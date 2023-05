Xavier Vendrell, un ciudadano español y nacionalizado de manera exprés por el Gobierno Nacional, está al frente de un equipo digital para defender las políticas del presidente Gustavo Petro. Vendrell tiene cargos en su país por malversación, prevaricato, soborno y tráfico de influencias, según informaciones periodísticas.

Estas afirman, entre otras cosas, que Vendrell fue militante del grupo armado Terra Lliure entre 1989 y 1991, año en el que ingresó al partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por el que fue diputado y consejero.



En 2020 fue detenido y Petro salió en su defensa: “Han puesto preso a Xavier Vendrell, en España, es un empresario cuyo delito es ayudar a la independencia de Cataluña”, escribió en su momento en su cuenta de Twitter.



Ahora, según una investigación de La Silla Vacía, él es quien está al frente del colectivo Activista del Cambio, y que tiene la misión de ser el “soporte popular del gobierno”, impulsar los balconazos, manejar bases de datos y defender las propuestas del mandatario en las redes sociales, especialmente en chats de WhatsApp y Telegram y en Twitter.



“Hoy necesitamos el poder popular. Y el poder popular solo lo expresa un pueblo movilizado”, dijo el presidente Petro en su discurso del 1.º mayo, en el balcón de la Casa de Nariño. En la Plaza de Armas, ese día, había decenas de personas con gorras anaranjadas que aplaudían.



"Eran miembros de Activistas del Cambio, una organización que impulsó la convocatoria al balconazo de Petro y que ese día repartió camisetas, gorras y carteles", dice este portal.



"Activistas es un colectivo digital que surgió después de la campaña de Petro, organizado y dirigido por el estratega catalán Xavier Vendrell. El español es un político independentista nacionalizado por Petro".



En su momento, la Unidad Investigativa de este diario contó que antes de su captura y después de quedar libre, Vendrell registra varios ingresos a Colombia. En redes se presenta como el CEO de Barcelona Export Group, “una consultoría dedicada a la internacionalización de empresas europeas, enfocada especialmente en América Latina, pero que también desarrolla proyectos en China, Pakistán y el golfo Pérsico”.



Xavier Vendrell es una de las personas que se ven en las imágenes de la campaña del ahora presidente Petro y que fueron difundidas profusamente.



El medio digital recuerda, ahora, que Xavier Vendrell "está en juicio por corrupción en España y es investigado por el delito de desórdenes públicos agravados".



"La Guardia Civil española dice que a través de la plataforma ciberactivista Tsunami Democratic, Vendrell promovió y agitó movilizaciones que bloquearon vías e incitaron desórdenes violentos entre civiles y policía en Cataluña, en 2019. Como resultado hubo centenas de heridos de lado y lado".



"Activistas del Cambio se creó formalmente en octubre del año pasado y Petro le encomendó la tarea de 'movilizar al pueblo', según dijo en un video enviado para el lanzamiento del colectivo. Su núcleo, además de Vendrell, está compuesto por unas 20 personas que trabajaron en la campaña presidencial en la operación de testigos electorales. El grupo utiliza una base de datos de 83.000 personas que trabajaron en la megaoperación de testigos electorales en la campaña, y que no fue registrada en sus cuentas oficiales como lo denunció recientemente La Silla. Además, Activistas establece vínculos con otros grupos sociales que quiere involucrar el gobierno, como las juntas de acción comunal", agrega este portal.



Andrés López, uno de los fundadores, le dijo al medio que la organización es “como la intranet de una empresa”. López agregó que “no está coordinada con Presidencia”, pero la describe como “el corazón de la Colombia Humana”, el partido de Petro.



Sin embargo, el medio sí "encontró que los miembros de Activistas tienen una relación estrecha y coordinada con el Gobierno".



En consecuencia, aseguró "aparecen en reuniones oficiales, van a Casa de Nariño y algunos han sido nombrados en cargos estratégicos regionales y nacionales. Como López, que es hoy asesor del área digital de comunicaciones de Presidencia".



Ninguno de los miembros activos de Activistas respondió a preguntas sobre cómo se financian. Según López, los recursos vienen de “un ejercicio de economía colaborativa”, es decir, “una suma de voluntades”.



“Activistas tiene una responsabilidad fundamental, no se trata de la bancada parlamentaria, no se trata de la institucionalidad de la administración, cada una con sus protocolos, con sus competencias, se trata del pueblo, se trata de la sociedad que hay que mover”, dijo Petro en el video que envió al lanzamiento oficial del colectivo en Montería.



“Esta es una forma que creemos llena de juventud, capaz de organizar la sociedad colombiana allí donde no llegamos (...) donde su motivación, su organización, su convocatoria a moverse es fundamental si queremos sostener el gobierno del cambio”, le dijo Petro al colectivo en el evento de lanzamiento en Montería, Córdoba.



Sobre el colectivo, Xavier Vendrell, aseguró en una entrevista con Caracol Radio en marzo que lo integran 86.000 voluntarios que se encargan de trasladar “mensajes del presidente a la ciudadanía, recogen preocupaciones de la ciudadanía para trasladárselas al presidente. Y esto somos gente que lo hacemos voluntariamente porque creemos en este proyecto”.



También en Caracol Radio, Xavier Vendrell habló sobre la polémica por la nacionalidad que le fue otorgada. Allí explicó que lleva tiempo viniendo al país, y que durante la campaña cumplió un rol por el cual cobró, y que estaba relacionado con los testigos electorales.



“No me escondo de la justicia española con la ciudadanía colombiana. En la campaña presidencial del año pasado trabajé coordinando los 86.000 testigos electorales, ahora se me nacionaliza porque eso me facilita el contrato como consultor político, para poder trabajar por este país. Sigo haciendo una tarea de coordinación por el voluntariado de Activistas del Cambio en redes. Soy un enlace entre el presidente y el pueblo. Los activistas recogen inquietudes y trasladan al presidente", dijo.



En su momento, Xavier Vendrell dijo también: “Voy a trabajar con el Gobierno, porque presenté un proyecto que se llama Campo Digno, para impulsar cooperativas en las que se asocien las familias campesinas y generen riqueza. Lo voy a hacer como persona, como contratista externo del Gobierno. Vamos a ver a través de qué entidad, porque el papeleo ha sido mucho para poder firmar un contrato y trabajar para que el campo produzca”.



Sobre los procesos judiciales que tiene en España, uno de ellos por volteo de tierras, aseguró que se trata de montajes que, dice, generan un desgaste, y que se trata de acusaciones falsas.



“En España hay una persecución desde hace tiempo al independentismo. Hay una cosa que se llama operación Cataluña, donde apareció un ministro del Gobierno grabado, diciendo hay que acabar con la salud, con la sanidad, sistema sanitario catalán, hasta ese punto ha llegado España. Son montajes que con el tiempo se desmontan, pero mientras tanto provocan un desgaste político y generan afirmaciones que son absolutamente falsas. Me atacan con temas de corrupción porque soy obsesivo en el tema. Yo impulsé la ley para la creación de la Oficina Antifraude de Barcelona. Es una conspiración contra los independentistas”.



El vínculo con el presidente Gustavo Petro, según Xavier Vendrell, viene de la época en que el hoy mandatario era alcalde de la ciudad de Bogotá.



“Conocí a Petro hace muchos años, por un amigo común. Me enamoré de ese político, de ese personaje. Descubrí a alguien a 8.500 kilómetros de distancia de mi casa. Coincidimos cien por cien en nuestra ideología, en nuestra forma de entender el mundo. Él era alcalde electo no posesionado. Desde entonces, siempre estuve a su lado. En el 2013, en la plaza de Bolívar, cuando la derecha lo intentaba hundir, ahí estaba con él”.



Ahora, según la denuncia revelada en las últimas horas, Xavier Vendrell ocupa una nueva posición: defender las políticas del presidente Petro a través del colectivo Activistas del Cambio.





POLÍTICA