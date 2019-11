Las fisuras políticas que se abren en el Gobierno Nacional

Dos fisuras quedaron abiertas este martes en el alto gobierno y en la colectividad que llevó al poder a Iván Duque: el Centro Democrático (CD). De una parte, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, se mostró categórica al sentenciar que el presidente Iván Duque no está de acuerdo con la propuesta del ministro de Hacienda de acabar con el régimen de prima media para las pensiones. De otra, la senadora María Fernanda Cabal, del CD, confesó: “No me siento representada por el gabinete de Duque".

En entrevista en Blu Radio, la ministra de Trabajo señaló que mientras el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha puesto en consideración eliminar el régimen de prima media, el presidente Iván Duque se opone.



En la emisora le preguntaron a la ministra su posición frente a una entrevista de Carrasquilla con EL TIEMPO en la que este dijo que si bien no era cierto que se fuera a acabar Colpensiones, hablando de reforma pensional, sí dijo que la idea del Gobierno “es acabar el régimen de prima media”, lo que ha generado “un gran ruido”. “Eso no es lo que piensa el presidente”, dijo Arango en tono vehemente.



A la contrapregunta: "Entonces, ¿el Presidente no apoya al ministro de Hacienda?”, ella respondió: “No lo apoya”.



“Eso no es lo que piensa el Presidente. Nosotros (los ministros) podemos pensar distinto”, argumentó, de nuevo, la funcionaria de manera tajante.



En la emisora interrogaron a Arango acerca de si podían titular la información: “El Presidente no está de acuerdo con la propuesta del ministro Carrasquilla de que los colombianos se pensionen solamente con base en lo que ahorran”, y ella respondió que sí.



Arango dijo, además, que pese a su gran cercanía con el ministro Carrasquilla, tampoco coincide con él en temas como el salario mínimo, que pronto entrará a discusiones, “y en varias cosas que quitamos del Plan de Desarrollo”.



Por su parte, la ministra de Trabajo, durante la entrevista radial, aseguró que en enero el Gobierno sí iba a presentar un proyecto de reforma pensional, pero se desistió de la idea hasta lograr un mayor consenso y recibir ideas de varios sectores, lo que derivó en la creación de una comisión de expertos.



La revelación de la ministra fue hecha en medio del esfuerzo desplegado por el Gobierno para desmontar algunos de los argumentos utilizados por centrales obreras y organizaciones sociales para convocar el paro de este jueves 21.



Horas más tarde, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, lanzó una inesperada crítica al equipo de gobierno.



En entrevista con la revista Semana, le cuestionaron a la senadora si lideraba la oposición dentro de su partido contra el gobierno de Duque. A esto ella respondió: “No es que la esté liderando, es que uno tiene que leer las realidades. Y la realidad que uno lee es un resultado electoral, y aquí no se puede eximir al Gobierno de responsabilidades de resultados electorales (...). Aquí nos ha hecho falta que el Gobierno se conecte con la base del uribismo, que nos sintamos representados”.

Semana le contrapreguntó si acaso ella no se sentía representada por el gobierno de Iván Duque: “No me siento representada, por ejemplo, en la elección de su gabinete de personas, que no tenemos ni idea quiénes eran. No me siento representada en que todavía haya cuotas burocráticas de personajes santistas o petristas que tienen que haber salido ya”, aseguró.



Cabal dijo que Duque puede ser independiente, pero se ha alejado de “las causas que lo hicieron presidente” y de “las motivaciones del uribismo para convertirse en partido”. El resultado, según la senadora, es que el presidente Duque perdió identidad, algo que, según ella, le da oportunidades a los opositores para criticarlo.



