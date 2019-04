'Hay mafias que controlan el contrabando desde Venezuela'

El alcalde de Arauca, Benjamín Zocadagüí, aseguró que la situación de los migrantes de venezolanos tiene afectado a su municipio. Dijo que hay un contrabando enorme que tiene azotado al comercio local, que hay mafias que se roban el ganado del lado colombiano, lo llevan al vecino país donde lo sacrifican en un potrero y después traen la la carne para venderla en Arauca, sin ningún control sanitario.



El mandatario también reveló que en la región se ha incrementado la prostitución y con ella el sida. Denunció que el Eln tiene un gran control con todo el contrabando en la frontera, especialmente el de la gasolina.​

¿Cómo está la migración en su municipio?

En Arauca, según el registro que tuvimos mientras la frontera estuvo abierta, nos pasaban entre 12.000 y 13.000 personas cada día, por los diferentes pasos que hay en esta zona.

La colaboración de la Policía, el Ejército, la Armada y Migración Colombia ha sido clave, pero también es cierto que nos faltan más píe de fuerza, porque el personal que tenemos es escaso. También necesitamos que nos ayuden a modernizar con cámaras, con drones, porque aquí ejercemos todo tipo de controles, pero no nos alcanza. Y Arauca es frontera y como tal tiene que estar bien resguardada.



¿Y qué tanto los está afectando lo que pasa en Venezuela?

La crisis de Venezuela toca profundamente la seguridad del departamento, del país y nuestra economía



¿Por qué toca a la economía?

Por qué hay unas mafias situadas en Venezuela que se roban los ganados en Colombia, lo pasan para Venezuela, lo sacrifican y lo que hacen es vender esas carnes acá por unos precios muy bajos, afectando a los ganaderos de Arauca que no pueden vender a 6.000 pesos el kilo de carne, como lo están haciendo ellos, cuando un precio en la plaza de mercado un kilo de carne es de 12.000 pesos. También tenemos vendedores puerta a puerta de muchos productos, hasta verduras, y eso nos está dañando significativamente la economía artesanal que tenemos en Arauca ya que los comerciantes que pagan los impuestos se ven afectados. Yo me pregunto si Venezuela no tiene en estos momentos, supuestamente, esos alimentos, entonces de donde los están sacando.



¿Se roban el ganado en Arauca, lo pasan al otro lado de la frontera, lo matan y después vienen a vender la carne en Arauca?

Si señor, nos la venden aquí de manera escondida. Es que mire, mi denuncia es que un kilo de carne en Venezuela hoy cuesta alrededor de 15.000 pesos, entonces, mi pregunta es por qué no se quedan con esa carne allá. Nosotros hemos hecho en Arauca unos esfuerzos grandísimos con la Policía, la Dian y nos hemos dado cuenta que los mismos venezolanos venden acá productos subsidiados de ese país, como es el caso de las mantequillas, los productos lácteos, los combustibles, los cárnicos, los productos de ferretería y también algunos medicamentos. Entonces me pregunto ¿dónde está la crisis venezolana si incluso aquí ha llegado gente con grandísimos de agua o escaleras?



¿No es un riesgo para la salud el consumo esa carne que se trae Venezuela?

Claro eso no le da ninguna garantía a la gente. En los operativos que hemos hecho para incautar esa carne hemos encontrado productos lácteos con peróxidos, que eso es grave, que eso es cancerígeno. Hemos encontrado carne con formol, para que no se dañe, porque es elemental que ellos no tienen una cadena de frío. Son carnes que vienen de un potrero donde sacrifican una res y no se sabe realmente en las condiciones en las que las pasan a este lado del río.

FACEBOOK

¿Cómo es el tema del sacrificio de recesión Arauca?

Cuando la frontera está cerrada y logramos controlar es contrabando se sacrifican cerca de 80 reses diarias en el municipio, pero en estos momentos entre 12 y 15 reses.



¿Y entonces qué están haciendo?

Con la Policía hemos hecho frecuentes operativos y hemos hecho decomisos muy grandes de esos productos casi todos los días. Y eso obviamente tiene afecta la economía local. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos mejores los temas de seguridad y que nos ayude para desarrollar la frontera.





¿Y qué pasa con la seguridad?

En Arauca sólo tenemos 170 policías para todo el municipio, de los cuales la mitad se nos queda en los asuntos administrativos. Si la Policía debe cubrir todo el municipio Arauca en tres turnos, entonces solamente tengo unos policías para cubrir las calles de Arauca en cada turno. Así es muy difíciles tener algún control.



¿Y qué cree que está pasando?

Qué es lo que veo que pasa: como hay una ley en Colombia que tipifica el delito del contrabando después de 39 millones de pesos, pues ya lo saben ellos y entonces ahora se está dando un menudeo. Desde Venezuela las mafias que están instauras allá les dan un poquito que no supere nunca esa cifra para que vengan a vender acá, pero tienen que ir a rendirles cuentas allá. Yo tengo mercaderes de tinto puerta a puerta, pero, sobre todo, de vendedoras de tinto, muchas de ellas muchachas de entre los 18 y los 20 años que terminan ofreciendo es otros servicios, donde hay una prostitución, que es puerta a puerta. Eso es algo muy grave que no podemos controlar.



¿Y eso no es un riesgo de enfermedades?

Claro, aquí se nos ha aumentado de manera sustancial el tema del sida, porque no hay ningún control sobre esta crisis migratoria.



¿Y el Eln sigue manteniendo el control y la frontera?

Claro que sí. En el departamento de Arauca se ha erradicado la totalidad de la coca. Por eso el Eln con las disidencias de las Farc se dieron cuenta que la frontera es permeable por la crisis que tiene Venezuela, por lo que se han convertido en mafias del combustible, de productos cárnicos y lácteos, de pescado, de elementos de ferretería, de medicamentos. Ellos mueven absolutamente todo eso en la frontera.

Y la guerrilla vive en Venezuela, viene opera en Colombia y se devuelve porque en ese país en estos momentos no hay un control por la crisis que viven y esto lo aprovechan los grupos al margen para sus actividades ilegales.



¿El Eln tiene gente al otro lado de la frontera?

Así es, y así lo ha ratificado Pablo Beltrán en algunas entrevistas a medios colombianos