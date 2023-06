El cargo que hasta hace poco más de una semana ocupó Laura Sarabia en el Gobierno sigue vacante. Si bien son varios nombres los que suenan, como Jorge Rojas (embajador en Bruselas) y Daniel Rojas (director de la SAE) para ser la nueva mano derecha del mandatario, Augusto Rodriguez, amigo del jefe de Estado y director de la UNP, ha estado cerca del mandatario desde la salida de Sarabia y su nombre toma fuerza para ocupar este cargo.

Piden resultados

Desde la Casa de Nariño están llamando a diferentes carteras y sectores a rendir cuentas. Una de las razones es que se quiere comenzar a presentar resultados, pues en dos meses se cumplirá el primer año de Gobierno y habría afán de cara al primer gran corte de cuentas a Petro.

Las movidas de Alirio Barrera

En Casanare dan casi como un hecho que Marisela Duarte aspirará a la Gobernación. No es un hecho menor que decida lanzarse, ya que es la esposa del senador uribista Alirio Barrera, quien se ha convertido en los últimos años en el barón electoral del departamento. Ya fue gobernador —saneó las finanzas durante su mandato— y el actual mandatario, Salomón Sanabria, es su cuñado. Si Duarte aspira, será una dura rival.

Angélica Lozano lleva la delantera

La senadora Angélica Lozano sigue firme en la carrera por llegar a la presidencia del Congreso el siguiente semestre. Si hoy fuera la elección, ella ganaría. De hecho, la siguiente semana habría movimientos para que el partido la proclame como única candidata para esta dignidad que les corresponde en la siguiente legislatura. Sin embargo, no tiene la bendición de la Casa de Nariño, por lo que no la tiene tan fácil. En Palacio siguen viendo con buenos ojos a Inti Asprilla, pero en el Congreso no lo aceptarían. Eso hace que Ariel Ávila y José David Name sigan en la carrera y con serias posibilidades. En menos de un mes ya habría decisión en la que se espera que prime el consenso.



