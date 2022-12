Por el concepto de igualdad, el presidente Gustavo Petro terminó en una deliberación en las redes sociales con Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal, congresistas de la oposición.

El cruce palabras empezó cuando la senadora del Centro Democrático dio en su cuenta de Twitter su significado de la igualdad: “La igualdad es un mito de la izquierdopatía, que necesita vender falsedad a sus adeptos. Ningún ser humano es igual a otro, cada uno tiene ADN y capacidades diferentes”, dijo Cabal.



Ante esto, el Jefe del Estado respondió: “La igualdad no es frente a la genética, todos somos diversos y similares a la vez, la igualdad es frente a las leyes, frente a las oportunidades de la vida”.



Polo Polo aprovechó para intervenir y confrontar al primer mandatario: “Señor Petro, iguales ante la ley ya lo somos todos: ahí lo dice el artículo 13 de la Constitución “todos nacemos libres e IGUALES ante la ley”. Sería oportuno que la leyera. Más bien díganos que lo que ustedes pretenden con sus medidas es que todos estemos iguales, pero de pobres”.



El legislador en un vehemente defensor de la congresista. En entrevista con la revista Bocas dijo, por ejemplo, que era su amor platónico.



"Lo que pasa es que los mamertos sexualizan todo y nuestro amor es de admiración. Tengo un amigo cercano a ella y creamos un grupo de WhatsApp para trolear mamertos, para defender a los del grupo. En esas, mamando gallo y mandando memes, porque ella tiene mucho sentido del humor, nos fuimos acercando. Desde antes de llegar al Congreso, ella fue quien me impulsó al escenario de las redes, y cuando no tuve trabajo para pagarme el semestre, porque me costeé mi educación, ella me tendió la mano. Con la pandemia la cosa se puso difícil, cerraron todo y me quedé sin trabajo. Ella me ayudó a terminar de pagar mi carrera de administrador público. Nada raro: lo que un amigo hace por otro", reveló Polo Polo.





