobierno.



Si bien prácticamente todos los partidos han descartado gravar toda la canasta básica, es un hecho que algunos productos se quedarán con un recargo tributario.



“En el Gobierno han planteado que no descartemos el IVA para el pollo, la carne y el pescado, porque consideran que con esto se podría conseguir alrededor de un billón de pesos”, dijo el senador Richard Aguilar, uno de los ponentes del proyecto en el Congreso.



Según el congresista, al Gobierno desde hoy mismo se le va a dejar claro en el Congreso que hay otros productos que no pueden tener IVA, como los lápices, los cuadernos, los colores o los que tienen que ver con las energías renovables, como es el caso de las bicicletas y algunas motos.



“No vamos a acompañar el IVA a los útiles escolares”, dijo el senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres.



Los legisladores tampoco están de acuerdo con gravar la venta de la vivienda usada ni con que se quiten los beneficios tributarios para la construcción de vivienda de interés social.



Entre tanto, el Gobierno también ya planteó dejar por fuera de cobro de IVA lo relacionado con cultura y economía naranja.



Además, los congresistas no respaldan ningún gravamen en lo que tiene que ver con los insumos agropecuarios.



“En el tema de pensiones, en el proyecto se establece gravarlas a partir de los 4,8 millones de pesos, algo en lo que no estamos de acuerdo, pero ya con el ministerio hemos hablado de que sería a partir de los 10 millones de pesos”, dijo Aguilar.

Las alternativas

Pero los congresistas que hacen parte de la subcomisión del plan B le tienen alternativas al Gobierno para reemplazar los recursos que no conseguiría con el IVA propuesto, los cuales serían de más de 11 billones de pesos.



En ese sentido, hoy le van a insistir en que venda algunos de los activos y acciones improductivas que tiene. Consideran que con eso pueden recibirse unos 2 billones de pesos, y se habla, esencialmente, de participaciones pequeñas que no tienen mucho sentido, como por ejemplo, las que el Estado tiene en algunas centrales de abasto.



Mientras tanto, a la Dian le van a recomendar que implemente un plan de favorabilidad con las sanciones que ha impuesto (rebajar el valor de las sanciones para que los deudores paguen), con lo cual estiman que puede recaudar unos 3 billones de pesos.



Asimismo, en la subcomisión, integrada por 12 congresistas, hay un sector que pide gravar los dividendos, pero sobre este punto aún no se llega a algún consenso.



“Hay algunos servicios o artículos suntuarios que no hacen parte de los básicos de la canasta familiar, como son las cirugías estéticas, a los cuales puede aumentárseles el IVA que hoy está por el orden del 5 por ciento”, dijo el senador Rodríguez.



Agregó que de los 253 beneficios tributarios que disfrutan los sectores de minería, financiero, de manufactura, de construcción y de información y telecomunicaciones, se les puede mantener algunos de ellos, pero no todos.



“Con la implementación de la factura electrónica, el cruce de cuentas y los nuevos funcionarios que va a tener la Dian, se puede controlar la evasión de IVA, renta e impoconsumo, que se calcula en 23 billones de pesos. Al menos que el 10 por ciento entre a la ley de financiamiento, permitiría avanzar en la tarea de conseguir la financiación del presupuesto del próximo año”, dijo el senador.



Lo cierto es que a partir de las 9 de la mañana de hoy debe comenzar a despejarse el panorama para el proyecto de ley de financiamiento. Y en ese camino, los congresistas le pidieron al Gobierno que lleve las cifras concretas sobre los recaudos que tiene previstos con el IVA para que en el marco de la reunión hagan simulaciones con datos reales, que les permitan tomar las decisiones que se requieran.



Los tiempos del Legislativo se agotan pues su agenda ordinaria concluye el 16 de diciembre. Esto, en medio de la complejidad de la propuesta tributaria que debe salir adelante este año para que las medidas definitivas puedan empezar a aplicarse desde el próximo 1.° de enero.



