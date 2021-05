El documento en el que Gaviria llama a rodear al Gobierno

"Hay que recuperar la confianza en el Gobierno. El presidente Duque tiene una responsabilidad muy grande y nuestro inmediato futuro depende de que acierte en sus políticas de ahora en adelante. En eso lo queremos acompañar", dijo el expresidente César Gaviria, quien llamó al Ejecutivo y a todos los sectores políticos a un acuerdo nacional que permita que el país supere la que llamó la crisis social y de orden público "más amenazante" de las últimas décadas.

En un extenso documento que presentó a la bancada del Partido Liberal este jueves, Gaviria aseguró que su colectividad "está lista" para buscar un entendimiento con el presidente Iván Duque, para quien pidió respaldo en medio de la actual coyuntura del paro nacional.



Gaviria fue cerrado opositor al polémico proyecto de reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla. Ahora, se declara dispuesto a apoyar una nueva iniciativa fiscal que, dice, no debe golpear a la clase media.



En su declaración llamó al respaldo pleno de los derechos civiles en las protestas del paro nacional y le dijo a Duque que no escuche a los que llamó "ministros halcones".



"Los que protestan no son terroristas", advirtió en alusión a afirmaciones del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre el paro.



Y concluyó: "Tienen razón los ciudadanos en reclamarnos bajar el tono del enfrentamiento político. El Partido Liberal está listo para avanzar en tal camino, y no tengo dudas de que la administración Duque considerará esta opción también si no prevalece la opinión de los ministros halcones. Yo estoy dispuesto desde nuestro partido a avanzar en tal sentido".



Esta es la declaración completa del expresidente César Gaviria.