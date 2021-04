El embajador de Canadá admite que sí se 'salió de los chiros'

Luego de que el embajador de Canadá, Marcel Lebleu tuviera un percanse durante la Macrorrueda virtual de Procolombia, admitió que 'se salió de los chiros'.

"Sí que me salí de los chiros, de verdad lo siento y me disculpo", admitió el embajador, quien resaltó durante el evento de este lunes el TLC entre los dos países y las relaciones comerciales entre ambas naciones.



Lebleu agregó que después de un año de pandemia toda no se acostumbra al mundo virtual al 100 por ciento. "Algo me dice que no soy el único, así que mejor reírse de sí mismo que llorar", dijo en un video publicado en redes sociales.

Durante la Macrrorueda organizada por el Gobierno colombiano, Lebleu tomó la palabra, al ser el embajador del país invitado especial de este año.



Durante su intervención, el canadiense tuvo problemas de conexión, por lo que se perdió su señal en un momento mientras hablaba. Sin embargo, la señal retornó y continuó con la videollamada.



Minutos después, mientras Lebleu hablaba pidió poner un video, que no apareció, y pensó que tenía otro problema técnico, pese a que su imagen seguía apareciendo en el conversatorio virtual.



En ese momento el embajador de Canadá se quedó mirando su computador, hizo cara de decepción y posteriormente tomó unos papeles para cubrir la cámara por unos segundos.



Tras ello se cubrió la cara, se paró de su silla, tiró los documentos que había tomado, tomó su teléfono y se alejó de la cámara, todo mientras los demás participantes de la videollamada lo veían, incluyendo el presidente Iván Duque.



Al verlo, la directora de Procolombia, Flavia Santoro, apareció para indicarle al diplomático que lo seguían viendo y escuchando, por lo que él volvió a terminar su intervención y dijo que pensó que se había vuelto a perder la conexión.



"Pensaba que estaba fuera de línea", contestó apenado el embajador Lebleu tras la escena.



Puede ver el episodio a partir del minuto 25:43:

