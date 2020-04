¿Un alcalde puede estar por encima del Presidente? Juristas opinan

Toda una polémica se desató en el país por cuenta de las diferencias entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque sobre los sectores que deben retomar sus labores a partir del próximo 27 de abril.



La controversia surgió a raíz del anuncio del Gobierno Nacional que los trabajadores de los sectores de la construcción y de las manufacturas comiencen a laborar desde el próximo lunes como parte de la reactivación económica del país en medio de la emergencia por el coronavirus.

Ante la medida, la mandataria capitalina manifestó su desacuerdo y argumento, con cifras en mano, que esta medida puede provocar el aumento de los contagios en Bogotá, que es el principal foco de esta enfermedad en el país.



Esta controversia está en el terreno de las declaraciones ya que no hay normas expedidas ni por el Gobierno Nacional ni por la Alcaldía Mayor sobre el tema. Este hecho tiene en la incertidumbre a centenares de miles de trabajadores de estos dos sectores en la capital del país, a quienes habrá que darles una respuesta oficial en los próximos días.



Además del pulso político que han advertido algunos expertos, el tema también tiene un trasfondo jurídico en el que hay normas que deben ser acatadas por todos los servidores públicos.

En el manejo del orden público y de emergencias económicas y sociales la competencia sí es exclusiva del Presidente FACEBOOK

TWITTER

Para el exprocurador General, Jaime Bernal Cuéllar, aunque se trata de “dos competencias diferentes”, la del Presidente de la República estaría por encima de la que ostenta la alcaldesa mayor.



“Cuando se está en un estado de emergencia quien debe impartir las órdenes generales, contando con los mandatarios seccionales, es el Presidente de la República”, dijo Bernal Cuéllar.



Para el experto en temas jurídicos, como el estado de emergencia para combatir el coronavirus ya no está en vigencia, se podría declarar otro “por razones económicas” en medio del cual el jefe de Estado podría expedir “decretos con fuerza de ley” que estarían por encima de las órdenes que den los alcaldes.



Un experto constitucionalista que pidió no ser mencionado dijo que en Colombia funciona un “sistema unitario” en medio del cual hay una organización política que está en cabeza del Presidente de la República, quien, en situaciones como la emergencia que se está viviendo, está por encima de los mandatarios locales.

Comparación con EE. UU.

“En el manejo del orden público y de emergencias económicas y sociales la competencia sí es exclusiva del Presidente de la República por la estructura político-organizativa unitaria que hay en Colombia. Lo alcaldes están subordinados a esos temas al Presidente y no tienen la autonomía que manejan en otros aspectos”, afirmó el experto.



Y dijo que no sucede lo mismo en casos como Estados Unidos o Brasil, países en los cuales hay sistemas federales. En esas naciones hay desacuerdos entre sus presidentes y algunos gobernadores, pero en últimas las normas las decretan los mandatarios locales y no el Presidente.



La controversia sigue servida y deberá resolverse antes del lunes para que se sepa qué va a pasar con los trabadores de los sectores de la construcción y manufactureros en la capital del país.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET