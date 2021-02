Colombia abraza a los sufridos hermanos venezolanos

Colombia pone la otra mejilla. En momentos en que la atención mediática estaba centrada en la presencia consentida por Nicolás Maduro, en Venezuela, de grupos armados del Eln y las disidencias de las Farc, el presidente Iván Duque toma una decisión humanitaria sin precedentes.



Duque anunció el Estatuto de Protección Temporal a migrantes venezolanos que tendrá una vigencia de diez años y supondrá la regularización de una gran parte de los migrantes venezolanos en situación irregular que viven en el país.



“Hoy hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un Estatuto de Protección Temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización en nuestro país de los migrantes venezolanos", manifestó Duque ante el aplauso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.



Así las cosas, mientras Maduro eleva el tono y los delincuentes aprovechan los 2.219 kilómetros de porosa frontera para venir a Colombia a asaltar, secuestrar, contrabandear, asesinar y luego irse a descansar en Venezuela. Duque responde como debe hacerlo un estadista.



Sigue así el Presidente una línea de acción de sus predecesores que con tan drásticas diferencias ideológicas siempre se mostraron compresivos a los humildes ciudadanos que son naturales víctimas de un régimen que los acosa por sus ideas o, peor aún, cercándolos de pobreza. Por eso huyen..



Por eso se les ve en las carreteras colombianas malvestidos, con jirones de zapatos y los niños en brazos, caminando en busca de un futuro mejor.



En Colombia hay 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de un millón están indocumentados, según datos de diciembre pasado de Migración Colombia.



Duque catalogó la situación Venezuela como delicada y sabe de sus consecuencias devastaras para los vecinos, en particular para Colombia: “Nos duele verlos en esta circunstancia. Hemos visto como Colombia ha recibido el 30% de los migrantes totales que ha tenido Venezuela. Nos aproximamos a tener 1.8 millones de migrantes venezolanos”.



Asímismo, el Jefe del Estado da un giro de 180 grados en la línea de acción de sus homólogos de la región que como se ha visto en las últimas semanas han buscado a cerrar la puerta de una manera sonora.



Duque también facilita ahora, se entiende, la vacunación de los migrantes. Hace unos días, el Presidente admitió que los colombianos tendrán prioridad sobre todas las demás personas. Apuntó, además, que los inmigrantes venezolanos que se encuentren en situación irregular no serán vacunados.

Iván Duque con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi. Foto: Presidencia

"Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no" serán inmunizados, afirmó en su momento el mandatario.



Los cálculos que se hicieron en ese instante era que iban a quedar fuera del ambicioso plan de vacunación del proceso a alrededor del 55 % de los 1,7 millones de venezolanos que se encuentran actualmente en Colombia. Ahora con su regularización, teóricamente, todo cambiará y también se les podrán aplicar las vacunas a unos ciudadanos que las necesitan como cualquier persona.



Por eso, el gesto de Duque de este lunes es de un valor político irreprochable. Duque se distancia del estilo fanfarrón y amenazante de Maduro.



#AEstaHora adelantamos reunión con Alto Comisionado ACNUR, @FilippoGrandi, con quien hablamos de crisis humanitaria por migración Venezolana. Además, revisamos agenda de trabajo conjunto para atención de población de refugiados y migrantes, y medidas que adoptaremos en el 2021. pic.twitter.com/JcIZCBTsnM — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 8, 2021

