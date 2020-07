‘Si no nos cuidamos, la covid-19 nos va a matar a todos’

La imagen es dramática. Dagoberto Durán, exconcejal de Soacha, un humilde municipio al sur de Bogotá, saca un aliento para pedirle a la gente que se cuide. “Si no nos cuidamos de esta enfermedad nos va matar a todos”, dice.

El dirigente político habla desde su habitación que está en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. Lo hace ante las cámaras de CNN.



La periodista que hace el reportaje explica que se trata uno de los desafíos más inesperadas vividos por el personal médico de este municipio, pues a estas alturas el 80 por ciento de las camillas y respiradores mecánicos ya están ocupados.



La reportera habla del silencio que se siente en el ambiente mientras se ve a enfermeras y médicos trabajar afanosamente. Explica ella que la tensión se siente en los pasillos porque la mayoría de los pacientes están conectados a un respirador, inconscientes.



Cuenta ella que el único paciente que se encuentra despierto en la unidad de cuidados intensivos quiso enviar un mensaje a través de la cámara de CNN. Es el concejal.



“Nos ha cogido esta pandemia muy cruel”, dice él. Y entonces hace una revelación: “Debo confesar que no lo creía, hoy que lo tengo (el virus) debo decir delante de Dios y de la virgen que es real, que tenemos que cuidarnos y sino esta enfermedad nos va a matar a todos”.



El dirigente político marcó el acento en la palabra “real”.



No lo dice, pero es una clara referencia a lo que está ocurriendo en estos momentos. A pesar del altísimo número de contagiados, de los dramáticos informes que dan cuenta del ascenso en la cifra de muertos y que nada detiene la propagación del virus, muchos creen que la situación no es con ellos. Pero, él lo dice: "Es real".



Su suplica fueron sus últimas palabras. Su condición empeoró y en las últimas horas falleció.



El medio de comunicación Soacha Iniciativa Ciudadana, La Voz de la comunidad, recoge la historia. En su reportaje, cuenta que Soacha se levantó hoy con la lamentable noticia de que el exconcejal, Dagoberto Durán, falleció en horas de la mañana por un paro cardiorespiratorio a causa de covid-19.



Y recordó que fue tan solo hace algunos días, que Durán, brindó una entrevista al medio de comunicación internacional CNN en español, en la que les pidió a las personas que creyeran en el virus, pues él no creía y terminó recluido en el hospital cardiovascular.



Durante unos días, el ex concejal mostró una mejoría en su estado de salud, pero infortunadamente fuentes cercanas al medio de comunicación y a Dagoberto, afirman que el fin de semana empezó a decaer, razón por la que tuvo que ser entubado, y hoy en las horas de la mañana falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.



Soacha Iniciativa Ciudadana envía en su nota un mensaje a todas las personas para que se queden en casa y se protejan de este virus que está acabando con miles de vidas diariamente y brinda un mensaje de condolencias a todos sus familiares y amigos.



Adicionalmente, manda un mensaje de condolencias a todos sus familiares y amigos quienes en este momento registran su pésame en redes sociales, ya que, dice, "era un hombre muy querido en el municipio por su trabajo como líder y su gran amor al municipio".



"Lamentamos profundamente el fallecimiento del ex concejal y amigo Dagoberto Duran quien acompañó al territorio durante ocho años como gestor, activo y propositivo", dice el medio.



Murió. En el ambiente gravita su suplica. "Esto es real". Hay que cuidarse .‘Si no nos cuidamos, la covid-19 nos va a matar a todos’, dijo él.