Desde este lunes, los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro tienen tres semanas para dar resultados o se van del gabinete. Este fue el ultimátum que les dio y que puso a cada uno con “matrícula condicional”, como lo calificó el ministro Luis Fernando Velasco.



El mandatario celebró el consejo de ministros de los lunes y pasó a cada uno “al tablero” para que dieran cuenta de los avances en ejecución de su respectiva cartera, pero el resultado no le gustó a Petro.

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aunque el regaño fue generalizado, también se habrían reportado llamados de atención en específico a carteras como las de Hacienda, Ambiente, Educación, Agricultura, entre otras.



En el último caso, hay versiones que apuntan a que el regaño fue por el tema de la Agencia Nacional de Tierras y las cifras presentadas. Y en Hacienda, porque, al parecer, al jefe de Estado tampoco le gustó cómo quedó el presupuesto del próximo año. Ante este panorama, el Presidente les dio un mes a sus ministros para mejorar y les ordenó que pidieran la renuncia a viceministros y directores de cada cartera como una forma de presionar la ejecución de los recursos.



La directriz fue emitida el lunes y el martes esta ya se había ejecutado en los ministerios de Transporte y Agricultura, algunas de las carteras en las que peores números se tiene en la ejecución de recursos, pues no superan el 20 por ciento de acuerdo a los últimos reportes del Ministerio de Hacienda. También en el Ministerio del Interior se tomó una determinación similar, aunque, de acuerdo con allegados a Velasco, se le anticipó a Petro y la solicitó el 7 de agosto. En esta cartera también hay problemas de ejecución, a finales de julio no superó el 30 por ciento.



Problema reiterativo

La ejecución ha sido un tema delicado para el primer mandatario, que en las semanas anteriores a cumplir su primer año en el gobierno comenzó a cuestionar los avances en el uso del presupuesto de sus ministros. El 26 de julio, el mandatario hizo un ejercicio parecido y también hubo regaños al gabinete por el mismo tema. Entonces, se habló de remezón, pero los rumores fueron acallados por la crisis desatada por el escándalo de Nicolás Petro, que no termina. En un intento por dar un mensaje de estabilidad, se frenaron los cambios de gabinete.



Sin embargo, dos semanas después, no mejoraron de la forma esperada las cifras y el jefe de Gobierno retomó la idea de hacer modificaciones en el círculo más cercano de funcionarios. Datos del propio gobierno de julio indican que en el global del Ejecutivo no se llega al 43,5 por ciento. Aunque frente a junio hay una notoria mejoría, pues se reportó apenas un 27,7 por ciento de ejecución en ese momento.

Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La preocupación del mandatario se reactivó el jueves pasado cuando el senador Efraín Cepeda, presidente de la Comisión Tercera de Senado, cuestionó el uso de los recursos en un debate de control político. Allí, advirtió que “ministro que no ejecute tenemos que castigarlo en el Presupuesto General de la Nación de 2024”.



Estos hechos llevaron a la posibilidad de un tercer remezón ministerial en poco más de un año de mandato, hecho que ha sido cuestionado por distintos sectores dada la inestabilidad en el Ejecutivo y al desorden administrativo que se advierte en el Gobierno en general.



La representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, rechazó la advertencia presidencial. “La ejecución presupuestal adecuada no se va a lograr cambiando funcionarios cada tres meses; de hecho, puede ser incluso peor de traumático para el desempeño de las entidades. ¿Qué sí funcionaría? Contratar gente por méritos, no por amistad, y gerenciar con eficacia y norte claro”, expresó.



En cambio, figuras como el representante David Racero coincidieron en el llamado a mejorar la ejecución. “Ministros deben acelerar la ejecución, no solo los compromisos de caja ni disponibilidad en gasto recurrente sino especialmente de inversión”. Y añadió: “Como medida anticíclica debemos profundizar la ejecución (...) Y el gobierno del cambio debe siempre esforzarse más”.



Desde la academia también observaron desde distintos ángulos la acción presidencial. Patricia Muñoz, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, calificó la advertencia simplemente como “un llamado de atención del Presidente a sus ministros” que se da bajo la conciencia de que los resultados del “gobierno del cambio” dependen de la ejecución de los presupuestos.



El pasado lunes, el presidente Gustavo Petro le "llamó la atención" a sus ministros. Foto: Presidencia

El profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, señaló que la advertencia del Presidente está enmarcada en la inexperiencia de la izquierda en la administración pública.



Para el académico, al mandatario le falta establecer una dirección y unos objetivos más allá de advertir que la persona que no logre resultados en ejecución se tiene que ir del Ejecutivo. “Petro no tiene claro el manual de gobierno”, concluyó.



Fuentes cercanas a la presidencia aseguran que la responsabilidad no es solo de los ministros, sino de la poca o a veces nula comunicación entre el primer mandatario y ellos.

