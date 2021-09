El costo político de la salida de la ministra Karen Abudinen

La salida de Karen Abudinen Abuchaibe del ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es un fuerte golpe político para el presidente Iván Duque: se va envuelta en un escándalo por corrupción, aleja del gabinete a una persona de su máxima confianza, le brinda oxígeno a sus opositores y abre una brecha de consecuencias imprevisibles entre el Gobierno y el Congreso.



“Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido”, afirmó en la tarde de ayer. “Procedí con honradez y transparencia. Los que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra, algún día, cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error”, señaló.



La decisión de su partida, según pudo conocer este diario, se venía evaluando desde hace varios días y se vio reforzada con el anuncio de algunas bancadas en la Cámara de Representantes, especialmente la del Partido Liberal, de votar sí a la moción de censura.



El hecho se conoció, además, en momentos en que la campaña electoral del 2022 toma forma y que los sectores afines al Gobierno Nacional están siendo duramente castigados por la opinión pública, según lo certifican varias encuestas de opinión.

La jefa de la cartera de las TIC venía siendo objeto de escrutinio desde hace varias semanas por un contrato suscrito en ese ministerio con la Unión Temporal Centros Poblados para la provisión de internet a 7.277 colegios oficiales en regiones apartadas del país. El valor del contrato es de un billón de pesos.



La alianza que se quedó con el contrato habría presentado garantías falsas –del Banco Itaú– para acceder a un adelanto de 70.000 millones de pesos, cuyas posibilidades de recuperación por parte del Estado no están del todo claras.



El tema la llevó a la Cámara de Representantes mediante una moción de censura, cuya votación está prevista para esta tarde.



Pese a que la funcionaria renunció a su cargo, se espera un intenso debate en la plenaria de la Cámara esta tarde sobre si el recurso se vota o no, tomando en cuenta que una de las posibilidades -la salida del funcionario- ya se cumplió.



El hecho recuerda el episodio del exministro de Defensa Guillermo Botero, quien salió del gabinete en unas circunstancias similares, en noviembre de 2019.

La renuncia

En su defensa, ella dijo que se retira “con la esperanza de que en los próximos días la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron a la sociedad”.



Su tesis es que el Ministerio de las TIC fue víctima de un entramado criminal, que ella no se robó esa plata y que, por el contrario, puso “las denuncias” y empezó “el seguimiento a estas”.

Presenté mi renuncia al Presidente @IvanDuque como Ministra de las TIC. Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce pero segura de que actué con honradez y transparencia, con la esperanza de que la justicia castigará a quienes defraudaron a los colombianos. pic.twitter.com/5FAZLWeChz — Karen Abudinen (@karenabudi) September 9, 2021

“He actuado con determinación y con apego a la ley. He respondido con denuncias, acciones administrativas, embargos y con toda la determinación para desmantelar la corrupción”, afirmó en el debate de moción de censura en Cámara, el viernes.



Ese día, luego de escuchar los señalamientos de representantes como León Fredy Muñoz, congresista de los ‘verdes’ y uno de los promotores del recurso contra ella, Abudinen afirmó que “los corruptos quieren impedirnos conectar miles de escuelas rurales, una de las metas más importantes para el Ministerio”.



Desde que se conoció su salida, en el ambiente político ya suenan para reemplazarla el director Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, el presidente de Asomóvil, Samuel Hoyos, y la gerente de Dominio.Co y Gobernanza de Internet del Ministerio de las TIC, Isabel Cristina de Ávila.

¿Lentitud y corrupción?

Para la experta en ciencias políticas y académica de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz, “ante la opinión pública quedó una sensación de que el Gobierno tardó en tomar las riendas de la situación y también que la oposición sale fortalecida ya que logró la renuncia de una ministra del despacho”.



Muñoz cree que el contrato en el MinTIC “se había convertido en un tema muy sensible, porque tiene que ver con el problema que viene siendo evaluado como de los más grandes del país, que es la corrupción”.

Y agregó que el otro afectado será el Centro Democrático, partido de gobierno, y que en la campaña electoral que empieza “no van a faltar los ataques y la publicidad negativa” contra esta colectividad, “porque las elecciones son en marzo y los actores políticos están buscando su reelección”.



Por su parte, el académico de la Universidad Externado Jaime Duarte considera que “dejarse llevar hasta la moción de censura”, cuando varios sectores de la opinión pública venían hablando de las irregularidades en el contrato en el Ministerio de TIC desde finales del año pasado, “es muy grave”. Como él, varios analistas se preguntan por qué el presidente Duque la mantuvo durante tanto tiempo.



Con este caso “el Gobierno se ve debilitado”, da la impresión de que “no sabe comunicar ni defender sus posiciones, que los ministros son tercos y no hacen caso o no informan al Presidente sobre todas las situaciones”, dice Duarte. “Creo que esto va a hacer parte de la campaña en contra que va a tener el Centro Democrático en el 2022, pero para los colombianos la pérdida ya está hecha”, afirmó.

El representante a la Cámara uribista Jairo Cristancho, aliado del Gobierno, afirmó que “la ministra da un paso al costado para que se investiguen de fondo los hechos” y que “de verdad caiga el peso de la ley sobre los corruptos, los contratistas” que presentaron documentos falsos.



Para Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, es “lamentable” que la renuncia se la funcionaria se dé por la moción de censura y “no haya sido iniciativa de ella”. De cualquier manera, el costo político es enorme.

