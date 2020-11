El emotivo mensaje sobre Colombia que dejó el embajador de Francia

Gautier Mignot, quien acaba de dejar su cargo como embajador en Colombia, donde estuvo por más de tres años, antes de irse grabó, desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, un emotivo mensaje para los colombianos, en el que habla del apoyo que recibió en el país, del proceso de paz y de que quiere volver ya como turista.

El diplomático, quien retorna a París, grabó su video justo cuando ex intengrantes de las Farc estuvieron en la Plaza de Bolívar, por lo que destacó que estos ex combatientes, que hasta hace poco estaban en las montañas con sus fusiles, ahora estén en la capital trayendo sus productos, lo que demuestra el esfuerzo por la reincorporación a la vida civil.



"Así que es el símbolo de esta paz, que fue tan complicada de conseguir, qué es tan difícil implementar en el terreno, pero que es tan esperanzadora", dijo Mignot, quien reiteró que este proceso requiere del compromiso de todos.



Agregó que Francia ha acompañado durante todos estos años lo acordado y lo seguirá acompañando.



"Quiero mucho a Bogotá y me siento bogotano de adopción, pero una de las cosas de las cuales me siento más orgulloso son esas 141 misiones fuera de la capital en todo el país, tanto ciudades como en zonas muy aisladas que he realizado desde junio 2017", destacó el saliente embajador, quien dijo que con esas misiones se ha logrado fortalecer la presencia territorial de Francia, así como sus proyectos de desarrollo en todo el país.



Finalmente tras despedirse con un "merci" dijo que está seguro que más temprano que tarde espera volver a Colombia "como un simple turista, como amigo de Colombia".



