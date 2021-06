El dramático testimonio de Víctor G Ricardo

Víctor G. Ricardo fue el Alto Comisionado para la Paz y una ficha fundamental en el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc (1998-2002).



Al terminar ese cargo, fungió como embajador de Colombia en Argentina y Embajador no residente en las Naciones Unidas; embajador de Colombia en el Reino Unido y posteriormente en Sudáfrica.



En esta ocasión volvió a ser noticia, no por asuntos diplomáticos o políticos, sino por su lucha con el coronavirus, que cada día deja a cientos de muertos y miles de infectados en el país.



En un escrito, que aquí reproducimos, compartió lo que ha enfrentado:



"Creo que debo compartirles la experiencia que estoy viviendo para que en lo posible la eviten ustedes. En el mes de enero tuve oportunidad de ponerme la vacuna de Pfizer que complete a los 21 días con la segunda dosis.



Desde ese día seguí cuidándome como si no me hubiera vacunado. Siempre con doble tapabocas y muy cuidadoso con las distancias. Mucho alcohol, desinfectante, lavado de manos, etc. Hace cuatro días cuando estaba hablando por teléfono, sentí una tos e incluso se me fue un poco el aire; al día siguiente me dio fiebre y hoy estoy con el COVID; me están poniendo más de 24 medicamentos y estoy conectado al oxígeno permanente porque la oxigenación estaba muy baja; 81-82.



Dios quiera que salga de este virus bien librado. Mi consejo. Tomen los mayores cuidados, cuiden la distancia entre las personas y en lo posible no tomen riesgos. Este virus llega por tocar uno algo infectado donde estuvo alguien con el virus. Yo por mi parte estoy pidiéndole a Dios que me ayude y pueda salir de esta terrible experiencia. He revisado todos mis movimientos y no he podido encontrar alguno que explique lo que me ha sucedido. Un abrazo lleno de afecto para ustedes y por favor cuídense mucho!!!!", aseguró.



