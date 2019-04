‘Las declaraciones del presidente de Estados Unidos hacen daño’

El canciller Carlos Holmes Trujillo, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que las declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump, en lo que tiene que ver con Colombia, “no contribuyen al buen clima que se necesita” y aseguró que, por el contrario, hacen daño y afectan la sensibilidad de los colombianos.



Para él, los cuestionamientos del mandatario estadounidense a la lucha antidrogas que lleva Colombia no son necesarios porque el presidente Duque “conoce bien los inmensos esfuerzos que deben hacerse dentro del marco de la responsabilidad compartida con Estados Unidos”.

¿Qué está pasando entre Bogotá y Washington para que el presidente Trump esté tan insistente en acusar al presidente Duque de “no hacer nada” para detener el envío de droga a EE. UU?

Colombia y Estados Unidos han sido aliados históricos en la lucha contra el problema mundial de la droga y siguen siéndolo. Hoy, nuestro país está dando resultados muy importantes gracias al denodado esfuerzo que hace, el cual tiene que sustentarse en un marco de responsabilidad compartida. Oferta y demanda, además de los otros eslabones de la cadena, son caras del mismo problema. Por esa razón, los dos países han estrechado sus acuerdos de cooperación y los esfuerzos comunes entre las distintas agencias. Los resultados ya se están haciendo evidentes. El presidente Duque está enfrentando con gran firmeza este flagelo desde el primer día de su administración.



¿Cómo interpreta el nuevo señalamiento del presidente Trump de que Colombia está enviando criminales a EE. UU.?



Los criminales que Colombia envía a Estados Unidos son los narcotraficantes solicitados en extradición por ese país en aplicación de mecanismos de cooperación judicial.

¿Las acusaciones de Trump pueden ser atribuibles solo al estilo de él, o están fallando los canales diplomáticos?



Los canales de comunicación con Estados Unidos son muy estrechos en todas las áreas de la relación bilateral.



¿Cree que el tono de Trump es atribuible a la cercanía de la campaña presidencial en Estados Unidos?



Prefiero no ser intérprete del presidente Trump, pero debo decir, con respeto, que tratándose de un aliado, como el presidente Duque, el tono utilizado en las declaraciones que hace Trump no contribuyen al buen clima que se necesita, hacen daño, afectan la sensibilidad de los colombianos, y no son necesarias porque el Presidente de los colombianos conoce bien los inmensos esfuerzos que deben hacerse dentro del marco de la responsabilidad compartida con Estados Unidos



¿No cree, en todo caso, que ese tono de Trump lastima las relaciones?



No ayudan, pero tenemos que seguir trabajando juntos en muchos aspectos para beneficio de los dos países.



¿Le concede Colombia algún tipo de razón a Washington por el hecho de que realmente han aumentado los cultivos ilícitos y, por supuesto, los envíos de droga a EE. UU?



Durante el gobierno del presidente Duque lo que han aumentado son los esfuerzos para combatir el problema mundial de la droga. Tal y como se ha señalado repetidamente, el Gobierno recibió una herencia maldita de 206.000 hectáreas de coca a agosto de 2018, con una tendencia creciente que requiere ingentes esfuerzos para revertir. De otro lado, Estados Unidos afronta un grave problema de número creciente de muertes por fentanilo. Por esa razón, no hay duda de que el camino es actuar conjuntamente dentro del marco de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado para combatir el problema mundial de la droga.

Hay versiones en Washington de que las observaciones de Trump podrían ser un anticipo de su enojo porque desde que Duque llegó al poder ha habido aumento del área de cultivos ilícitos y que está a punto de salir una nueva medición con ese incremento…

En un ejercicio de clara responsabilidad, el presidente Duque, apenas inició su gobierno, solicitó una medición de cultivos ilícitos. Tras esa medición se encontró que para agosto de 2018, Colombia tenía 206.000 hectáreas de coca con una tendencia creciente. El haber suspendido la aspersión aérea, haber bajado la percepción de riesgo en las zonas de cultivos ilícitos y deteriorado las capacidades contra las drogas ilícitas generó un claro crecimiento de estos. Con independencia de las mediciones de Estados Unidos, que claramente son un elemento de inmensa utilidad, el gobierno del presidente Duque continuará haciendo esfuerzos con la misma dedicación y contundencia.



¿Quién es el responsable hoy de la política antidrogas en el país?

La responsabilidad de generar una política contra las drogas ilícitas y su seguimiento es del Ministerio de Justicia. Tras varios años sin esa política, se expidió en diciembre del año pasado, es decir antes de los primeros seis meses del gobierno Duque, Ruta Futuro, que es dicha política.

