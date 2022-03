El presidente Iván Duque estuvo este miércoles en Yopal, en Casanare, donde se refirió a la decisión que deberá tomar el próximo mes la Corte Internacional de Justicia de La Haya a propósito de otra demanda interpuesta por Nicaragua contra nuestro país.



Duque recordó que hace 10 años la Corte emitió un fallo que afecta a Colombia y que no se ha podido aplicar en toda su extensión por una razón muy sencilla y es que la Constitución colombiana señala que la única forma de modificar los límites es a través de un tratado de límites que haya sido ratificado.

Los centroamericanos reclaman que Colombia no ha cumplido con lo que estableció la Corte en un fallo inicial que les otorgó control sobre una parte del mar en la zona cercana al Archipiélago de San Andrés.



Recordó, además, que después de ese fallo, Nicaragua interpuso dos demandas a las cuales el gobierno anterior respondió pues si no se acudía se daba por sentadas las pretensiones nicaragüenses y ahora le correspondió a este gobierno acudir a la instancia las duplicadas.



"Viene ahora esta instancia de fallo que ha sido cita para el próximo 21 de abril. Estaremos atentos y seguiremos como lo hemos hecho siempre defendiendo el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés Providencia y Santa Catalina", dijo Duque.



La Corte citó para las 10 de la mañana de ese día, 3 de la mañana hora colombiana.



