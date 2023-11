Cumbre Petro-Uribe | Los detalles detrás de larga reunión sobre la reforma de la salud

Hacia las 5:45 de la tarde comenzó el cuarto encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Esta reunión se concretó por redes sociales, en las que acordaron “tomarse un tinto” para discutir las posturas de la reforma de la salud.



Hacia las 9:10 de la noche, se terminó la reunión con la principal conclusión de que las diferencias entre los sectores son notorias, pero con algunos puntos coincidentes.



Sin embargo, más allá de esto, ambos sectores destacaron la importancia de dichos espacios de diálogo.



De hecho, el presidente Gustavo Petro dijo, en redes sociales, que "están muy definidas las diferencias y los puntos de acuerdos" sobre la reforma de la salud.



El mandatario habló de tres acuerdos: preparar muchas más personas en ciencia se la salud, impedir que el clientelismo tome hospitales públicos y reconocer la pertinencia de un sistema de salud preventivo.

Por su parte, el representante Alfredo Mondragón, coordinador ponente y quien tomó la vocería, dijo que "acordamos seguir tomándonos tintos y todos los que convengan para tener espacios de coincidencia”.



Incluso, Carlos Meisel, vocero del Centro Democrático, declaró en una rueda de prensa que la reunión tuvo un “debate argumentativo de parte y parte”.

“Lógicamente, nosotros mantenemos nuestras diferencias que son insalvables y en eso vamos a seguir como partido de oposición. Agradecemos la reunión porque es una oportunidad donde nosotros podemos expresarle directamente al Gobierno en qué consiste nuestras diferencias y nuestras preocupaciones al sistema de salud”, dijo el vocero.



Agregó: “El debate tuvo argumentos de manera firme, pero fue muy respetuoso y fue argumentativo, sobre todo”



Además, señaló que el Gobierno está abierto a “seguir tomando café con nosotros y nosotros con el gobierno, pero cada uno con su tesis y cada uno con sus posiciones”.

Por último, el vocero señaló que el Centro Democrático insiste que la reforma no es necesaria y que “el gobierno no necesita poner en riesgo todo el sistema”.

Presidente y expresidente no estuvieron solos

Cada uno estuvo acompañado por figuras que han secundado sus posiciones frente a la reforma. El primer mandatario estuvo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Salud, Guillero el director de la ADRES, Félix León Martínez; el presidente de la Cámara, Andrés Calle; los ponentes del proyecto Martha Alfonso y Alfredo Mondragón; y los representantes David Racero y Olga Lucía Velásquez.



En cuanto al uribismo estuvo los representantes y senadores de la Séptima Andrés Forero, Juan Felipe Corso, Alirio Barrera, Honorio Hénriquez. También estuvieron los senadores Paloma Valencia y Carlos Meisel, que tendría que ver únicamente con la iniciativa si esta llega a la plenaria de Senado, instancia en la que aún quedarían dos aprobaciones antes.

La antesala

Antes del encuentro, las posiciones encontradas fueron notorias. Mientras que desde el Gobierno se mantuvo la postura de diálogo y la búsqueda de un acuerdo, incluso el presidente de la Cámara se atrevió a decir que el jueves se reanudaría la votación, adelantándose a los resultados.



“Es claro que algunos sectores del país, que nosotros respetamos, tienen una diferencia. Queremos sentarnos a revisar cuáles son esas diferencias porque sentimos que muchas de ellas ya han sido recogidas en lo que se ha venido debatiendo”, dijo el ministro Velasco.



Un tono muy distinto tuvo el Centro Democrático. Los congresistas de las Séptimas llegaron en grupo y con un solo vocero, Andrés Forero, que se limitó a decir que expondrían sus posturas en contra del proyecto. Luego llegó Paloma Valencia, que tuvo un tono más duro.

“Yo no veo ningún punto medio. Nosotros estamos en contra de toda la reforma que se ha presentado y consideramos que hay que buscar mecanismos para llegarle con salud a la población (…) pero eso no tiene nada que ver con destruir el sistema que hoy tenemos”, concluyó Valencia.



El expresidente Uribe fue el único de los invitados que no se dejó ver de los medios. Cuando todos lo esperaban, entró por la parte trasera.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO

