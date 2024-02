El balance de la reunión del presidente Gustavo Petro con la bancada costeña

Por cerca de dos horas, la bancada del caribe del Congreso -sin importar el partido- y varios gobernadores de la región -Elvia Sanjuán (Cesar), Eduardo Verano de la Rosa (Atlántico) y Jairo Aguilar (La Guajira)- se reunieron con el presidente Gustavo Petro para discutir sobre las altas tarifas de energía que pagan en la región.



El encuentro, que se hizo en la casa de Nariño, vino antecedido de una amenaza de la bancada costeña de “hacer un paro legislativo” si el mandatario no los escuchaba. La acción podría haber tenido serios efectos en la agenda legislativa del Gobierno, pues los congresistas con origen caribe son varios y eso incluye a los dos presidentes del Congreso.



De acuerdo con los presentes, el presidente Gustavo Petro fue el que más habló y luego les dio la palabra a cinco voceros de la bancada: representantes Wadith Manzur, Modesto Aguilera y Ana Rogelia Monsalve y los senadores Carlos Meisel y Antonio Correa. También habló el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.



Tras finalizar el encuentro, el mandatario colombiano comentó en su cuenta de Twitter que había llevado a los congresistas y gobernadores tres propuestas: cambio de la fórmula tarifaria en la CREG, una conferencia para impulsar las comunidades energéticas en el Caribe, y la modificación de ciertos aspectos de orden legal.



Algunos de los presentes no quedaron contentos con lo expresado por la Presidencia, pues esperaban alguna respuesta inmediata al tema tarifario. Sin embargo, consultados de distintos sectores aseguraron que hubo cordialidad en el encuentro y fue importante para dar pasos en la solución de la situación en el Caribe con el tema energético.



“Debo reconocer que el señor presidente conoce perfectamente el problema”, le comentó a EL TIEMPO el senador liberal Fabio Amín, que expresó que uno de los compromisos, que es el cambio de la fórmula tarifaria, debe ser antecedido por nombramiento de los comisionados faltantes en la Creg.



Uno de los presentes en el encuentro advirtió que esto no es tan fácil debido a que el Ejecutivo debe cambiar el perfil para poder nombrar a cercanos al Ejecutivo que permitan ejecutar el cambio tarifario. “Los requisitos hoy solo los llenan las personas que son o han sido funcionarios de los generadores, transmisores o comercializadores”, expresó el representante consultado, que dijo que estos sectores no le andarían a la propuesta presidencial.



También habló con EL TIEMPO el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, quien agradeció el espacio e indicó que el diagnóstico del gobierno es el adecuado, pero cuestionó los tiempos planteados.



“Desgraciadamente nosotros no podemos esperar a algunas ideas que propone el Presidente que no atienden lo urgente del problema”, dijo Meisel y advirtió que los usuarios no pueden ser los únicos que reciban las pérdidas.



En cuanto al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, este llevó lo que se denominó “Pacto de Equidad por un Nuevo modelo Energético”. Este se encuentra dividido en tres partes: acciones de equidad energética, regulación con beneficio social e inversión para la sostenibilidad del sistema.



El primer punto expuesto por Verano busca que se democratice la energía a través de comunidades energéticas, que sería una apuesta a la autogeneración a través de parques solares. Esto vendría acompañado de focalización de subsidios, que incluyan cubrir al 100 por cuento un consumo mínimo de energía.



El segundo pilar busca que se aumente la competencia para que los usuarios obtengan mejores precios y el último pilar busca una mayor inversión para la sostenibilidad. Esto busca un fondo para que los precios sean bajos e incluye sanciones para los que roban energía. Asimismo, se plantea un financiamiento por parte del Gobierno para la infraestructura energética nueva.

