¿Qué logró Duque con su visita a Escocia, Francia, Emiratos e Israel?

El presidente Iván Duque terminó este martes un recorrido internacional que lo llevó a Escocia, Francia, Emiratos Árabes Unidos e Israel, y que tuvo como propósito fundamental hablar de los asuntos ambientales y conseguir inversiones para nuestro país.



Y el balance, a juicio del propio mandatario, fue más que satisfactorio, no solo en lo político sino en el económico.



Claro que en la gira también llamaron la atención las declaraciones del ministro de Defensa Diego Molano, quien calificó a Irán –país con el que Colombia mantiene relaciones diplomáticas y comerciales– como un “enemigo” para los colombianos.

“Nos vamos muy contentos y satisfechos de haber logrado los objetivos de esta gira internacional” y “el balance total es de más de 3.500 millones de dólares entre inversiones, recursos de crédito y recursos concesionales para nuestro país”, dijo Duque al dar por concluida su agenda internacional de 10 días.



Sobre Glasgow el mandatario destacó que se obtuvieron “más de 1.000 millones de dólares entre créditos, recursos de asistencia, recursos condicionales y de cooperación técnica para apoyar la agenda ambiental de Colombia para alcanzar la carbono neutralidad, lo que llamamos ‘El Camino a Cero’, pero también para el soporte y apoyo a las áreas protegidas, y el soporte y apoyo también a la transición energética en nuestro país”.



Mientras tanto, reseñó que en Francia se cerraron "negocios por más de 2.300 millones de dólares de inversión hacia nuestro país”, mientras que “en Emiratos Árabes Unidos se han consolidado, en tan solo pocos días, más de 70 millones de dólares de inversión, pero, además, se abre una posibilidad de seguir estrechando más los lazos comerciales”.



En cuanto a Israel, informó que “no solamente nos vamos con más de 70 millones de dólares de inversión en nuestro país, en sectores que son estratégicos, sino que se abre también la Oficina de Innovación de Colombia, donde está la Autoridad de Innovación de Israel”.



“Es una secuencia de encuentros y de visitas que deja posicionado a nuestro país internacionalmente y que nos permite a nosotros seguir movilizando recursos para la reactivación económica”, sostuvo Duque.



En su balance el jefe de Estado destacó su participación en la COP26 de Glasgow, donde dijo que se obtuvieron recursos para el país por más de US $ 1.000 millones; la histórica ampliación en 16 millones de hectáreas adicionales de las áreas protegidas en zonas marinas de Colombia; el desembolso de US $ 33,5 millones por parte de Alemania, Noruega y Reino Unido; el lanzamiento del Proyecto Edén para el Meta, y los avances para el desarrollo del hidrógeno verde en el país.



En esta cumbre Duque participó en eventos con líderes mundiales como el presidente Biden; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson; el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el Ministro de Medio Ambiente del Reino Unido, Lord Zac Goldsmith.



Mientras tanto, en Francia se logró un cierre de negocios por más de US $ 2.300 millones con grupos empresariales franceses y el fortalecimiento de la cooperación bilateral con el Gobierno del presidente Emmanuel Macron en materia ambiental, vacunas, apoyo a los migrantes y respaldo a la política de Paz con Legalidad.



“Creo que ese también es un gran resultado de esta visita; las empresas francesas, con gran presencia en Colombia, ratifican esa nueva inversión en nuestro país”, señaló Duque al referirse a su encuentro con inversionistas de ese país europeo.



Sobre los resultados de su reunión con el presidente Macron, el jefe de Estado nacional indicó que “Francia nos está apoyando en toda la estrategia ambiental de Colombia; está apoyando que el 30% de nuestro territorio sea declarado áreas protegidas; Francia está apoyando los proyectos de conservación natural en la Amazonía, y está acompañando la agenda de acción climática; de hecho, ayer, como lo vimos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) fue una de las que estuvo ahí respaldando este proceso”.



Duque igualmente destacó la cooperación con Francia en materia de vacunas y señaló que Macron no solamente reconoció todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional en materia de implementación de los acuerdos de paz, “sino que también ha reconocido lo que estamos haciendo con el avance de los PDET en nuestro país”.



En lo que tiene que ver con la vista del presidente Colombiano a Emiratos Árabes Unidos se destaca el aumento de la inversión extranjera emiratí, cooperación bilateral, formación de capital humano, medio ambiente e investigación y desarrollo.



Allí se firmó el Memorando de Entendimiento Visión 2030, con el que se busca estrechar los lazos bilaterales de las dos naciones en materia de comercio, turismo, inversión extranjera, educación y política.



En Dubái se anunció una inversión de un fondo de inversión de capital emiratí en el segmento de energía y gas por más de US $ 70 millones, el cual tendrá su ejecución y desarrollo en el año 2022.



También se organizarán misiones de inversionistas anuales a Colombia, para que conozcan de primera mano las oportunidades de inversión y posibles aliados en el país, buscando asegurar y establecer un mayor número de proyectos de origen emiratí en territorio colombiano.



El objetivo de exportaciones no mineras de Colombia a Emiratos Árabes Unidos para 2022 es de US $ 32 millones; mientras que para 2030, la meta son US $ 130 millones. En conjunto para toda la región, la intención es llegar a mil millones de dólares para inicios de 2030.

La visita a Israel

La Casa de Nariño destacó como "positivo" el balance que dejó la visita oficial del presidente Duque a Israel, "durante la cual se marcó un hito en la relación bilateral, estrechando los lazos económicos y diplomáticos entre los dos países".



Según el reporte oficial, la visita sentó las bases para fortalecer las relaciones con Israel con oportunidades en sostenibilidad, tecnología, comercio e inversión.



Duque sostuvo reuniones con el presidente de este país, Isaac Herzog, y con el Primer Ministro, Naftali Bennett, además de empresarios e inversionistas.



Aprovechando su visita se oficializó la creación del Consejo Empresarial Colombia-Israel, un consejo privado de empresarios, con participación de miembros de instituciones gubernamentales, embajadores y representantes de la academia. Este organismo bilateral contribuirá a profundizar los lazos comerciales e identificar oportunidades y potencialidades en diferentes campos como finanzas, alta tecnología, agricultura, joint vertures e intercambio de conocimientos.



También se firmó un Memorando de Entendimiento de cooperación para la promoción de inversión y turismo entre ProColombia y el Instituto de Exportaciones de Israel.



Pero paralelo a esto se anunciaron importante inversiones en el país, como dos proyectos con capital israelí que se desarrollarán en el sector agroindustrial durante el próximo año, que proyectan la creación de más de 430 nuevos empleos.



Duque destacó que en Israel “hay un gran apetito de los inversionistas, de los startups en tecnología, de apoyar a nuestro país y desarrollar ese concepto de Sostechnibilidad, de utilizar materiales más amigables con el medio ambiente”.



“Nos vamos con gran emoción y también con el compromiso de triplicar nuestras exportaciones a Israel en los próximos años, aumentar la admisibilidad, pero también traer empresas colombianas que estén invirtiendo”, dijo.



