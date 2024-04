'El cuidado no es responsabilidad de mujeres, es del Estado': Ministerio de la Igualdad

Uno de los programas banderas del Ministerio de la Igualdad fue la dirección del Cuidado. Fue esta dependencia con la que arrancó la cartera dirigida por Francia Márquez. Casi un año después del inicio de sus funciones, Natalia Moreno, su directora, habló de la importancia de avanzar en el sistema nacional del cuidado e hizo un balance de su gestión. Su principal conclusión fue que debe superarse la idea de que el cuidado es un tema de mujeres o familias, pues es un derecho consagrado por sentencias de la Corte Constitucional.

¿Por qué asignar toda una oficina del Ministerio de la Igualdad a temas del cuidado? ¿Por qué el Estado debe abordar este tema?

Colombia tiene 17 millones de personas que necesitan diariamente de cuidado para su actividad básica. Eso implica que necesitan de un cuidador o una cuidadora dedicada. En esta categoría están niños y niñas que por su edad son absolutamente dependientes, personas mayores y las que están en discapacidad. Lamentablemente el Estado hasta hace poco no había tenido una política para garantizar el derecho al cuidado de estas poblaciones. Lo que ha venido pasando es que las personas que asumen el cuidado son las mujeres, particularmente las más pobres, y lo están haciendo en condiciones indignas. La mayoría están sin remuneración. Por ejemplo, son al menos 6 millones de mujeres en labores del cuidado sin ninguna remuneración. Esto significa que una de cada cuatro mujeres se dedica a estas labores sin ningún tipo de remuneración. Además, el 70 por ciento de estas mujeres no terminó su bachillerato. Lamentablemente ante una necesidad humana, como es el cuidado, hoy tenemos una población de mujeres en precariedad: sin autonomía económica y sin el desarrollo y goce de derechos. Como país entendimos que se necesita una política del cuidado que no solo garantice el derecho a tener cuidado, sino que también garantice la dignidad de los que hacen las labores de cuidadores.

¿En qué va a consistir el sistema nacional del cuidado?

El sistema nacional busca desarrollar una sociedad cuidadora que garantice tres pilares. Primero, el derecho al cuidado, que hoy en Colombia es un derecho que no se garantiza. Tan solo hace un mes fue que la Corte Constitucional sacó una sentencia que declaró el cuidado como un derecho. Eso implica que contamos con un bloque sólido que permite garantizar el derecho a cuidado. Lo que significa que el cuidado no es una responsabilidad de las mujeres o las familias, es del Estado. El segundo punto a garantizar es una revisión de la garantía de derechos para las personas que realizan las actividades de cuidado remuneradas. Aquí están las parteras, las trabajadoras domésticas, enfermeras y las cuidadoras de personas con discapacidad. Legalmente se ha avanzado en sus derechos, pero en la práctica siguen teniendo una gran violación de derechos. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas tienen hasta un 80 por ciento de su población que no cotiza pensión a pesar de que la ley lo exige y buena parte gana menos de un salario mínimo. En realidad las profesiones del cuidado son las que más sufren precarización de derechos laborales. Por eso debemos establecer una serie de medidas para garantizar esos derechos. Por último debemos asumir un fortalecimiento de las labores del cuidado colectivas.

¿En qué consiste estas labores colectivas de las que habla?

Si uno se va la Sierra Nevada de Santa Marta, a Cauca o Chocó, vemos que no hay oferta de Estado. Ahí el encargado del cuidado son las propias comunidades con prácticas colectivas, muchas basadas en prácticas ancestrales. El Estado no ha reconocido esas labores y por eso no las ha fortalecido. Por eso hacemos un mapeo nacional de esas prácticas de cuidado comunitario y las estamos fortaleciendo. Esto implica fortalecer organizaciones de cuidado ambiental, programas similares a las madres comunitarias y colectivos de cuidadores de personas de edad. Lo que buscamos generar son las alianzas público-populares para fortalecer esas prácticas del cuidado.

¿Esos tres ejes que mencionó anteriormente van a hacer aplicados de alguna forma?

Esos tres ejes se van a traducir en un Conpes que estamos formulando en este momento y que llevará a una política pública del cuidado. Este Conpes lleva un avance del 80 por ciento y estamos muy próximos a expedirlo. Estamos dejando consignadas al menos 120 acciones concretas, por 17 ministerios, para aterrizar la garantía del derecho al cuidado y la dignidad de los que cuidan.

Al gobierno Petro le quedan dos años y medio, ¿cuáles son los objetivos a seguir de aquí a 2026? ¿Cuál es la meta?

No podría decir exactamente salvo lo que tenemos en el Ministerio. Estamos ejecutando un Conpes que compete a 17 ministerios y solo cuando se expida este documento podremos definir cuántas acciones son, metas y presupuestos. De alguna manera las acciones que formulamos tienen objetivos como garantizar la educación a cuidadoras y cuidadores que aplazaron su proyecto educativo por cuidar a alguien. Igualmente buscamos crear una ruta del cuidado para que se asuma una sola responsabilidad y que las partes no traten de descargar responsabilidades en los otros actores. Debemos crear una ruta única para el acceso a los servicios de salud. En el trabajo doméstico vamos a buscar hacer una inspección laboral, vamos a entrar a los hogares para verificar que cumplen con los derechos laborales de las trabajadoras. En cuanto a las parteras, estamos trabajando en la implementación de la sentencia que les reconoce sus saberes ancestrales dentro del sistema de salud. Asimismo vamos a lanzar pronto una iniciativa para fortalecer el trabajo comunitario: les vamos a dar formación, dotación y más.

¿Cómo será el trabajo con las amas de casa, que muchas veces no reciben remuneración y tampoco aportes de seguridad social?

Este es uno de los temas que tiene prioridad en el Gobierno. En el Ministerio de la Igualdad hemos trabajado junto con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para que las mujeres mayores que se han dedicado toda su vida a cuidar hagan parte del programa de renta ciudadana. Hemos logrado con este programa que el criterio de focalización, además de la pobreza, sea el de cuidado. Si revisan, desde enero la focalización de la renta ciudadana se ha hecho en hogares con niños menores de cinco años o donde haya personas con discapacidad. Es decir, estos son hogares donde hay mujeres realizando labores del cuidado. Otra medida, que tenemos mucha esperanza, está consignada en la reforma pensional. La reforma trae una convalidación de reducción de semanas a cotizar por número de hijos que se tiene en el hogar. Es un enfoque de cuidado en el tema pensional. Igual vamos a ayudar a que las amas de casa se organicen como gremio y sector de la economía. Queremos que sepan que lo de ellas es un trabajo y que aportan al bienestar de las comunidades. Deben entender que tienen derechos así no haya una remuneración.

Esta semana celebran un Congreso en temas de cuidado, ¿de qué trata?

Una de las funciones legales del Ministerio de la Igualdad es asistir técnicamente a los entes territoriales para la formulación e implementación de los sistemas locales de cuidado. Teniendo claro eso, en septiembre, realizamos un encuentro con los mandatarios que salían, que son los que dejaron sus cargos al 31 de diciembre de 2023. A ellos les escuchamos sus avances. Ya Colombia tiene cuatro ciudades con desarrollos en sistemas de cuidado (Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga). Hay iniciativas avanzadas y el segundo encuentro, con 55 alcaldías y gobernaciones, será para entregar ese legado y escuchar cuáles será los nuevos avances.

¿Cómo va la ejecución en su dependencia cuando el Ministerio de la Igualdad ha sufrido por temas de ejecución en los últimos meses?

Es necesario entender que para ejecutar los presupuestos todo Ministerio debe contar con un proyecto de inversión. Y esto implica unos tiempos y etapas convalidadas por el DNP. En la dirección del cuidado estamos en la etapa final de aprobación del proyecto de inversión y esperamos tener pronto el traslado presupuestal para comenzar la ejecución