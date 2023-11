Ejecución presupuestal, el gran dolor de cabeza del gobierno Petro

Este martes se conoció una directiva presidencial que le exige a los ministros que ejecutaron directamente los recursos y no a través de terceros. Aunque inicialmente se pensaba que era un intento más por ahondar las diferencias con los mandatario locales y departamentales electos el 29 de octubre, desde el Ejecutivo nacional se aclaró que el tema hace referencia a la baja ejecución, uno de los dolores de cabeza de esta administración.



“A partir de la fecha, los ministerios, sus entidades adscritas y vinculadas con capacidad jurídica para contratar, deberán ejecutar directamente sus recursos y evitarán acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en la ejecución de sus políticas y recursos públicos”, dice la directriz firmada por el propio presidente y que creó el malentendido.



Debido a la reunión con los gobernadores electos ‘de gobierno’ del pasado martes, 7 de noviembre, el gesto se leyó como un intento del Ejecutivo por marginar a los recién llegados de la ejecución. Esto debido a que buena parte de los recursos se usan a través de convenios interadministrativos con los gobiernos locales.

Gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Sin embargo, horas después, la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, salió a explicar que en ningún momento hacían referencia a finalizar los convenios interadministrativos entre gobierno locales y el nacional, sino acabar con una práctica que algunas carteras para dar una falsa sensación de ejecución.



“Esta directriz no va para los gobernadores ni para que no haya forma de celebrar contratos con ellos. Al contrario, lo que quiere el señor presidente es que los recursos se ejecuten”, dijo Ortiz, que llamó la atención en que algunas carteras, no todas, “están enviando esos recursos a fiducias”.



De acuerdo con la consejera, esta movida hace parecer que la ejecución de los recursos es alta, pero en el momento de la verdad no se usan los recursos para lo que fueron destinados inicialmente, sino que se dejan quietos en las sociedades fiduciarias. “Esa plata en la ejecución se ve alta pero no se ve reflejada en los proyectos y los programas que el señor presidente. Él enfatizó que hay que ejecutar porque es lo que necesita le país”, explicó Ortiz.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue otro de los que se pronunció frente a la directriz y dio una misma explicación. Este señaló que lo que se busca es acabar con los “encargos fiduciarios que presupuestalmente aparecen como recursos ejecutados”, y no es así. Asimismo, apuntó a que es una forma de frenar los convenios con organismos multilaterales para “evadir la licitación pública”.



Luego, este miércoles, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de la necesidad de aumentar la ejecución. En esta ocasión, a través de Twitter, el mandatario destacó que es la forma en que se puede poner freno a la contracción de la economía, que en el tercer trimestre reportó un -0.3 por ciento de crecimiento.​

“La economía en rojos, tenemos dos caminos inmediatos: bajar la tasa de interés por parte del Banco de la República y profundizar la política anticíclica del gobierno: aumentar la ejecución de la inversión pública”, dijo el mandatario.



Las cifras más actualizadas del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que la administración de Gustavo Petro tendría una mejor ejecución del gasto, sin tener en cuenta la deuda, en su primer año que en los mandatos de sus antecesores. De acuerdo con la cartera de Ricardo Bonilla, a octubre se había hecho una ejecución del 67,1 por ciento de obligaciones y apropiaciones, lo que estaría por encima de cualquier gobierno desde antes de Álvaro Uribe.

Gabinete del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Sin embargo, en la ejecución sectorial por inversión sería otra la historia, según las cifras del propio Ministerio de Hacienda. De acuerdo con los números de octubre, solo 9 de 33 sectores estarían cumpliendo con lo esperado a esa altura del año, que es el 54,4 por ciento. Los sectores de mejor desempeño son Educación (87,8), Minas y Energía (77,6), Igualdad (75,2), TIC (63,0) y Trabajo (61,6). En cambio, los sectores de menores inversión serían presidencia (2,3), planeación (17,1), hacienda (17,7), ambiente (21,5) e información estadística (24,2).



Este no es el primer momento en que la ejecución del gobierno de Gustavo Petro ha generado llamados de atención desde su propio seno y ha quedado en entredicho en la oposición. Desde antes de mitad de año Gobierno y también la oposición han cuestionado el nivel en que se ha llevado a cabo la inversión de los recursos.



En julio se prendieron las alarmas cuando se conoció que la ejecución a mayo estaba al 27 por ciento, lo que era la cifra más baja desde el 2000. Luego, en agosto se retomó el tema con más fuerza cuando el senador Efraín Cepeda advirtió que había 80 billones sin ejecutar y que, incluso, se iban a castigar en el presupuesto para el 2024 a aquellas carteras con bajos índices de uso de los recursos.



“Ministro que no ejecute, le reducción presupuestal en 2024”, fue el mensaje del conservador, cabeza de una de las comisiones económicas en Senado, en medio del debate del presupuesto para el próximo año. Esto habría causado molestias en el presidente, que incluso dio un ultimátum a su gabinete.



Antes de la advertencia presidencial, Gustavo Petro había expresado sus preocupaciones por la ejecución con miras a su primer año de mandato. El 26 de julio, en un consejo de ministros, el presidente pasó al tablero a cada cabeza de cartera y los cuestionó una por una ante la baja ejecución de los recursos. Este afán fue acallado por el escándalo de la detención e imputación de Nicolás Petro.



Luego, dos semanas después fue que llegó el llamado de atención más duro del presidente. En la segunda semana de agosto, en un nuevo consejo de ministros, el presidente hizo un fuerte regaño y en esa ocasión les dio un mes a sus funcionarios para mejorar o se tendrían que ir del Gobierno.



La amenaza vino acompañada de un pedido del presidente para que los ministros les exigieran la renuncia protocolaria a sus viceministros y a los directores de Agencias. Al final, no hubo un gran remezón y la “matrícula condicional”, como la denominó el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, no pasó a mayores.

Gustavo Petro anunció el segundo cambio en su gabinete. Foto: Presidencia

Sin embargo, el tema de la ejecución no ha dejado de ser un aspecto que ha levantado críticas en el gobierno de Gustavo Petro. En octubre, a pocos días de las elecciones regionales, el senador Miguel Uribe volvió a llamar la atención frente a este aspecto. “Seguimos evidenciando la ineficiencia y la improvisación de quienes deberían velar por el mejoramiento y el avance del país”, dijo el senador del Centro Democrático.



De acuerdo con el senador, basado en las cifras de la ejecución presupuestal de inversión en septiembre, más del 40 por ciento de los recursos aún estaban sin ejecutar. “Son más de 137 billones de pesos los que el gobierno deberá ejecutar en menos de 3 meses”, añadió Uribe, que calculó que el promedio de ejecución al noveno mes del año en 47 por ciento.

Al término de la reunión, el presidente Petro y su gabinete, junto con el gobernador de Antioquia, anunciaron un nuevo encuentro entre miembros del Gobierno y alcaldes de la región. Foto: cristian garavito. pRESIDENCIA

Dichas cifras no habrían reportado un cambio significativo según lo expuesto por el Ministerio de Hacienda en sus últimas cifras, las de octubre. En estas señaló que en promedio hay una ejecución en inversión del 54,5 por ciento al décimo mes del año.



Precisamente en la última semana de octubre y primera de noviembre hubo un nuevo llamado de atención del presidente Gustavo Petro por la ejecución. Como en otras ocasiones, el primer mandatario habría pasado el tablero a sus ministros y les habría pedido “resultados”.



Cerca de 14 días después de ese consejo de ministros, el tema de ejecución del presupuesto volvió a salir el ruedo como lo dejaron ver la directriz presidencial de ejecución directa y el trino de Gustavo Petro en el que señaló que es necesario la inversión de los recursos públicos como medida contracíclica ante la contracción de la economía.