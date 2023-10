Un segundo reclamo al presidente Petro este jueves por llegar tarde a otra cita

Este jueves, el presidente Gustavo Petro llegó al Coliseo Tibabuyes de la localidad de Suba (Bogotá), para participar en un evento de Gobierno con el Pueblo. Antes de la llegada del jefe de Estado al evento, en donde se iba a hacer la entrega de créditos para la economía popular por parte del Banco Agrario, algunos de los participantes mostraron su molestia por el retraso del mandatario.



La llegada del presidente Petro al evento público estaba programada para las 3 de la tarde, sin embargo, su arribo ocurrió sobre las 5 de la tarde. "Presidente, esto empezaba a las 3 de la tarde y son las 4. Él va a venir o no va a venir a escuchar al pueblo de Suba. ¿A qué hora llega el presidente?", dice una mujer en un video publicado en redes sociales.



Ya en el evento, el presidente Petro, junto con Sandra Liliana Ortiz, Consejera Presidencial para las Regiones, y Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, escucharon las inquietudes y solicitudes de los habitantes del occidente de Bogotá.

NOTICIA — Nueva inconformidad por la llegada tarde del presidente Gustavo Petro @petrogustavo en Suba. “¿A qué hora llega el presidente?”, se pregunta la gente que lo ha esperado casi dos horas @rcnradio @lafm pic.twitter.com/IDEv45ONW0 — Sebastián Casas (@JuanCasasH) October 5, 2023

No fue al único evento al que el presidente llegó tarde. También se tardó en llegar a una ceremonia de ascenso de suboficiales en Sibaté, Cundinamarca.



“Respeto, respeto, respeto”, fue el grito de los presentes en las gradas de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Algunos pedían que se diera inicio sin el mandatario en la ceremonia.



Sin embargo, al final el Presidente llegó y se llevó a cabo la ceremonia de ascensos, en la que en total, a nivel nacional, se promovieron 13.300 uniformados, una de las ceremonias con más presencia en los últimos años.



Después de la entrega de medallas a los ascendidos, el presidente Petro se refirió a su tardanza. “Como los hice esperar, no voy a hablar mucho como acostumbro”, dijo el mandatario, que indicó que por dos encuentros “que lamentablemente darán de qué hablar” no pudo llegar a tiempo.



“Reuniones urgentes, por eso llegamos retardados. Ya lo verán. No es excusa”, comentó el mandatario, quien no quiso dar detalles de la naturaleza de dichos encuentros y que desde Presidencia se limitaron a decir "reuniones privadas".

REDACCIÓN POLÍTICA

