El duro mensaje de Duque a exjefes ‘paras’ en Estados Unidos

El presidente Iván Duque al conmemorar el Día de los Derechos Humanos aprovechó para referirse al caso de abuso policial en Bogotá, para calificar de "descarada" la versión que Rodrigo Londoño dio a la justicia transicional esta semana y para decir que los exjefes paramilitares extraditados tienen que venir a pagar su penas en el país, pero no en la JEP.



Desde la Casa de Nariño el mandatario comenzó por señalar que no existe ninguna causa ni política ni ideológica que justifique una violación de los derechos humanos y en ese sentido dijo que ya llegó el momento en que todos digamos en este país ya basta, no más.

El mandatario aseguró que en la historia del país se han cometido acciones contra los derechos humanos, que algunos han tratado de justificar por supuestas orientaciones ideológicas y políticas o por las mal llamadas causas revolucionarias.



“Lo primero que tenemos que decir como sociedad es que no existe ni causa ideológica ni política que justifique un secuestro, una amenaza o un asesinato”, dijo Duque.



El mandatario destacó que si bien el artículo 22 de la Constitución dice que la paz es un deber y un derecho, “la impunidad genera violencia” y en ese sentido recordó que si hay una constante en la historia de Colombia, cuando se ha hablado de paz, “ha sido la impunidad”.



“Resulta que la impunidad genera constantemente nuevas violencias. El hecho de no ver penas ejemplarizantes termina generando un efecto reflejo o espejo en otros que se sienten legitimados para abrazar las mismas causas o las mismas actitudes criminales buscando nuevas impunidades”, destacó.

Para Duque, hay una constante renovación de la impunidad, tristemente. Por eso dijo que se debe acabar la impunidad y quien viole los derechos humanos debe tener sanciones ejemplarizantes.



Por eso dijo que nuestra democracia y nuestra sociedad requiere que los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición se apliquen de verdad.



“Es realmente preocupante, es lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las Farc y que dijera de manera descarada ante el país que las Farc nunca reclutaron menores, nunca cometieron violaciones, que la Farc nunca narcotráfico”, agregó.



“Y me parece grave porque es que la verdad ha sido ostensible. El país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para saber si esas tres conductas criminales se cometieron, porque se cometieron ante los ojos de toda la nación”, dijo el mandatario.

Para el jefe de Estado, si queremos construir la paz, tiene que ser sin impunidad y tiene que ser con legalidad y se necesita la verdad incontrovertible, la justicia con sanciones ejemplarizantes, la reparación de las víctimas frente a la cual también tiene que cumplir.



Tras esto, el mandatario se refirió a los antiguos cabecillas de las autodefensas extraditados. Dijo que “tienen que regresar a Colombia a cumplir con esos principios de verdad, justicia reparación y no repetición”.



Para el Presidente, tienen que “cumplir las penas que tienen pendientes” ante la justicia colombiana.



“Yo celebro que no les han abierto la compuerta de entrar a la justicia transicional, porque es claro que muchos pretenden regresar a Colombia, tocar las puertas de la justicia transicional para decir que supuestamente van a dar toda la verdad pero realmente lo que buscan es no tener cárcel y además gozar del beneficio de no extradición, para muchos también recuperar muchas de las actividades criminales”, enfatizó el gobernante.



En los últimos días el Gobierno colombiano ha iniciado trámites ante la justicia de Estados Unidos para pedir en extradiciòn de los exjefes 'paras' que ya están terminado de pagar sus condenas en ese país.



“Los que han asesinados, los que han secuestrado, los que han cometido el delito del narcotráfico tienen ante los ojos de la ley la misma condición, pero los que ya tienen deudas pendientes con la justicia de Justicia y Paz, tienen que venir a responder ante ella y no buscar tratamientos diferenciados”, enfatizó el jefe de Estado.



Duque dijo que si queremos realmente poner a las víctimas en el centro de la construcción de la paz, los afectados tienen que ver que hay sanciones de verdad, que hay reparación de verdad y que además hay un compromiso fehaciente con la no repetición.

Abuso policial

El presidente Duque igualmente se refirió al caso registrado en Bogotá en donde un abogado murió luego de ser objeto de la brutalidad policial.



“Todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública”, destacó el mandatario.



Tras reseñar que los uniformados se han ganado el corazón de los colombianos, dijo que justamente como se han ganado ese lugar, “tenemos que ser claros en que no puede haber tolerancia cuando se abusa del uniforme o la autoridad".



“Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea no solamente de los comandantes de la policía sino también del ministro de la Defensa y de toda la institucionalidad para que se hagan las investigaciones, para que se avance con celeridad y para que se apliquen las normas como tiene que ser”, dijo



“Éste principio es cero tolerancia frente a sus hechos es justamente porque en este país los colombianos queremos a nuestra Fuerza Pública, la admiramos y por eso a cualquier deshonra del uniforme tenemos que exigir que se apliquen sanciones oportunas, objetivas y por supuesto producto de rigurosas investigaciones”, aseguró.

​

