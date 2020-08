El drama de un indígena para poder regresar a su tierra en Vichada

La pandemia a veces se ensaña con personas que tienen muy poco en la vida. Esas que parecen que solo tienen ilusiones.



Ese es el caso de Gerardo Gaitán González, un indígena del Vichada, de andar pausado y caminar lento, quien aunque no tiene el covid-19 si terminó afectado por el virus y con ello sus esperanzas de convertirse en militar.

Su historia comenzó hace cerca de dos años cuando decidió prestar el servicio militar. Se incorporó al Ejército y fue asignado a Villavicencio, donde estuvo hasta comienzos de este año cuando fue trasladado a Bogotà.



Durante los 18 meses que estuvo en el Ejército se dedicó a ahorrar su sueldo. No salía, no solo por ahorrar para ser un militar, sino porque no conocía nadie y le daba miedo perderse.



Hace poco más de un mes, Gaitán cumplió con el tiempo de servicio y fue dado de baja de la milicia. Le dijeron que por ahora no había incorporaciones.



El joven de la etnia Piapoco, de apenas 21 años de edad, quedó en Bogotá, en medio de la pandemia, sin tener a dónde ir. Se vio obligado a pagar un hostal en el sector de Chapinero. Cada día le costaba 12.000 pesos.



Hace cinco días, encontró que podía viajar hasta su resguardo, por lo que alistó la maleta con las dos mudas de ropa y escondió muy bien los cerca de dos millones de pesos que había ahorrado mientras estuvo en el Ejército.



Su ruta era tomar un bus hasta Villavicencio, después otro hasta Cumaribo (en Vichada) y desde ahí una chiva hasta un sitio conocido como Príncipe, para luego continuar a pie hasta su resguardo.



Son más de 24 horas de viaje, pues solo de Villavo a Cumaribo la ruta se tarda más de 15 horas, si no hay dificultades.

Sus esperanzas de regresar a su comunidad y de contar con algunos recursos para intentar ingresar al Ejército se fueron con esa

Sus esperanzas de regresar a su comunidad y de contar con algunos recursos para intentar ingresar al Ejército se fueron con esa maleta.



Con su hablado pausado y a ratos hasta poco entendible comenzó a preguntar por la terminal de transportes de Bogotá y así, lentamente fue acercándose



Llegó hasta el barrio Salitre, justamente donde está la terminal pero no logró conseguir quien le regalara plata para irse.



Se hizo al lado de un vendedor nocturno de tinto y allí trataba de conciliar un poco el sueño aunque el miedo de qué le robaron la chaqueta que tenía puesta le impedía hacerlo.



A ese vendedor le contó su historia, la cual fue escuchada por algunos taxistas que se acercaban al sitio a tomar tinto. Entre todos decidieron ayudarlo al escuchar su historia.



Consiguió ayuda

Estuvieron llamando a la Alcaldía de Cumaribo, pero sin éxito. Lo único que encontraron fue el teléfono del periódico digital El Morichal, de vichada.



El director del periódico, Edwin Suárez, respondió el llamado y decidió ponerse al frente de la situación



Publicó la historia en su página web y un ciudadano anónimo decidió que le regalaba plata para que el Indigena se fuera hasta Villavicencio.



Edwin se contactó con algunas personas del Vichada y logró comunicarse con el conductor de una chiva que viaja hacia Cumaribo.



En la mañana del miércoles madrugó al terminal y subió un bus a Gaitán. Lo recomendó con el ayudante y el chofer.



Pero desde ese momento no volvió a saber nada del indígena. La persona que lo iba a recoger en Villavicencio dice que no apareció. Tampoco contesta el celular.



Es muy probable que tan pronto llegó a Villavicencio se le hizo conocida la ciudad y haya decidido iniciar el recorrido hacia su tierra solo. Tal vez viajando de pueblo en pueblo.



Él debe moverse por una zona en la que no hay señal de celular por lo que aún es muy difícil saber si ya Gaitán llegó donde su familia.

