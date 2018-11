El complicado lunes del presidente Duque en París

El presidente Iván Duque tuvo que afrontar este lunes en París los cuestionamientos e intentos de saboteo de parte de colombianos que no están de acuerdo con su gobierno y particularmente con su manejo del tema educativo.



Todo comenzó en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde Duque sostuvo una dura controversia con algunos estudiantes que lo increparon por la manera como ha enfrentado las protestas en el país en los últimos días y por la reforma tributaria que está tramitando el Gobierno.

Si bien Duque comenzó a responderles, algunos de los asistentes empezaron a gritarle asesino y el Presidente tras exigirles respeto y en vista de que no lo dejaban intervenir debió dar por terminada su charla.



Posteriormente, y minutos previos a su presentación ante la Unesco, los guardias del organismo desalojaron del recinto de manera violenta a dos hombres, uno de los cuales se identificó como colombiano.



Inicialmente fue retirado del lugar un hombre que aseguraba en español que había ido para "escuchar a mi presidente".



Al comienzo los hombres de seguridad le pidieron que se retirara, pero él se negó. Por lo menos durante dos minutos intentaron que se retirara, pero ante la negativa lo tomaron entre varios guardia y a la fuerza lo retiraron. De nada sirvieron sus gritos y sus exigencias de que le aclararan porqué no lo dejaban permanecer allí.

Instantes después los mismos guardias ingresaron y le exigieron a otro hombre que saliera. En este caso el diálogo demoró menos y los uniformados también lo retiraron a la fuerza, en medio de sus gritos en francés y ante la atónita mirada de todos los asistentes.



Incluso en las afueras del salón en el que se preparaba la intervención de Duque le taparon la boca para que no gritara más.



El argumento para retirarlos era que no tenían invitación para estar en ese recinto.



Tras esto vino la presentación de Duque y al término de esta una mujer, que dijo ser estudiante, logró llegar hasta donde estaba el mandatario y lo cuestionó por su manejo de la crisis del sector educativo. Le pidió que escuchara a los estudiantes y le cuestionó la reforma tributaria.



Incluso la caravana presidencial tuvo que esperar algunos minutos para salir de la Unesco pues una veintena de personas esperaban a la salida para cuestionar al Presidente.



Hasta anoche no había pronunciamiento oficial del Gobierno sobre estos hechos.



JORGE MELÉNDEZ

Enviado especial EL TIEMPO

París