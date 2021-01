El drama de migrantes de África y Haití varados en Necoclí, Antioquia

Alrededor de 680 migrantes irregulares llevan atrapados más de 20 días en las playas de Necoclí, Antioquia. 500 de ellos llegaron en la última semana a este municipio, y, según la autoridades colombianas, este incremento se debe a los fenómenos estacionales, pues ya está pasando el invierno.



Se trata de 19 africanos (8 de Burkina Faso, 4 de Senegal, 3 de Ghana, 1 de Camerún, 1 del Congo, 1 de Guinea y 1 de Somalia), 23 cubanos y 647 haitianos, estos últimos provenientes de Brasil y Chile, según cifras de Migración Colombia reveladas este viernes.



En este lugar están en 'cambuches', algunos están enfermos y están haciendo sus necesidades básicas hasta en las playas.



En su mayoría, los migrantes ingresaron al país irregularmente por Nariño, pasaron hacia Antioquia y a través del golfo de Urabá y buscan su salida a Panamá por Sapzurro, municipio fronterizo con el país vecino. Todo este recorrido es con el objetivo de llegar al norte del continente americano.



En medio de esta travesía por tener una mejor vida y lograr el "sueño americano", los migrantes están violando los cierres de fronteras de países como Ecuador, Panamá y Colombia, debido a la pandemia de coronavirus.



El problema aumenta pues no les están vendiendo tiquetes para cruzar de manera legal y hay presencia de lanchas ilegales. Frente a este transporte ilegal, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, advirtió que "facilitar la movilidad de migrantes irregulares constituye una irresponsabilidad que pone en riesgo familias y personas", advirtió.



La petición de estos migrantes para el Gobierno es que se les permita pasar hacia Panamá, no obstante, Espinosa dijo que "ello no es posible porque hay una orden presidencial de cierre de fronteras como medida de precaución, pero adicionalmente, Panamá tiene cerradas sus fronteras", aseguró.

Ante este escenario el Gobierno Nacional se reunió con alcaldes, personeros, secretarios de Gobierno, Procuraduría, Defensoría, entre otros, para solucionar la emergencia.



"El foco de los esfuerzos está en la protección de personas", dijo el director de la cartera migratoria, quien agregó que "hemos intentado hacer un tamizaje en salud, lamentablemente se han presentado unos brotes de violencia en población migrante que han impedido la práctica de esas pruebas, lo cual es una conducta totalmente reprochable".



Por tanto, Espinosa señaló que ahora harán un reforzamiento de los procesos de control en la frontera con Nariño, para que esa situación no se incremente.



Ante este escenario el dilema sigue abierto, ¿qué pasará con los migrantes si no pueden transitar por territorio nacional y Panamá no les permite el ingreso?



"Esto no se trata de cómo exponer personas, sino de cómo proteger", sentencia el director de Migración Colombia y advierte que con el trabajo articulado con las autoridades colombianas están atendiendo la situación de salud y evaluando su estado.

