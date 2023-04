El Gobierno Nacional se mostró categórico con el líder opositor Juan Guaidó, quien en la mañana de este lunes informó que había atravesado la frontera a pie para ser escuchado en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizará mañana 25 de abril en Bogotá.



A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, en la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizará mañana 25 de abril en Bogotá, solo participarán los países invitados a este diálogo".



"El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la conferencia", dice el texto oficial.



"Como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional", agregó el documento.



Con este comunicado, el Gobierno se muestra severo ante la entrada de Guaidó al país. Sin embargo, él también logra un hecho político ya que crea un ruido –tal como lo advirtieron otros opositores de Maduro– al aparecerse de manera sorpresiva en el país.

Juan Guiadó fue reconocido durante un tiempo como presidente por varios países; entre ellos, Colombia. Foto: EFE

"Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este martes 25 de abril”, dijo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.



El expresidente de la Asamblea Nacional tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra. Sin embargo, con su paso logró burlar una vez la estricta vigilancia que padece por parte del régimen de Maduro.



“Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa de negociaciones en México (oficialmente paralizada desde noviembre de 2022) y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas”, dijo él en alusión a las presidenciales que el país debe celebrar en 2024.



Con la negativa de su participación, empero, hasta ahora siguen obteniendo una repercusión mediática innegable.



“Puedo decir dos cosas. Número uno, que hay un acuerdo entre todas las delegaciones que vienen, el Gobierno de Venezuela, el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos, para que en esa cumbre no participen ni el Gobierno de Venezuela ni quienes nos oponemos a ellos. Es decir, no pueden estar ni el Gobierno ni la oposición en la cumbre de mañana. Pero, por supuesto, la llegada de Juan, que manifiesta sentirse perseguido en Venezuela, creaba un ruido y un problema diplomático. A esta hora puedo decirle que Juan está saliendo de Colombia. No puedo decir dónde, pero está saliendo de Colombia y él, a pesar de que dijo en un comunicado que él iba a estar en la cumbre, él no va a estar en la cumbre”, dijo, por su parte, en Mañanas Blu, el también líder de la oposición venezolana Leocenis García.



